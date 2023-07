Wimbledon: che debutto Sinner! Demolisce Cerundolo con un tennis super e un servizio più dinamico

È Jannik Sinner la Rockstar della prima giornata dell’edizione 2023 di Wimbledon. Nel terzo match sul Centre court, iniziato in prime time serale e sotto il tetto, l’azzurro annichilisce Juan Manuel Cerundolo con una prestazione monstre, soprattutto al servizio, stasera davvero impressionante per efficacia e continuità. Jannik vince col punteggio di 6-2 6-2 6-2 in un’ora e mezza di gioco, divertendo il pubblico con un tennis fantastico per aggressività, spinta, controllo, potenza. Uno spettacolo vederlo letteralmente “spaccare” la palla con bordate vincenti da ogni posizione del campo, con una combinazione di controllo e velocità formidabili. Era da tempo che non si vedeva Sinner così sciolto e tirare mediamente così forte, entrando nella palla a tutta. Un po’ un Sinner “prima maniera”, con un diritto meno lavorato e anticipo totale, a sfidare le leggi della balistica applicate al tennis.

L’argentino non ha mai trovato la chiave per scardinare il forcing brutale dell’azzurro, non possedendo grandi variazioni e soffrendo già di suo la superficie erbosa. Nettissimo il gap tra i due, come dimostra lo score conclusivo, ma le sensazioni dal campo sono state ancor più nette. Mai s’è avuta la sensazione che Cerundolo potesse invertire la rotta e spezzare il ritmo dell’azzurro, perché totalmente inefficace in risposta e senza variazioni adeguate a spezzare il pressing forsennato di Jannik. Infatti gli unici bei punti l’argentino li ha strappati tirando a tutta e prendendosi rischi indicibili, ma provando restare nello scambio al massimo della sua velocità non è stato in grado di reggere e contenere i colpi davvero profondi e velocissimi dell’altoatesino. Impressionante nello scambio Jannik, ma l’aspetto più positivo e interessante della sua vittoria è stato il rendimento al servizio. Poche volte in carriera, forse mai, Jannik ha servito così bene per continuità ed efficacia. Ha chiuso con il 70% di prime in campo, vincendo l’83% di punti con la prima e un clamoroso 88% con la seconda. Nei primi due set, ha perso solo QUATTRO punti al servizio… Impressionante.

Qualche settimana fa l’azzurro ha ripreso a servire con la tecnica “foot-up”, movimento che probabilmente lo aiuta a generare spinta, ma oggi si è visto dell’altro. Sinner ha servito con un lancio di palla un po’ di basso, un’azione immediata della schiena, leggermente più inarcata e pronta a catapultare le spalle verso la palla, per uno slancio migliore. Possono sembrare piccoli aggiustamenti, ma in realtà una rivoluzione copernicana: con queste novità il suo servizio più dinamico, la catena cinetica dei vari momenti è sempre continua, più fluida e sembra aiutarlo e trovare sicurezza e velocità. Del resto, se pensiamo a migliori servizi dell’epoca moderna (da Sampras in giù), quasi sempre il gesto è una continua e progressiva accelerazione di tutto il corpo in alto verso la palla, senza pause, senza strappi. Vedremo nei prossimi match se il rendimento sarà lo stesso, stasera il servizio di Jannik è stato straordinario. E sappiamo benissimo che la prima palla lo sorregge, gioca sciolto e tutto funziona benissimo. Infatti anche gli attacchi verso la rete sono stati ottimi, veloci e vincenti. Il passante di Cerundolo non è esattamente quello di Agassi, ma trovare automatismi e sicurezza negli attacchi è esattamente il passo che deve compiere Jan per crescere ancora, un’altra freccia nella sua faretra.

“Per me giocare su questo campo così speciale significa moltissimo, amo Londra e ho ricordi bellissimi dell’anno scorso” afferma Sinner a caldo in campo. “Abbiamo lavorato tanto per essere nella posizione in cui mi trovo. È brutto dovermi ritirare primo di uno Slam, ma ho recuperato e mi sono sentito molto bene oggi, mi sento a posto. Avevo un avversario mancino, non è mai semplice, ma sono davvero contento di come ho giocato”.

Al secondo turno trova l’amico Diego Schwartzman, che ha sorpreso Kecmanovic. Sarà ampiamente favorito Jannik, ancor più se confermerà questa splendida forma mostrata oggi. Siamo solo al primo turno, l’avversario era quello che era. Ma un Sinner così sciolto, sicuro, potente e continuo fa sognare. E diverte…

