Challenger Como: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Presenza di 18 azzurri

CHallenger Como – Tabellone Principale – terra

(1) Seyboth Wild, Thiago vs Agamenone, Franco

Qualifier/Special Exempt vs (Alt) Neumayer, Lukas

Sels, Jelle vs Giannessi, Alessandro

Molleker, Rudolf vs (6) Cobolli, Flavio

(4) Paire, Benoit vs Qualifier/Special Exempt

Fatic, Nerman vs (WC) Carboni, Lorenzo

Kuzmanov, Dimitar vs Qualifier/Special Exempt

Martin, Andres vs (8) Gakhov, Ivan

(7/WC) Fognini, Fabio vs Campana Lee, Gerard

Gigante, Matteo vs (WC) Napolitano, Stefano

Qualifier/Special Exempt vs Ajdukovic, Duje

(Alt) Darderi, Luciano vs (3) Monteiro, Thiago

(5) Martinez, Pedro vs Lavagno, Edoardo

Qualifier/Special Exempt vs Qualifier/Special Exempt

Nagal, Sumit vs Bonadio, Riccardo

Qualifier/Special Exempt vs (2) Piros, Zsombor

(1) Guinard, Manuel vs Martineau, Matteo
(WC) Castagnola, Luca vs (7) Hemery, Calvin

(2) Rodriguez Taverna, Santiago vs Friberg, Karl

(Alt) Zekic, Miljan vs (12/Alt) Dalla Valle, Enrico

(3) Bourgue, Mathias vs (WC) Arnaboldi, Andrea

Chazal, Maxime vs (8) Echargui, Moez

(4) Caruso, Salvatore vs (WC) Piatti, Rocco

Tseng, Chun-Hsin vs (11) Wessels, Louis

(5) Fonio, Giovanni vs Jorda Sanchis, David

Rocha, Henrique vs (10) Royer, Valentin

(6) Jacquet, Kyrian vs Vincent Ruggeri, Samuel

(WC) Rottoli, Lorenzo vs (9) Weis, Alexander

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Manuel Guinard vs Matteo Martineau

2. [Alt] Miljan Zekic vs [12/Alt] Enrico Dalla Valle

3. [4] Salvatore Caruso vs [WC] Rocco Piatti

4. Henrique Rocha vs [10] Valentin Royer

Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Santiago Rodriguez Taverna vs Karl Friberg

2. [6] Kyrian Jacquet vs Samuel Vincent Ruggeri

3. Maxime Chazal vs [8] Moez Echargui

4. Chun-Hsin Tseng vs [11] Louis Wessels