Navratilova risponde a Swiatek: “Se sei così stanca, non giocare, negli Slam serve uno sforzo extra”

La ceca consiglia la n.1 su come gestirsi per US Open

Non sono passate inosservate le sorprendenti parole della n.1 WTA Iga Swiatek, che a pochi giorni dallo US Open (torneo nel quale è campionessa in carica) dopo la sconfitta a Cincinnati ha affermato al sito ufficiale del circuito femminile “Devo dire che il mio serbatoio di energie è piuttosto vuoto, Non mi lamento affatto ora – dopo aver perso, ndr – perché sono contenta di avere un po’ di tempo libero”.

Sentite le parole della miglior tennista, così Martina Navratilova ha risposto in un’intervista al canale INews: “Normalmente giocavo tre eventi tra Wimbledon e gli US Open. Mi sentivo stanca dopo gli US Open, non prima. L’unica volta che mi è successo è stato nel 1976, quando abbiamo partecipato al World Team Tennis, non abbiamo smesso di giocare da aprile, con una pausa di tre settimane per Wimbledon, e poi di nuovo senza fermarci fino a due settimane prima degli US Open. Capisco lo stress a cui sono sottoposti i giocatori e giocatrici, e Iga, essendo polacca, ha dovuto giocare il torneo di Varsavia. Se non fosse stata polacca, non avrebbe mai partecipato a quell’evento e si sarebbe presa un paio di settimane in più, quindi forse è per questo che è stanca… Ma voglio comunque dirle ‘Dai, resisti’. Siamo a settembre, non avete giocato molti tornei e siamo a un passo dagli US Open, quindi non puoi prenderla così. Se sei così stanca mentalmente, non giocare“.

Per la leggendaria campionessa ceca, probabilmente Swiatek, come le migliori tenniste oggi sul tour, ha difficoltà a staccare la spina e riposare bene, probabilmente per troppo stress accumulato nei tornei della stagione. Ecco la sua ricetta per “resistere”. “Se non ce la fai più, allora prenditi una pausa e concentrati sul torneo che conclude la stagione, sforzati di andare in vacanza. È qualcosa di buono. Non me lo sono mai permesso, non mi è mai venuto in mente. Oppure semplicemente accettalo e dì che stai bene. Adesso hai davanti 2 settimane, 7 partite e dovrai letteralmente lavorare duro per forse 20 ore. Guardalo in prospettiva, togliti la pressione e pensa che darai il massimo nelle tue partite. Il resto è senza stress, tutto è fatto per te. Devi solo allenarti per preparare le partite, tutto il lavoro fisico è già fatto. Sei al centro dell’attenzione, sì, ma è un bel problema. Questo è ciò che desideri per tutta la tua vita e sei qui. Devi essere forte proprio in queste settimane dell’anno”.

US Open 2022 fu vinto proprio da Iga Swiatek, che sconfisse in finale Ons Jabeur per 6-2 7-6.