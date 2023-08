Us Open – Italiani: Parlano Musetti, Cecchinato, Travaglia, Paolini e Cocciaretto. Lorenzo Musetti “Fa male, molto male” (Video delle partite)

Lorenzo Musetti: “Fa male, molto male. Oggi non sono mai riuscito a trovare il mio livello, fa molto male anche perché dopo aver rimontato sono andato avanti di un break nel quarto set, ma a quel punto non sono riuscito a rimanere lucido e a mantenere i nervi saldi. Lui ha sfruttato le occasioni e alla fine ha meritato la vittoria. Oggi non sono mai riuscito a ottenere punti diretti con il servizio, non sono riuscito a essere penetrante con il dritto e mai libero di rovescio. Non sono riuscito a fare il mio gioco e non ho mai trovato un equilibrio. Anche dopo il 6-0, che poteva rappresentare una iniezione di fiducia, non sono riuscito a giocare tranquillo e libero, e questa è la cosa che mi spiace di più”.

Nessun problema fisico, purtroppo oggi è stata una giornata no, molto no. In quattro ore di partita non sono mai riuscito a trovare il livello e le sensazioni giuste, è stato frustrante. Nell’ultimo periodo non mi era mai capitato di perdere un match con giocatori di ranking più basso, gli ultimi tre mesi sono stati buoni e ho giocato con continuità, è per tutti questi motivi che fa così male, e perché è accaduto a New York, in uno Slam”.

Stefano Travaglia: “E’ stato un torneo molto positivo per me, diciamo che da qui è partita la rincorsa per tornare in alto. Dopo aver superato le qualificazioni, tre turni molto dispendiosi in cui sono riuscito sempre a rimontare grazie ad un ottimo livello di gioco, anche oggi è stata una partita di alto profilo. Da questa esperienza mi porto via tante cose positive per il futuro. Oggi ho affrontato un giocatore in fiducia, sulla sua superficie preferita… un giocatore che serve bene e risponde altrettanto bene. I primi due set sono stati a senso unico ma nel terzo ho messo una marcia in più”.

Non ho mai smesso di lavorare duro malgrado gli intoppi… compresa una operazione al gomito dell’anno scorso. Quando stai fuori per tanto tempo è difficile tornare a competere e ritrovare le sensazioni della partita. Ma mi sono subito rimesso in carreggiata e quello che ho fatto in questi giorni, la risposta del fisico e il modo in cui ho gestito mentalmente le difficoltà, mi fanno ben sperare per il futuro. I prossimi tornei? Giocherò quattro challenger in Europa e a inizio ottobre farò le quali in alcuni Atp 250 alternandoli con dei challenger di alto livello”.

Marco Cecchinato: “E’ stata una brutta partita. Nell’ultimo periodo sto facendo tanta fatica in campo, ho poca energia. La stagione era iniziata bene, ho ottenuto buoni risultati sulla terra rossa in Europa…. poi dal Roland Garros, dopo quella batosta del match con Van Assche, ho iniziato a vedere tutto nero. Mi sono trascinato un po’ il problema alla spalla dell’infortunio di inizio anno, e ho iniziato a sentire sempre meno energie. Quando non sei in fiducia è complicato. Come se ne esce? Bella domanda, sicuramente adesso mi prendo qualche giorno, ho bisogno di staccare un po’ la spina e stare con la mia famiglia. Gli ultimi due mesi sono stati troppo duri, sento il bisogno di stare a casa, poi con calma e lucidità deciderò come affrontare la parte finale della stagione”.

Elisabetta Cocciaretto: “Le sconfitte fanno parte del gioco ma questa volta ci sono rimasta particolarmente male. Sono stata troppo fallosa e dopo due game ho praticamente smesso di far gioco, mi sono tirata indietro e in queste condizioni non puoi permettertelo. Lei ha giocato un’ottima partita, ha meritato e io l’ho aiutata a giocar bene; è stata più propositiva, si è mossa meglio, io invece ero troppo rigida e sempre in ritardo. Ho fatto poco gioco… eppure fino a ieri giocavo bene…. paradossalmente quando gioco bene in allenamento poi gioco male in partita”.

Mi dispiace perché posso anche perdere una partita ma la prestazione deve essere migliore. Devo alzare il livello, migliorarmi, imparare a fare gioco… è una cosa che mi manca, non l’ho mai fatto bene fin da piccola, non fa parte del mio bagaglio e sicuramente devo lavorarci su – ha detto ancora la numero uno azzurra -. Devo trovare continuità, sia dentro sia fuori dal campo, star lì con i denti e lottare. Devo anticipare, stare più vicina al campo e andare verso la palla, invece mi tiro indietro, faccio due passi indietro e gioco piatto perdendo di vista il piano di gioco. Mi faccio sovrastare dalle emozioni, dalla tensione e dalla paura di perdere invece di avere solo voglia di lottare e vincere. O miglioro e vado avanti o torno indietro”.

Ora giocherò il doppio con Martina (Trevisan), non siamo doppiste ma con il nostro carattere grintoso ci siamo sempre trovate bene e abbiamo sempre fatto delle ottime prestazioni. La prima volta insieme abbiamo fatto finale a Palermo, poi l’emozionante sfida in BJK Cup e ancora Guadalajara. E’ utile e dovrei giocarlo più spesso. A volte a causa degli infortuni mi sono preservata, ho preferito curarmi e fare atletica ma devo arrivare al punto di giocare sia singolo sia doppio perché so che mi aiuterà moltissimo in futuro”.

Jasmine Paolini: “E’ stata una partita complessa. Lei ti fa giocar male, ha tante soluzioni, cerca di rubarti il tempo e trova sempre dei buoni angoli. Non è una avversaria facile da incontrare ma con il passare dei minuti mi sono adeguata al suo ritmo… purtroppo non è bastato – ha detto Paolini -. Sicuramente avrei dovuto servire meglio e col dritto avrei dovuto far più male e difendere meglio. C’è ancora da lavorare, soprattutto devo imparare a variare di più il servizio, devo alzare la percentuale delle prime, aumentare la velocità sulla seconda e migliorare il piazzamento. Di lavoro da fare ce n’è ancora molto. Dispiace perché lo Slam è sempre lo Slam però cerchiamo di rimanere positivi e prendere solo il buono di quello che c’è stato in questa trasferta. Le ultime settimane sono state molto positive, ho giocato un buon tennis e ora l’obiettivo è tenere il livello con continuità”.