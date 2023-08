ATP 500 Washington e ATP 250 KItzbuhel e Los Cabos: I risultati con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

ATP 250 Kitzbuhel (Austria) – 2° Turno, terra battuta

1. [1] Tomas Martin Etcheverryvs [Q] Guido Andreozzi

2. [4] Sebastian Ofner vs Alex Molcan



3. Albert Ramos-Vinolas vs [3] Pedro Cachin



4. Zhizhen Zhang vs [WC] Dominic Thiem



Court Kuechenmeister – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Sebastian Baez vs [6] Roberto Carballes Baena



2. Daniel Elahi Galan vs [8] Daniel Altmaier



3. [5] Laslo Djere vs [WC] Thiago Seyboth Wild



4. Arthur Rinderknech vs [2] Yannick Hanfmann



Grandstand – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Marcelo Demoliner / Philipp Oswald vs [4] Gonzalo Escobar / Aleksandr Nedovyesov



ATP Kitzbuhel Marcelo Demoliner / Philipp Oswald Marcelo Demoliner / Philipp Oswald 30 0 Gonzalo Escobar / Aleksandr Nedovyesov [4] • Gonzalo Escobar / Aleksandr Nedovyesov [4] 15 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 G. Escobar / Nedovyesov 0-15 df 15-15 15-30 df 0-0

2. [3] Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs Albano Olivetti / David Vega Hernandez



3. [WC] Filip Misolic / Joel Josef Schwärzler vs [2] Simone Bolelli / Andrea Vavassori



4. [1] Alexander Erler / Lucas Miedler vs Nikola Cacic / Victor Vlad Cornea



ATP 500 Washington (USA) – 2° Turno, cemento

3. Brandon Nakashimavs [15] Andy Murray(non prima ore: 22:00)

5. [1] Taylor Fritz vs [Q] Zachary Svajda



John Harris – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [13] Ugo Humbert vs Thanasi Kokkinakis



2. Yosuke Watanuki vs [3] Felix Auger-Aliassime



4. [WC] Gael Monfils vs [6] Alexander Bublik



Grandstand – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Radu Albot vs [16] J.J. Wolf



2. [11] Christopher Eubanks vs [LL] Sho Shimabukuro



3. [3] Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara vs Hubert Hurkacz / Frances Tiafoe (non prima ore: 22:00)



Court 4 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Alexa Guarachi / Monica Niculescu vs Lidziya Marozava / Ingrid Gamarra Martins



2. Gregoire Barrere vs [9] Daniel Evans



3. [12] Tallon Griekspoor vs Liam Broady



4. Sander Gille / Joran Vliegen vs [4] Marcelo Arevalo / Jean-Julien Rojer



Court 5 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [1] Rajeev Ram / Joe Salisbury vs Juan Sebastian Cabal / Matthew Ebden



2. Jordan Thompson vs [7] Adrian Mannarino (non prima ore: 20:00)



ATP 250 Los Cabos (Messico) – 2° Turno, cemento

1. Felipe Meligeni Alvesvs [3] Tommy Paul

2. Aleksandar Kovacevic vs [2] Cameron Norrie



3. [1] Stefanos Tsitsipas vs John Isner (non prima ore: 06:00)



GRANDSTAND – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 6:00 pm)

1. [5] Alex de Minaur vs Thiago Agustin Tirante



2. [4] Borna Coric vs [LL] Jason Jung



3. Gijs Brouwer vs [WC] Rodrigo Pacheco Mendez OR [6/WC] Nicolas Jarry



COURT 1 – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 6:00 pm)

1. [7] Dominik Koepfer vs James Duckworth



2. Borna Gojo OR Cristian Garin vs [Q] Beibit Zhukayev OR [8] Ilya Ivashka (non prima ore: 19:00)



3. Hans Hach Verdugo / Miguel Angel Reyes-Varela vs Julian Cash / Robert Galloway



COURT 2 – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 6:00 pm)

1. [3] Nathaniel Lammons / Jackson Withrow vs [WC] Luis Carlos Alvarez / Luca Lemaitre



2. Andrew Harris / Dominik Koepfer vs [2] Marcelo Melo / John Peers (non prima ore: 05:00)



