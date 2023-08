Marco Cecchinato e il suo 0-16 sul duro negli Slam. Attila Balazs e l’uso controverso del Ranking Protetto

Marco Cecchinato potrebbe essere ricordato per sempre nella storia del tennis per motivi molto diversi tra loro. Uno di questi risiede nel memorabile Roland Garros del 2018, in cui sconfisse Djokovic e raggiunse le semifinali del torneo, mantenendo il suo ottimo stato di forma per il resto della stagione. Tuttavia, rappresenta anche un esempio emblematico della difficoltà che comporta per un giocatore del suo stile esibirsi al meglio su superfici dure. Tanto è vero che l’italiano non è mai riuscito a vincere una partita all’Open di Australia o all’US Open, con un bilancio di 0-16 tra i due eventi.

Tennisti con il 100% di sconfitte nei Grand Slam su superfici veloci (Era Open/Singolare Maschile):

MARCO CECCHINATO | 0-16

Juan Antonio Marín | 0-12

Marcos Daniel | 0-11

Minimo: 10 partite.

Ogni regola può essere analizzata in profondità per cercare le sue sfumature e, in tal modo, poterla utilizzare in modo improprio, come nel caso del Ranking Protetto. Questo è stato evidenziato dal modo in cui Attila Balazs sta distorcendo uno strumento destinato a servire i tennisti infortunati che non hanno giocato per almeno sei mesi. Viene fermata la classifica al periodo prima dell’infortunio e può essere richiesto in alcuni tornei. Il tennista ungherese, di 34 anni, non sembra interessato a tornare nel circuito, ma piuttosto sta sfruttando questa regola per iscriversi ai tornei che ritiene più opportuni per aumentare i suoi premi in denaro. Il suo livello competitivo è praticamente inesistente, avendo vinto solo 10 games nei 4 match disputati quest’anno, cosa che gli ha permesso di guadagnare la considerevole cifra di 104.945 dollari.





Performance di Attila Balazs nel 2023

Attila Balazs con Ranking Protetto nel 2023:

Torneo Risultato Guadagno Montecarlo ❌ 1RQ $6,769 Barcelona ❌ 1R $11,671 Madrid ❌ 1RQ $5,005 US Open ❌ 1R $81,500

Ha vinto 1.1 giochi per set.









