Masters 1000 Toronto: Il Tabellone Principale. Possibile sfida al secondo turno tra Sinner e Berrettini

Masters 1000 Toronto – Tabellone Principale – parte alta – hard

(1) Alcaraz, Carlos vs Bye

Shelton, Ben vs Zapata Miralles, Bernabe

Qualifier/Special Exempt vs Kecmanovic, Miomir

Bublik, Alexander vs (15) Hurkacz, Hubert

(12) Paul, Tommy vs Qualifier/Special Exempt

(WC) Galarneau, Alexis vs Cerundolo, Francisco

Ruusuvuori, Emil vs Qualifier/Special Exempt

Bye vs (5) Rune, Holger

(4) Tsitsipas, Stefanos vs Bye

(PR) Monfils, Gael vs Eubanks, Christopher

Etcheverry, Tomas Martin vs Korda, Sebastian

Dimitrov, Grigor vs (14) Coric, Borna

(10) Auger-Aliassime, Felix vs Qualifier/Special Exempt

Sonego, Lorenzo vs Murray, Andy

Barrere, Gregoire vs Berrettini, Matteo

Bye vs (7) Sinner, Jannik

(6) Rublev, Andreyvs ByeMcDonald, Mackenzievs Karatsev, AslanMannarino, Adrianvs Qualifier/Special Exempt(WC) Raonic, Milosvs (9) Tiafoe, Frances

(13) Zverev, Alexander vs Griekspoor, Tallon

Davidovich Fokina, Alejandro vs Wolf, J.J.

Qualifier/Special Exempt vs Lehecka, Jiri

Bye vs (3) Ruud, Casper

(8) Fritz, Taylor vs Bye

Humbert, Ugo vs Jarry, Nicolas

(WC) Diallo, Gabriel vs Evans, Daniel

de Minaur, Alex vs (11) Norrie, Cameron

(16) Musetti, Lorenzo vs Nishioka, Yoshihito

Zhang, Zhizhen vs Qualifier/Special Exempt

(WC) Pospisil, Vasek vs Qualifier/Special Exempt

Bye vs (2) Medvedev, Daniil