Marco Mazzoni

La cronaca

Cerundolo inizia la partita al servizio, ma è investito dal forcing di Sinner in risposta. Con un paio di bordate nei pressi della riga, Jannik provoca gli errori dell’argentino per il 15-40. Sfrutta la seconda l’azzurro, con un’accelerazione devastante di diritto in avanzamento, con un frastuono all’impatto impressionante tanta la potenza impressa sulla palla. BREAK Sinner, 1-0 avanti. La prima palla di Jannik è subito bella calda, seguita da colpi davvero penetranti. In un amen, 2-0 Sinner. Il 21enne di Baires è in difficoltà a contenere la velocità di palla dell’italiano, perde campo anche per colpa dell’apertura ampia del suo diritto mancino. Ne approfitta Jannik, con una perfetta smorzata di diritto strappa una palla break sul 30-40, ma esagera con botta in risposta. Ne cancella anche altre due, ottime le accelerazioni di diritto (suo miglior colpo finora) e poi rovescio. Il doppio BREAK arriva alla quarta chance: da difesa Jannik attacca e trova un tocco corto che sorprende il rivale, splendido il controllo del corpo e della palla in frenata. 3-0 e poi 4-0 Sinner, avvio eccellente. Finalmente si sblocca Juan Manuel, muove lo score nel set, ma non riesce minimamente ad incidere in risposta, per il 6-2 a favore dell’azzurro. Fantastico anche l’ultimo turno di servizio, due Ace, incluso sul set point trasformato sul 40-15. 80% di prime palle in campo per l’azzurro, con un solo punto perso, 5 punti su 5 discese a rete. 31 punti a 19 ben esprime il divario tra i due. Un abisso.

Secondo set, Cerundolo to serve. Perde il primo 15 l’albiceleste, poi trova un buon game, 1-0. Sinner è in gran ritmo con la battuta, esegue un movimento ancor più compatto con un lancio di palla più basso, per un’accelerazione continua e molto efficace. È estremamente efficace anche la sua botta di diritto in corsa, una frustata di polso micidiale che tramortisce in due occasioni JMC, per lo 0-40 e tre chance per l’allungo nel terzo game. Un po’ di fretta in risposta, ok prendere rischio ma stavolta Jan esagera e spreca. Come nel primo set, il BREAK arriva alla quarta occasione, la risposta di Sinner è veloce, Cerundolo stecca col diritto, non fa in tempo ad aprire, 2-1 e servizio per l’azzurro, sempre più in controllo del match. Tutto prova e quasi tutto gli riesce, il rovescio è una bordata a tratti imprendibile, il ritmo che impone è altissimo, Juan Manuel non trova il modo per uscire dalla morsa dell’italiano. Sul 3-1 30 pari una difesa di Jannik sfiora il nastro e diventa imprendibile. Altra palla break sul 30-40. L’argentino non è in grado di reggere il ritmo imposto da Sinner, anche su scambi centrali. Doppio BREAK, 4-1 e continua a servire con numeri eccellenti, quasi Cerundolo non riesce a rimettere la palla in campo. 5-1 Sinner. Interrompe l’emorragia l’argentino, torna a vincere un game di servizio, ma il suo vero problema è l’incapacità di incidere in risposta. Con l’ennesimo perfetto turno di battuta, Jannik chiude anche il secondo parziale 6-2, come funziona bene questo movimento accorciato e velocizzato. 1 ora e 22 minuti, finora Sinner ha perso 4 punti al servizio in due set (7 su 7 seconde palle nel parziale appena concluso). Mostruoso.

Terzo set, ancora Cerundolo serve per primo, ma la musica non cambia. Juan Manuel è subito sotto assedio, è costretto a prendere rischi indicibili per fare un punto, per respingere il forcing brutale dell’azzurro. 1-0 Cerundolo. Forse sciolto dalle accelerazioni a tutta rischiate nel primo game, per la prima volta in risposta “Juamma” trova due punti di fila, si ritrova 0-30. Un po’ attendista Jannik ora, tira forte ma solo al centro, e Cerundolo trova un’accelerazione di diritto ottima, per il 15-40. All’improvviso, ecco due palle break per lui, le primissime. Non si scompone Sinner, riprende il comando delle operazioni e con quattro punti di fila (due ottime seconde, profonde e precise) impatta sull’1 pari. L’argentino regge una decina di minuti a ottimo livello, facendo correre a tutta il suo braccio, ma servendo sul 2 pari è di nuovo travolto dalla maggior velocità e pressing dell’azzurro. Con un’ottima risposta sul 30-40, profondissima, Sinner si prende il BREAK che lo manda avanti 3-2 e servizio. Jannik va a prendersi il secondo BREAK del set sul 4-2, tutto fin troppo facile per lui, anche l’ultima accelerazione lungo linea di rovescio, giocata con il ginocchio quasi in terra e trovando un controllo fantastico, ininfluente la piccola deviazione del nastro. 5-2 Sinner, serve per chiudere. Tira anche uno smash a piedi pari degno del miglior “Sampras”, chiude con un’altra prima vincente. Prestazione brutale, splendida. L’avversario era “giusto”, ma la racchetta di Sinner ha dato spettacolo, per velocità e sicurezza. Con questo servizio rinnovato e molto, molto interessante. Avanti tutta Jannik!

J. Sinner vs J. M. Cerundolo



Slam Wimbledon J. Sinner [8] J. Sinner [8] 6 6 6 J. Cerundolo J. Cerundolo 2 2 2 Vincitore: J. Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 J. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-2 → 4-2 J. Cerundolo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 J. Sinner 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 2-2 J. Cerundolo 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 6-2 J. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 5-1 → 5-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 J. Cerundolo 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 3-1 → 4-1 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 J. Cerundolo 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 J. Sinner 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 5-2 → 6-2 J. Cerundolo 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 ace 5-1 → 5-2 J. Sinner 15-0 30-0 ace 40-0 4-1 → 5-1 J. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 4-0 → 4-1 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 J. Cerundolo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A df 2-0 → 3-0 J. Sinner 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-0 → 2-0 J. Cerundolo 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0