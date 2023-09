Challenger Genova: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. 33 italiani presenti tra Md e Quali

Challenger Genova – Tabellone Principale – terra

(1) Shevchenko, Alexander vs (WC) Serafini, Marcello

Qualifier vs Qualifier

Maestrelli, Francesco vs Qualifier

Travaglia, Stefano vs (5) Monteiro, Thiago

(4) Piros, Zsombor vs Pellegrino, Andrea

Jacquet, Kyrian vs Passaro, Francesco

Caruso, Salvatore vs Qualifier

Vacherot, Valentin vs (7) Fognini, Fabio

(6) Paire, Benoit vs Trungelliti, Marco

Gigante, Matteo vs Napolitano, Stefano

(WC) Dalla Valle, Enrico vs Qualifier

Bonadio, Riccardo vs (3) Seyboth Wild, Thiago

(8) Vavassori, Andrea vs Ajdukovic, Duje

(WC) Fonio, Giovanni vs Agamenone, Franco

Qualifier vs Ionel, Nicholas David

Serdarusic, Nino vs (2) Coria, Federico

Challenger Genova – Tabellone Qualificazione – terra

(1) Debru, Gabriel vs (Alt) Reitano, Stefano

(Alt) Noce, Gabriele Maria vs (11) Iannaccone, Federico

(2) Tseng, Chun-Hsin vs (Alt) Jecan, Alexandru

(WC) Castagnola, Luca vs (12) Piraino, Gabriele

(3) Zekic, Miljan vs Tabacco, Giorgio

Pennaforti, Gabriele vs (8) Rottoli, Lorenzo

(4) Vincent Ruggeri, Samuel vs Giacomini, Luca

Picchione, Andrea vs (10) Arnaboldi, Federico

(5) Oradini, Giovanni vs Andaloro, Fabrizio

(WC) Cadenasso, Gianluca vs (9) Tabacco, Fausto

(6) Forti, Francesco vs (WC) Romano, Filippo

(WC) Verdese, Guglielmo vs (7) Habib, Hady

