Matteo Arnaldi sconfitto da Carballes Baena nel primo turno di Wimbledon

Matteo Arnaldi, attuale numero 80 del ranking ATP, non è riuscito a completare la sua rimonta contro Roberto Carballes Baena, 57esimo nel ranking mondiale, nel primo turno del prestigioso torneo di Wimbledon. Il giocatore spagnolo ha vinto il suo primo match a Wimbledon con il punteggio di 6-7(0), 6-3, 6-4, 6-4.

Il match, che era stato interrotto sul punteggio di 3-2 in favore di Carballes Baena nel quarto set, è stato ripreso oggi. Nonostante la pausa, Arnaldi è riuscito a conquistare solo quattro punti nei tre turni di risposta, una performance che purtroppo non gli è bastata per ribaltare la situazione a suo favore, ed è stato costretto ad uscire dal torneo con una sconfitta per 6 a 4 nel quarto set.

Questo era il debutto di Arnaldi nel main draw di Wimbledon, dopo essere uscito vittorioso dalle qualificazioni, dove si è distinto come testa di serie numero 1. Un risultato notevole per il ligure, che però non è riuscito a proseguire oltre il primo turno nel torneo principale.

Il vincente di questo match, Roberto Carballes Baena, affronterà ora al secondo turno il danese Holger Rune, attuale numero 6 del mondo.

Vale la pena di notare che Arnaldi ha riscontrato un problema fisico durante la giornata di ieri, soffrendo di disturbi allo stomaco. Non si sa quanto questo possa aver influito sulla sua prestazione nel match odierno, ma indubbiamente non avrà aiutato il suo tentativo di rimonta.

Nonostante l’esito del match, la performance di Arnaldi a Wimbledon è un promettente segno della sua capacità e del suo potenziale. Siamo certi che questo giovane talento italiano saprà far valere le proprie qualità nei prossimi tornei.

Slam Wimbledon M. Arnaldi M. Arnaldi 7 3 4 4 R. Carballes Baena R. Carballes Baena 6 6 6 6 Vincitore: R. Carballes Baena Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 4-6 R. Carballes Baena 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-5 → 4-5 R. Carballes Baena 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 R. Carballes Baena 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 R. Carballes Baena 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-2 → 1-2 R. Carballes Baena 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 R. Carballes Baena 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 3-4 → 3-5 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 R. Carballes Baena 0-15 0-30 15-30 15-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 R. Carballes Baena 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 1-2 → 1-3 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 R. Carballes Baena 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 2-3 → 3-3 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 M. Arnaldi 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 R. Carballes Baena 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 1-1 → 2-1 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 R. Carballes Baena 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 5-0* 6-0* 6-6 → 7-6 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 R. Carballes Baena 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 R. Carballes Baena 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 R. Carballes Baena 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 0-0 → 1-0