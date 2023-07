Il gesto controverso di Hugo Gaston: ritiro polemico a Verona ad un punto dalla sconfitta

Hugo Gaston stava vivendo settimane positive, considerando che aveva accumulato dieci vittorie consecutive nel circuito Challenger, con titoli a Iasi e Trieste. Ma questa buona impressione lasciata dal francese è stata distrutta da ciò che ha fatto nella partita in cui ha visto questa serie terminare in modo brusco.

A Verona, Gaston era molto vicino alla sconfitta contro l’argentino Marco Trungelliti, in un momento in cui il sudamericano aveva vinto il punto con l’aiuto del nastro ottenendo un vantaggio di 0-40 e tre match point sul servizio del francese. Ebbene, è stato proprio in quel momento che Gaston si è avvicinato alla rete appena quel punto fortunato per Trungelliti si è concluso, ha stretto la mano all’argentino e si è ritirato dal match.

Un comportamento che sta ricevendo molte critiche sui social media e che potrebbe costare ulteriori punizioni a un tennista che è già stato multato pesantemente per comportamento antisportivo.

Chi vuole supportare il canale Youtube di LiveTennis basta iscriversi e mettere mi piace ai video per avere contributi sempre migliori – CLICCANDO QUI