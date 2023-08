Us Open: Il Tabellone Principale Maschile. Sinner dalla parte di Alcaraz. Musetti dalla parte di Novak Djokovic

Us Open – Tabellone Principale – Parte alta – hard

(1) C. Alcaraz vs D. Koepfer

L. Harris vs G. Pella

B. van de Zandschulp vs J. Thompson

D. Galan vs (26) D. Evans

(24) T. Griekspoor vs A. Fils

J. Kubler vs M. Arnaldi

T. Kokkinakis vs QUALIFIER

A. Shevchenko vs (16) C. Norrie

(12) A. Zverev vs A. Vukic

D. Altmaier vs C. Lestienne

A. Murray vs C. Moutet

A. Molcan vs (19) G. Dimitrov

(30) T. Etcheverry vs QUALIFIER

S. Wawrinka vs Y. Nishioka

L. Sonego vs QUALIFIER

Y. Hanfmann vs (6) J. Sinner

(3) D. Medvedev vs A. Balazs

M. Purcell vs C. O’Connell

K. Nishikori vs QUALIFIER

S. Baez vs (27) B. Coric

(23) N. Jarry vs L. Van Assche

A. Ramos-Vinolas vs A. Michelsen

Y. Wu vs D. Lajovic

(13) A. de Minaur vs QUALIFIER

(11) K. Khachanov vs M. Mmoh

F. Diaz Acosta vs J. Isner

R. Albot vs J. Draper

M. Huesler vs (17) H. Hurkacz

(29) U. Humbert vs M. Berrettini

D. Schwartzman vs A. Rinderknech

G. Monfils vs QUALIFIER

E. Ruusuvuori vs (8) A. Rublev

(5) C. Ruudvs QUALIFIERJ. Wolfvs Z. ZhangR. Hijikatavs P. KotovM. Fucsovicsvs (31) S. Korda

(22) A. Mannarino vs Y. Watanuki

R. Gasquet vs F. Marozsan

S. Ofner vs N. Borges

L. Tien vs (10) F. Tiafoe

(14) T. Paul vs QUALIFIER

R. Safiullin vs M. Cecchinato

I. Ivashka vs J. Cerundolo

M. Giron vs (21) A. Davidovich Fokina

(25) A. Bublik vs D. Thiem

P. Cachin vs B. Shelton

A. Karatsev vs J. Lehecka

R. Carballes Baena vs (4) H. Rune

(7) S. Tsitsipas vs M. Raonic

A. Popyrin vs QUALIFIER

Q. Halys vs B. Bonzi

S. Kwon vs (28) C. Eubanks

(18) L. Musetti vs QUALIFIER

G. Barrere vs QUALIFIER

M. Kecmanovic vs J. Varillas

S. Johnson vs (9) T. Fritz

(15) F. Auger-Aliassime vs M. McDonald

H. Dellien vs QUALIFIER

J. Vesely vs QUALIFIER

(20) F. Cerundolo vs QUALIFIER

(32) L. Djere vs B. Nakashima

QUALIFIER vs QUALIFIER

B. Zapata Miralles vs E. Quinn

A. Muller vs (2) N. Djokovic