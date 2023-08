Us Open: incredibile vittoria di Martina Trevisan. Niente da fare per Camila Giorgi contro Jessica Pegula

Nel primo turno degli US Open, Martina Trevisan ha dimostrato determinazione e forza mentale. La tennista fiorentina, attualmente 58ª nel ranking WTA, ha vinto contro Yulia Putintseva, 78ª del mondo, con un punteggio di 0-6, 7-6(0), 7-6(8). Questa vittoria ha un sapore particolare per Trevisan, visto che Putintseva l’aveva precedentemente sconfitta ad Abu Dhabi nel 2021.

Con questo risultato, Trevisan raggiunge il secondo turno dell’US Open, proprio come aveva fatto nel 2021. Al secondo turno sfiderà Marketa Vondrousova n.9 del mondo. Dopo la partita, ha condiviso le sue sensazioni con SuperTennis: “Sono andata oltre i miei limiti, ho sentito i crampi da inizio terzo set. Questa è stata una battaglia non solo contro la mia avversaria, ma anche contro il mio fisico. Ciò che conta di più è il cuore, e credo che sia una delle mie caratteristiche principali. Nonostante i crampi, ho cercato di non arrendermi. Sono molto felice”.

Il terzo set è stato particolarmente intenso, con entrambe le giocatrici che si sono sfidate fino all’ultimo punto, portando la partita al tie-break. Nonostante un inizio promettente per Trevisan, la partita si è trasformata in un susseguirsi di emozioni contrastanti, errori e scelte tattiche. Alla fine, però, è stato il sorriso di Trevisan a brillare sul campo mentre si inginocchiava per baciare il cemento di New York, forse anticipando ulteriori successi nel torneo.

Slam Us Open M. Trevisan M. Trevisan 0 7 7 Y. Putintseva Y. Putintseva 6 6 6 Vincitore: M. Trevisan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak *- 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 3*-3 df 3-4* 4-4* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6* 7*-6 df 7*-7 7-8* 8-8* 9*-8 6-6 → 7-6 M. Trevisan 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 6-5 → 6-6 Y. Putintseva 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 M. Trevisan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Y. Putintseva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 M. Trevisan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Y. Putintseva 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 3-4 M. Trevisan 0-15 df 0-30 0-40 df 2-3 → 2-4 Y. Putintseva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 M. Trevisan 0-15 0-30 0-40 df 2-1 → 2-2 Y. Putintseva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 M. Trevisan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Y. Putintseva 15-0 15-15 df 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 5-0* 6-0* 6-6 → 7-6 Y. Putintseva 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 M. Trevisan 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Y. Putintseva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 M. Trevisan 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Y. Putintseva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 M. Trevisan 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 Y. Putintseva 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 M. Trevisan 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Y. Putintseva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 2-1 → 2-2 M. Trevisan 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 Y. Putintseva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 M. Trevisan 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Y. Putintseva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-5 → 0-6 M. Trevisan 0-15 0-30 0-40 0-4 → 0-5 Y. Putintseva 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 0-4 M. Trevisan 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Y. Putintseva 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 M. Trevisan 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

Allo US Open 2023, la tennista italiana Camila Giorgi ha dovuto cedere il passo a Jessica Pegula. La terza testa di serie e recente vincitrice a Montreal, Pegula ha dimostrato il suo valore prevalendo con un doppio 6-2 in 82 minuti di gioco.

Il servizio di Pegula è stato un elemento chiave per la sua vittoria. Ha concesso solo una palla break nel corso dell’incontro, difendendola nel secondo game. Le sue statistiche sono state impressionanti, con 27 vincenti e solo 13 errori gratuiti. Al contrario, Giorgi ha avuto una giornata difficile con 16 vincenti, ma ben 31 errori gratuiti e un rendimento del 29.6% con la sua seconda palla.

Il primo set ha visto un inizio difficile per Giorgi, che ha perso il servizio nel primo gioco a causa di due risposte di rovescio incisive di Pegula. Anche se Camila ha avuto l’opportunità di pareggiare, ha sprecato la chance con un errore di dritto. La marchigiana ha perso nuovamente il servizio sul 2-4, perdendo la frazione per 6 a 2.

Il secondo set è stato un’ardua battaglia, con Giorgi che ha difeso quattro palle break nel primo game grazie a due ace e un rovescio in contropiede. Tuttavia, un game estenuante sul 2-2, durato 26 punti, ha visto Pegula prevalere alla settima palla break grazie a un errore di Giorgi. La giocatrice italiana non è riuscita a recuperare, perdendo un altro servizio sul 2-4 e il set con lo stesso punteggio del primo, 6-2.

Questo risultato conferma la forma eccellente di Pegula e la pone tra le favorite per la vittoria finale.