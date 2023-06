WTA 500 Eastbourne: Camila Giorgi fermata in semifinale

Nella semifinale del WTA 500 di Eastbourne, l’italiana Camila Giorgi non è riuscita a tener testa a una Daria Kasatkina troppo solida. Nonostante le recenti vittorie su Heather Watson, Ons Jabeur e Jelena Ostapenko, Giorgi non è riuscita a mettere in crisi la numero 11 del mondo, cedendo per 6-2, 7-5 dopo un’ora e 24 minuti di partita.

Kasatkina, 26enne originaria di Togliatti, con questa vittoria ha ottenuto un rientro meritato in Top 10 proprio a pochi giorni dall’inizio di Wimbledon. Questo trionfo segna anche la sua 13esima finale in carriera e la nona in un WTA 500, con un bilancio complessivo di quattro vittorie e altrettante sconfitte. Per Giorgi, nonostante la sconfitta, si tratta comunque di una settimana positiva che le permetterà di tornare tra le prime 50 del ranking mondiale, occupando precisamente la posizione numero 47.

La partita è iniziata in salita per la marchigiana. Nel primo set, Giorgi non è riuscita a mantenere il suo servizio nei primi tre game, ritrovandosi rapidamente sotto 5-1. È stato match tatticamente impegnativo, Kasatkina non ha mostrato segni di cedimento di fronte alla sua strategia aggressiva e, al contrario, è riuscita a mettere in difficoltà Camila con variazioni di gioco e traiettorie più alte. Il primo set si è concluso dopo 30 minuti, con il punteggio di 6-2 per Kasatkina.

La situazione non è migliorata nel secondo set. Camila si è trovata a dover affrontare una palla break già nel primo game, cedendo il turno di servizio con un errore di rovescio. Nonostante la campionessa del Canada Open 2021 abbia tentato di reagire, strappando il controbreak, non è riuscita a cambiare il corso del match. Kasatkina si è dimostrata troppo solida, mentre Camila non è riuscita a trovare il ritmo giusto, finendo sotto per 4-1 anche nel secondo parziale. Un impeto d’orgoglio ha permesso all’italiana di accorciare la distanza sul 4-3 e persino ottenere una chance per impattare sul 4 pari. Tuttavia, Kasatkina è stata in grado di resistere alla pressione e mantenere un turno di battuta fondamentale, salendo 5-3. Giorgi in questa fase ha sfoderato il suo miglior tennis, rispondendo con rapidità sia con i piedi che con i fondamentali dalla riga di fondo. Kasatkina ha servito per il match ma Giorgi ha trovato un fondamentale controbreak, per il 5-5. Proprio quando la partita era tornata in equilibrio e il momento sembrava favorevole all’azzurra, il sogno di ribaltare la partita è finito lì. La numero 11 del mondo ha immediatamente ripreso il controllo delle operazioni, ottenendo un altro break (6-5) e, stavolta, non ha commesso errori al servizio chiudendo la partita per 7 a 5.