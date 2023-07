Elisabetta Cocciaretto stupisce a Wimbledon: avanza al terzo turno

È un sogno diventato realtà per la tennista marchigiana Elisabetta Cocciaretto che, per la prima volta nella sua carriera, è avanzata al terzo turno a Wimbledon, il prestigioso torneo che si svolge sui campi dell’All England Club. La sua vittoria convincente è arrivata ai danni della spagnola Rebeka Masarova, con il risultato netto di 6-3, 6-1. Il match è stato dominato dalla tennista italiana, che ora attende con impazienza l’incontro con la quarta testa di serie, Pegula, o l’altra spagnola Bucsa, per continuare a sognare nel terzo Slam stagionale.

La performance di Elisabetta Cocciaretto a Wimbledon 2023 è sicuramente degna di nota. La tennista marchigiana ha dimostrato una convincente determinazione e un controllo del gioco notevole.

Il primo set ha visto Cocciaretto approfittare di un avvio incerto da parte di Masarova. In poco più di dieci minuti, l’italiana è riuscita a strappare il servizio della sua avversaria per due volte, portandosi avanti sul punteggio di 4-0. Masarova ha cercato di recuperare, riuscendo a muovere il punteggio, ma la determinazione di Elisabetta e qualche errore di troppo da parte della spagnola hanno reso il margine troppo ampio da colmare. Alla fine, con il suo quinto doppio fallo, Masarova ha ceduto il primo set alla Cocciaretto.

Nel secondo set, il gioco di Masarova ha continuato a mostrare segni di cedimento. Appesantita negli spostamenti (una fasciatura alla coscia sinistra era visibile fin dall’inizio del match) e incerta nel servizio, la spagnola ha lasciato campo libero a Cocciaretto che, grata, ha portato il punteggio sul 3-0. Il punto di svolta del set è stato un infinito quinto game, vinto da Elisabetta dopo sette parità e tre palle del controbreak annullate.

L’effetto di questo turno ha pesato sulla psicologia di Masarova che, nonostante fosse avanti 30-0, ha perduto nuovamente il suo servizio. Sul punteggio di 30-30, una palla corta mal eseguita da parte della spagnola ha dato all’italiana l’opportunità di dimostrare la sua solida abilità con entrambi i fondamentali. In un battito di ciglia, il punteggio è salito a 5-1 per Cocciaretto, preludio di un comodo 6-1 finale.

Slam Wimbledon E. Cocciaretto E. Cocciaretto 6 6 R. Masarova R. Masarova 3 1 Vincitore: E. Cocciaretto Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 E. Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 R. Masarova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-1 → 5-1 E. Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 3-1 → 4-1 R. Masarova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-0 → 3-1 E. Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 R. Masarova 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 1-0 → 2-0 E. Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Masarova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 5-3 → 6-3 E. Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 df 5-2 → 5-3 R. Masarova 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 E. Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 R. Masarova 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 4-0 → 4-1 E. Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 3-0 → 4-0 R. Masarova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 40-A df 2-0 → 3-0 E. Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df ace 1-0 → 2-0 R. Masarova 15-0 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 1-0