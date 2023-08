ITF Praga e Collonge-Bellerive: I Main Draw

ITF PRAGA(Cze 60k terra)

[1] Dalma Galfi vs TBD

Radka Zelnickova vs Pia Lovric

Jana Vanik vs TBD

[13] Katharina Hobgarski vs TBD

[10] Sapfo Sakellaridi vs TBD

Ekaterine Gorgodze vs Tereza Krejcova

Rina Saigo vs TBD

[8] Seone Mendez vs TBD

[4] Sara Bejlek vs TBD

Aneta Kucmova vs Zhibek Kulambayeva

Angelica Moratelli vs TBD

[16] Dominika Salkova vs TBD

[11] Lea Boskovic vs TBD

Chiara Scholl vs TBD

Victoria Bervid vs TBD

[5] Irina Maria Bara vs TBD

[6] Berfu Cengiz vs TBD

Julie Pastikova vs Amelie Smejkalova

Andreea Mitu vs Ivana Sebestova

[9] Valeriya Strakhova vs TBD

[14] Julie Struplova vs TBD

Tereza Smitkova vs Linda Klimovicova

Alice Rame vs Anastasiya Konstantinovna Soboleva

Gabriela Knutson [3] VS TBD

[7] Sonay Kartal vs TBD

Amarissa Kiara Toth vs TBD

Oana Gavrila vs TBD

[12] Camilla Rosatello vs TBD

[15] Andreea Prisacariu vs TBD

Katarina Kuzmova vs TBD

Anca Alexia Todoni vs Aurora Zantedeschi

[2] Reka Luca Jani vs TBD

[1] Lucrezia Stefaninivs Ayla AksuMaria Bondarenkovs TBDValentina Ryservs TBDMalene Helgovs [8] Lola Radivojevic

[3] Ylena In-albon vs Jenny Duerst

Ekaterina Maklakova vs TBD

TBD vs TBD

Conny Perrin vs [5] Sinja Kraus

[6] Chloe Paquet vs Karolina Kozakova

Anna Siskova vs Gabriela Ce

Natalia Szabanin vs TBD

Sebastianna Scilipoti vs [4] Polina Kudermetova

[7] Ipek Oz vs Leonie Kung

Alina Granwehr vs TBD

Diana Marcinkevica vs Michaela Bayerlova

[2] Nuria Parrizas-diaz vs TBD