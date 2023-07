Wimbledon: Parlano Sinner, Berrettini, Musetti e Cocciaretto

Jannik Sinner: “Oggi ho avuto delle grandi difficoltà, per questo motivo la considero una vittoria importante. Lui è stato molto bravo, all’inizio non mi ha dato ritmo e ha giocato molto bene in particolare dalla parte del rovescio. Ero in difficoltà ma piano piano mi sono sciolto, ho trovato le soluzioni e con l’atteggiamento giusto sono riuscito a vincerla. Ogni partita ha la sua storia e oggi ho dovuto affrontare delle situazioni nuove; il campo nuovo, un avversario che non conoscevo, la pallina che volava di più, il vento, oggi a tratti era molto fastidioso, il sole in faccia e le condizioni più calde. Tante piccole cose messe insieme, ci sta che qualche volta ci siano dei cali, potevo essere più intelligente, servire con più rotazioni… la cosa più importante è alzare il livello per il prossimo match.

Non Per carità… non penso a queste cose del tabellone . Penso solo a domani, riposerò, farò un’ora e mezzo di allenamento, cercherò di trovare il ritmo per il prossimo turno. Gioco punto dopo punto, non guardo mai al tabellone.

Galan L ’ho affrontato in Coppa Davis, ma su erba sarà completamente diverso. E’ un giocatore molto aggressivo, serve bene… l’unica certezza è che dovrò alzare l’intensità da fondocampo e giocare sempre con l’atteggiamento giusto”.

Matteo Berrettini : “Mi sono sorpreso anche io della prestazione, so di cosa sono capace ma a volte per arrivare a questo livello ci vogliono settimane se non mesi. Intorno a me sento una energia buona e pulita, una energia che mi piace. L’atmosfera, il campo… mi sto godendo tutto e questa è la chiave.

E’ stata una delle mie migliori partite, soprattutto perché di fronte a me avevo un avversario super ostico, in particolare su erba. Ho servito molto bene, ho risposto bene, mi sentivo pronto, reattivo e positivo. Pur non avendo tanti match sulle gambe non ho avuto cali di tensione e sono rimasto sempre concentrato. Lui ad un certo punto sembrava scoraggiato, si lamentava molto e questo è stato un segnale molto positivo per me; pur avendo un grandissimo atteggiamento, forse secondo solo a Rafa sul Tour, oggi sembrava senza soluzioni. Pur avendo giocato cinque giorni di fila, e credo sia un record in uno Slam, il corpo ha risposto bene, mi sentivo pimpante…. è una vittoria che fa ben sperare, anche se voglio tenere le aspettative basse.

C’è stato un momento in cui non pensavo neanche di poter essere qui quindi il fatto di essere al terzo turno e giocarmi una partita con Zverev è segno di grande orgoglio. Sarà un match complicato perché, anche se non è la sua superficie preferita, in carriera ha vinto un torneo di Halle in finale su Federer, ha esperienza, un gran servizio e ho un bilancio negativo negli scontri diretti”.

“Sicuramente ho fatto un importante step in avanti , ho vinto due partite qui e ho giocato due quarti di finale nelle settime scorse in tabelloni pesanti. Ho battuto gente che sa giocare su erba e che ha decisamente più esperienza di me. Questo swing mi ha fatto bene, credo di poter essere soddisfatto, direi più che promosso, ma so che devo imparare ancora tanto… peccato si possa giocare su erba solo tre settimane l’anno. Bisogna essere bravi a ottimizzare tutte le esperienze che si vivono su questi campi, vi dico fin da ora che il prossimo anno ci sarà un altro Musetti, con un’altra consapevolezza e maturità.Mi ha concesso poche chance in tutte le occasioni break che ho avuto ha fatto ace o vincenti. Con lui si gioca poco, si scambia poco, è frustrante. Sapevo che oggi sarebbe mancato il ritmo ed è quello che mi ha spezzato le gambe durante la partita. Sicuramente porto via delle cose positive, so cosa mi manca per poter far bene e competere con i migliori anche sull’erba.Difendo il titolo ad Amburgo , cercherò di ritrovare le belle sensazioni dello scorso anno. Poi andrò sul cemento con grandi aspettative, lì avrò buone chances per poter accumulare altri punti per il ranking.”

Elisabetta Cocciaretto: “Avrei dovuto giocare più sciolta e non pensare troppo al contorno e all’avversaria. Oggi ero un po’ meno brillante ma i meriti sono soprattutto della Pegula che è fortissima e ha sempre avuto coraggio e cattiveria. Nel primo set mi sono fatta prendere dalle emozioni, avrei dovuto gestire meglio la partita e rimanere concentrata sul mio gioco. Fin da questa mattina avevo un atteggiamento diverso rispetto alle prime due partite ma con queste avversarie non te lo puoi permettere perché appena dai loro una piccola chance ti montano sopra. Con ragazze così forti devi sempre giocare tutti i punti e lottare senza pensare al contesto. Ci sono stati tanti alti e bassi e mi è mancato il coraggio, lei invece ha sempre avuto un atteggiamento superiore.

Non mi era mai successo di prendere una storta del genere, pensavo fosse qualcosa di serio e avevo paura di sentire una fitta da un momento all’altro. Mi ha un po’ condizionato ma non voglio cercare assolutamente degli alibi. Comunque sono soddisfatta perché non pensavo di fare terzo turno, anche perché il sorteggio fin dall’esordio mi aveva messo di fronte ad una avversaria molto forte e la partita era difficilissima. Mi porto via delle bellissime emozioni però con la consapevolezza che per crescere devo avere più continuità, non solo in campo ma anche negli allenamenti e nella routine”.