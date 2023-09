Wawrinka, prossimo avversario di Sinner: “Jannik si muove bene ed è difficile trovare dei punti deboli. Continuo perché amo il gioco”

Sono passati 7 anni da quando Stan Wawrinka sorprese il super campione Novak Djokovic in finale vincendo l’edizione 2016 di US Open e suo terzo Slam in carriera, ripetendo la prestazione straordinaria di Roland Garros dell’anno prima, ancora contro il serbo. Un’era geologica a livello sportivo, ancor più se pensiamo che oggi lo svizzero ha 38 anni suonati e le sue ginocchia hanno subito qualche intervento con un lungo e non facile periodo di recupero. Tuttavia il suo amore per il tennis e la competizione lo spingono a provarci ancora, a dare del suo meglio in campo, a tirare quelle bordate incredibili grazie alle quali riesce a sbaragliare molti avversari, anche se la mobilità e l’intensità non sono quelle dei suoi anni migliori.

Stan ha battuto ieri l’argentino Etcheverry e sarà l’avversario di terzo turno a New York di Jannik Sinner. Una partita molto difficile, per l’impressionante stato di forma dell’italiano mostrato nei primi due turni, e anche per i confronti diretti tra i due, visto che le ultime tre sfide sono state tutte vinte da Sinner (3-2 il bilancio complessivo). I due si conoscono molto bene, si allenano spesso insieme a Monte Carlo. Wawrinka è felice del livello di gioco che sta esprimendo, come dichiarato dopo la vittoria.

“È stata una dura battaglia contro un bel tennista. Un buon livello di tennis giocato da entrambi, grande lotta. Sono molto felice di aver potuto dare il massimo fino alla fine”, ha dichiarato Wawrinka. La presenza di Norman in panchina, tornato a lavorare con lui dopo un periodo di pausa, resta a suo dire fondamentale: “È bello avere al mio fianco la persona che mi ha accompagnato nei miei grandi successi sportivi. Ci conosciamo molto bene e continuiamo ad essere motivati ​​a migliorare ogni giorno. Sento di essere in crescita da quando lavoriamo insieme ancora una volta, la verità è che siamo a nostro agio”.

We are getting the vintage edition of Stan Wawrinka at the #USOpen right now! pic.twitter.com/pU7QzUbPWM — US Open Tennis (@usopen) August 31, 2023

Semplice la risposta a chi gli chiede dove trova ancora la motivazione a spingere al massimo: la sua grande passione per il tennis: “Sono vecchio, ma sono ancora in forma e mi sento molto bene. L’amore per questo sport è ciò che mi spinge a continuare, amo tutto quello che implica essere un tennista professionista. Le emozioni che provo ancora adesso non potrò mai più sperimentarle quando smetterò. Essere nei tornei importanti, con gli spalti pieni di gente, affrontare grandi tennisti… Mi piace quello che faccio e sento che l’età non ha importanza se ami davvero qualcosa. Finché sarò motivato continuerò a competere. La vita che abbiamo noi tennisti è fantastica e continuo a divertirmi. Per quanto riguarda il mio livello di gioco, penso di essere a buon punto. Ovviamente non ho il livello di quando ho vinto questi tornei, ma ogni volta mi sento più libero in campo grazie alla fiducia che ho acquisito quest’anno. Non mi metto alcuna pressione e voglio continuare a vincere Se non sarà qui, sarà nel prossimo torneo”.

Vincere la prossima partita, contro Sinner, è già una bella sfida, Stan ne è pienamente consapevole: “È un tennista molto difficile da affrontare. L’anno scorso mi ha battuto due volte, ma adesso sto giocando molto meglio. In ogni caso, l’ho visto giocare ultimamente e so che sarà pieno di fiducia dopo aver vinto il suo primo Masters 1000 qualche settimana fa. È una sfida enorme, so che avrò bisogno del mio miglior tennis perché è molto aggressivo, si muove bene ed è difficile trovare dei punti deboli, soprattutto in questo scenario, che si adatta perfettamente al suo gioco“ conclude lo svizzero.

Un’analisi corretta quella di Stan, il favore del pronostico è tutto dalla parte di Jannik, che sembra troppo veloce e intenso nello scambio per le capacità difensive dello svizzero. Un pericolo per l’azzurro potrebbe venire in caso di una sua pessima giornata al servizio: in queste situazioni, diventa più rigido e tutto il suo tennis ne risente pesantemente. A quel punto, la potenza di Stan, i suoi colpi pesanti che passano da carichi di spin a velocissimi cercando il vincente, potrebbero metterlo in difficoltà. Ma dall’altro lato, se lo svizzero non servirà bene la risposta di Sinner potrebbe mandare a gambe all’aria ogni suo piano tattico. Wawrinka con la sua presenza al terzo turno ha stabilito anche un piccolo primato: diventa il giocatore più anziano ancora in tabellone dai tempi di Jimmy Connors nel ’91.

Marco Mazzoni