I Migliori Risultati dei Giocatori Italiani nel Singolare maschile nel Torneo di Wimbledon

Wimbledon è uno dei quattro Grand Slam di tennis, e sicuramente il più prestigioso. Con una lunga storia risalente al 1877, Wimbledon ha accolto i migliori giocatori di tennis di tutti i tempi. Tuttavia, per i giocatori italiani, il successo a Wimbledon non è sempre stato facile da raggiungere. L’erba del All England Lawn Tennis and Croquet Club non ha tradizionalmente favorito gli italiani, ma alcuni hanno lasciato il loro segno. Ecco un riassunto dei migliori risultati dei giocatori italiani nel singolare maschile di Wimbledon.

Uberto de Morpurgo

de Morpurgo è stato uno dei primi grandi tennisti italiani. La sua carriera si è svolta principalmente negli anni ’20 e ’30 del XX secolo, un periodo in cui il tennis stava diventando sempre più popolare e competitivo a livello internazionale.

Nel torneo di Wimbledon, de Morpurgo ha raggiunto il suo miglior risultato nel 1928, quando è arrivato fino alla semifinale. Questo risultato è stato particolarmente significativo poiché è stato il primo giocatore italiano a raggiungere questa fase del torneo. Durante quel torneo, ha dimostrato grande abilità e resistenza, prima di essere sconfitto dal francese Jean Borotra, uno dei famosi “Quattro Moschettieri” del tennis francese.

Nicola Pietrangeli

Pietrangeli è uno dei più grandi tennisti italiani di tutti i tempi. Ha avuto una carriera eccezionale che comprende due vittorie al Roland Garros nel 1959 e 1960. Pietrangeli è considerato uno dei migliori giocatori di terra battuta della sua epoca, ma ha dimostrato la sua abilità anche su altre superfici.

In termini di prestazioni a Wimbledon, il miglior risultato di Pietrangeli è stato raggiungere i quarti di finale nel 1955 e nel 1960. Durante quei tornei, ha mostrato un’ottima forma, sconfiggendo vari avversari di alto livello prima di essere eliminato.

Adriano Panatta

Il primo giocatore italiano ad aver avuto un significativo impatto a Wimbledon nell’era Open è stato Adriano Panatta. Il romano, vincitore del Roland Garros nel 1976, ha avuto un ottimo risultato a Wimbledon nel 1979, raggiungendo i quarti di finale. Panatta ha battuto alcuni tra i migliori giocatori del suo tempo prima di essere eliminato dall’americano Pat Du Pré al quinto set.

Davide Sanguinetti

Nel 1998 raggiunse i quarti di finale al torneo di Wimbledon, dove si arrese a Richard Krajicek per 2-6 3-6 4-6, diventando uno dei sei tennisti italiani ad aver superato almeno quattro turni ai Championships, insieme a Uberto de Morpurgo (1928), Nicola Pietrangeli (1955 e 1960), Adriano Panatta (1979), Matteo Berrettini (2021) e Jannik Sinner (2022).

Matteo Berrettini

Il più recente successo italiano a Wimbledon è arrivato grazie a Matteo Berrettini. Il romano, con il suo servizio potente e il suo diritto devastante, è sembrato a suo agio sull’erba londinese fin dal suo debutto. Nel 2021, Berrettini ha fatto la storia diventando il primo italiano ad arrivare in finale a Wimbledon. Nonostante una sconfitta contro Novak Djokovic, Berrettini ha dimostrato che i giocatori italiani possono competere al massimo livello a Wimbledon.

Jannik Sinner

Infine, un accenno va a Jannik Sinner dove lo scorso anno ha raggiunto i quarti di finale perdendo solo da Novak Djokovic in cinque set.

In conclusione, pur non essendo il torneo più fruttuoso per i giocatori italiani, Wimbledon ha visto alcuni grandi momenti per il tennis italiano. Con una nuova generazione di talenti in arrivo, il futuro potrebbe riservare altre sorprese.