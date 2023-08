Jannik Sinner sul Campo da Basket: Quando un Air Ball diventa Virale (Video)

È noto a tutti che Jannik Sinner è una delle stelle emergenti del panorama tennistico mondiale. Tuttavia, come molti atleti, Sinner non è immune dal desiderare di provare sport diversi dal suo. Ed ecco che la curiosità ha portato il giovane tennista italiano a cimentarsi nel gioco del basket. Ma come si è comportato?

La risposta, in breve, è stata un po’ imbarazzante per il nostro campione: un air ball clamoroso. Per chi non è familiare con il termine, un “air ball” nel basket si verifica quando un giocatore tira verso il canestro e la palla non tocca né il ferro né la tabella, mancando completamente l’obiettivo.

Anche se la sua prestazione nel basket ha suscitato qualche risata, almeno per ora, il tennis rimane decisamente il suo forte.

Chi vuole supportare il canale Youtube di LiveTennis basta iscriversi e mettere mi piace ai video per avere contributi sempre migliori – CLICCANDO QUI







Marco Rossi