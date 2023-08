US Open, parlano i big. Alcaraz: “Non sono focalizzato nel difesa del titolo ma sul giocare al massimo”. Djokovic: “La gente pensa che non abbia pressione, è il contrario”

Il quarto Slam stagionale si preannuncia quanto mai interessante e ricco di temi. Il mondo della racchetta attende un nuovo capitolo della saga nascente Alcaraz vs. Djokovic, ma molti sono i rivali agguerriti, pronti a dare battaglia e fare lo sgambetto ai due favoriti della vigilia. Nel classico media day pre torneo, i big hanno parlato rilasciando dichiarazioni interessanti. Ne riportiamo alcune, per entrare in clima torneo.

Alcaraz si dice più focalizzato sul proprio gioco che sulla difesa del titolo. “Dallo scorso anno la mia vita è cambiata molto, molto (sorride). Probabilmente la vita è diversa, ora sono più famoso. Molte persone iniziano a conoscere il mio nome dopo gli US Open dell’anno scorso. Ma la vita personale non è cambiata affatto. Sono lo stesso ragazzo, un ragazzo normale. Ovviamente sento di essere più maturo in campo. Sento di essere un giocatore migliore rispetto a un anno fa. Anche io ho vinto il mio primo Grande Slam l’anno scorso, ma mi sento più maturo e migliore”.

Difesa del titolo quindi più complicata? “Probabilmente, ma cerco di non pensarci. In questa settimana di allenamenti sto provando a fare esattamente la stessa cosa che ho fatto l’anno scorso, provando ad allenarmi nello stesso modo in cui giocherò e concentrandomi su quello. Non mi concentro sul fatto di essere il campione in carica, sui punti da difendere e queste cose. Mi concentro solo nel mostrare il mio miglior livello, cercare di migliorare in ogni allenamento e vedere come sarà il torneo”.

La notorietà è un prezzo da pagare? “A volte mi piace, a volte no. A volte vuoi sentirti un ragazzo normale, camminare normalmente. Qui a New York ci sono molti spagnoli, ma anche sudamericani. A volte è difficile per me camminare normalmente”.

Djokovic punta allo Slam n.24. Forte dei suoi record e successi, interessante il suo discorso sulla gestione della pressione e dello stress. “Mi innervosisco come chiunque altro, davvero. La gente pensa che non abbia alcuno stress o tensione. Anzi, al contrario, ne ho parecchia. Devo affrontarla, gestirla. Ognuno ha il proprio modo di gestire le emozioni e di cercare di essere in equilibrio ottimale emotivamente, mentalmente e fisicamente per dare il meglio di sé. Ho giocato alla grande tutta la settimana prima della finale. Non ho lasciato un set a Cincinnati. Ho giocato tutte le partite in sessioni notturne, poi ho giocato in una giornata molto calda, ho avuto solo difficoltà fisiche. Carlos stava giocando molto bene. Mi spinge sempre al limite. Penso di fargli più o meno la stessa cosa. Ecco perché abbiamo prodotto una finale memorabile. È stata una delle finali migliori, più emozionanti e più difficili a cui abbia mai preso parte al meglio dei tre set, senza dubbio, in tutta la mia carriera. Ecco perché sono caduto a terra dopo aver vinto la partita perché mi sembrava di aver vinto un Grande Slam, a dire il vero. La quantità di scambi è stata altissima. È stato fisicamente così impegnativo ed estenuante che mi sono sentito esausto per i giorni successivi. Questi sono i momenti delle partite in cui continuo a impegnarmi quotidianamente, giorno dopo giorno, allenamento, sacrificio, impegno. A 36 anni ho ancora la spinta per farlo. Adoro la competizione. Penso che più ti ritrovi in quelle circostanze particolari in cui stai vivendo delle avversità in campo, dove le cose non si stanno muovendo nel modo giusto per te in termini di prestazione di quel giorno, in termini di tennis, o mentalmente, non ti senti al meglio, e questa è la migliore opportunità possibile per crescere mentalmente da questo, per imparare qualcosa. Normalmente è di fronte alle avversità che impari di più. Quindi questa è la mia mentalità in questo tipo di partite, cercare davvero di non accettare la sconfitta come un’opzione e dare davvero tutto, dare davvero tutto. È una specie di gioco del gatto col topo in campo. Ci sono molte cose che stanno accadendo. Stai cercando di superare tatticamente il tuo avversario in astuzia, ma poi devi combattere anche con i tuoi demoni, l’insicurezza, la tensione, tutte le cose che stanno accadendo nel mezzo di una simile battaglia”.

Ricordano a Novak che Federer è stato l’ultimo giocatore a vincere per due anni di fila il torneo (nel 2009 si interrotta la sua striscia di 5 successi di fila, fermato in finale da Del Potro), questo il suo pensiero: “In realtà ho perso più finali qui di quante ne abbia vinte nella mia carriera. Credo che il mio record nelle finali degli US Open sia il peggiore di tutti gli Slam. Ci sono alcune finali molto combattute che ho perso, alcune le ho vinte. Ma in generale penso che la coerenza dei risultati qui sia stata piuttosto buona. Voglio dire, ho giocato la maggior parte delle mie edizioni degli US Open almeno i quarti di finale o meglio negli ultimi 15 anni. Potrebbe essere il fatto che siamo alla fine della stagione. È l’ultimo Grande Slam dell’anno. Sono stati otto mesi difficili di tennis per tutti i giocatori. Forse è questo il motivo per cui probabilmente vedresti più sorprese in questo Grande Slam rispetto ad altri Slam. Questa è l’unica cosa che mi viene davvero in mente”.

Medvedev parla del tema del momento, la sfida tra Novak e Carlos, e il suo eventuale ruolo di cattivo o terzo incomodo. “Penso che onestamente sia fantastico quel che stiamo vivendo. Penso che sia fantastico per il tennis avere questi due ragazzi che giocano uno contro l’altro in questo momento. È una bella storia, ma poi inizia il torneo e, se tutto va bene, possiamo – quando dico “noi”, io personalmente o qualcun altro – provare a batterli e impedire loro di sfidarsi tra loro. Non mi irrita affatto perché ho sempre detto che a volte abbiamo chi dice che questo è sopravvalutato, un altro sottovalutato, nei commenti sui social media intendo. Secondo me il tennis è uno degli sport in cui si può quasi dire questo. Nel calcio è 11 contro 11. Anche se la squadra vince, si può sempre dire qualcosa sui giocatori. Il tennis è uno contro uno. Abbiamo una classifica, 52 settimane, a meno che qualcuno non si sia infortunato, questa è la classifica che hai meritato. Ora loro due sono il primo e il secondo, con il margine. Penso che siano forse mille, 500 punti davanti a me. Sono il numero 3. Non c’è nessuno dietro di me, almeno così vicino, se ricordo bene. Penso che sia normale che parliamo ancora di me. Ci proverò. L’obiettivo è che, dopo gli US Open, si parli di me. Il ruolo del distruttore, del guastafeste? Non lo so, perché consapevolmente non ci penso. Cerco solo di vincere. Questa è la cosa più importante. Ma inconsciamente, sento che molte volte ho interpretato bene questo ruolo. Spero che possa aiutarmi questa settimana, queste due settimane”.