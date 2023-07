Da Palermo: esce di scena Nuria Brancaccio “Comunque contenta del mio torneo”

È Sorribes Tormo-Burel il primo quarto di finale dei 34^ Palermo Ladies Open. La spagnola e la francese hanno vinto i primi due match giocati oggi sul Campo Centrale del Country Time Club. Sorribes Tormo ha eliminato l’italiana Nuria Brancaccio, n. 180 al mondo, con il punteggio di 6-3 6-2 in un’ora e 44 minuti. La spagnola, che ieri aveva superato Cocciaretto, conferma l’ottimo feeling con il torneo palermitano nel quale vanta una semifinale, centrata lo scorso anno. Di contro, per Brancaccio resta un torneo positivo: entrata in tabellone dalle qualificazioni, la tennista campana guadagnerà almeno 10 posizioni, con la possibilità di registrare il suo nuovo best ranking (virtualmente è n. 166 della classifica mondiale).

“Sono molto contenta del mio torneo – ha spiegato Brancaccio – Quanto fatto a Palermo mi aiuterà per i prossimi appuntamenti. L’obiettivo da qui a fine stagione è di continuare a crescere mentalmente, giocando tornei sempre più importanti. Adesso andrò ad Amburgo per un WTA 250, poi deciderò se partire subito per New York (giocherà le qualificazioni degli US Open, ndr) oppure continuare ad allenarmi sul cemento. Mi adatto velocemente a tutte le superfici, posso giocar bene anche lì”.

Sorribes Tormo affronterà nei quarti Clara Burel che ha battuto la spagnola, n, 81 al mondo, Cristina Bucsa in 2 set (6-2 6-4). Per la francese, n. 94 WTA e reduce dalla vittoria al 60.000 dollari di Montpellier, è il secondo quarto di finale a livello WTA della stagione dopo Strasburgo. (gm)

I RISULTATI DI GIORNATA

Main draw

Sorribes Tormo (Esp) – [Q] Brancaccio (Ita) 6-3 6-2

Bucsa (Esp) – Burel (Fra) 2-6 4-6

Doubles Draw

Anshba/Detiuc – [2] Neel/Wu 6-2 4-6 11-9