Kei Nishikori dà forfait agli Us Open. Al suo posto entra James Duckworth (con il tabellone aggiornato)

Kei Nishikori non potrà partecipare all’US Open 2023 a causa di problemi al suo malconcio ginocchio destro, problematica che ha riscontrato nelle ultime settimane e che ha tentato di risolvere fino all’ultimo momento, tanta era la sua voglia di tornare in un torneo del Grande Slam.

Tuttavia, i disagi persistono e il giapponese è costretto a fare un doloroso passo indietro nel suo percorso di ritorno al massimo livello possibile nel circuito. Sarà sostituito da James Duckworth, che affronterà Felipe Meligeni al primo turno.

Md

(1) C. Alcaraz vs D. Koepfer

L. Harris vs G. Pella

B. van de Zandschulp vs J. Thompson

D. Galan vs (26) D. Evans

(24) T. Griekspoor vs A. Fils

J. Kubler vs M. Arnaldi

T. Kokkinakis vs Y. Hsu

A. Shevchenko vs (16) C. Norrie

(12) A. Zverev vs A. Vukic

D. Altmaier vs C. Lestienne

A. Murray vs C. Moutet

A. Molcan vs (19) G. Dimitrov

(30) T. Etcheverry vs O. Virtanen

S. Wawrinka vs Y. Nishioka

N. Moreno De Alboran vs L. Sonego

Y. Hanfmann vs (6) J. Sinner

(3) D. Medvedev vs A. Balazs

M. Purcell vs C. O’Connell

J. Duckworth vs F. Meligeni Alves

S. Baez vs (27) B. Coric

(23) N. Jarry vs L. Van Assche

A. Ramos-Vinolas vs A. Michelsen

Y. Wu vs D. Lajovic

T. Skatov vs (13) A. de Minaur

(11) K. Khachanov vs M. Mmoh

F. Diaz Acosta vs J. Isner

R. Albot vs J. Draper

M. Huesler vs (17) H. Hurkacz

(29) U. Humbert vs M. Berrettini

D. Schwartzman vs A. Rinderknech

T. Daniel vs G. Monfils

E. Ruusuvuori vs (8) A. Rublev

(5) C. Ruud vs E. Nava

J. Wolf vs Z. Zhang

R. Hijikata vs P. Kotov

M. Fucsovics vs (31) S. Korda

(22) A. Mannarino vs Y. Watanuki

R. Gasquet vs F. Marozsan

S. Ofner vs N. Borges

L. Tien vs (10) F. Tiafoe

(14) T. Paul vs S. Travaglia

R. Safiullin vs M. Cecchinato

I. Ivashka vs J. Cerundolo

M. Giron vs (21) A. Davidovich Fokina

(25) A. Bublik vs D. Thiem

P. Cachin vs B. Shelton

A. Karatsev vs J. Lehecka

R. Carballes Baena vs (4) H. Rune

(7) S. Tsitsipas vs M. Raonic

D. Stricker vs A. Popyrin

Q. Halys vs B. Bonzi

S. Kwon vs (28) C. Eubanks

(18) L. Musetti vs T. Droguet

J. Mensik vs G. Barrere

M. Kecmanovic vs J. Varillas

S. Johnson vs (9) T. Fritz

(15) F. Auger-Aliassime vs M. McDonald

H. Dellien vs B. Gojo

J. Vesely vs E. Couacaud

Z. Svajda vs (20) F. Cerundolo

(32) L. Djere vs B. Nakashima

S. Shimabukuro vs H. Gaston

B. Zapata Miralles vs E. Quinn

A. Muller vs (2) N. Djokovic