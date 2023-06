Tiafoe sconfigge Musetti nei quarti di finale dell’ATP 250 di Stoccarda

Lorenzo Musetti out ai quarti di finale dell’ATP 250 di Stoccarda. L’azzurro si è arreso a Frances Tiafoe con il punteggio finale di 6-7(6), 7-6(5), 6-2 dopo 2 ore e 42 minuti di partita.

Dopo questo risultato, Tiafoe potrebbe incontrare Taylor Fritz nel derby americano, che affronta Marton Fucsovics nei quarti di finale. Per Musetti, invece, l’attenzione si sposta verso il Regno Unito, dove parteciperà al torneo del Queen’s.

Non sono bastati a Musetti 17 ace (conditi però da sette doppi falli) ed il 78% con la prima di servizio (53/68). Purtroppo per lui non ci sono troppe spiegazioni numeriche per questa sfida, equilibratissima per due set e poi risoltasi in maniera netta in favore dell’americano, chissà quel rimbalzo alla fine del secondo set quanto avrà influito sulla sconfitta dell’azzurro.

Il primo set è stato una lotta combattuta, con entrambi i giocatori che si scontravano per ottenere il dominio. Musetti ha ceduto il suo servizio per la prima volta sul 3-3, ma quando Tiafoe ha avuto l’opportunità di chiudere il set a suo favore sul 5-4, ha lasciato qualche apertura permettendo a Musetti di impattare sul 5 pari.

Musetti che ha sprecato molte opportunità nell’undicesimo game, perdendo nuovamente la battuta. Tiafoe è riuscito a salire sul 6-5 e servizio, ma ancora una volta non è riuscito a sfruttare l’occasione, perdendo il servizio dopo che Lorenzo aveva annullato tre set point. Il tie-break è stato altrettanto competitivo, con Musetti che annullava la quarta palla del set e alla sua prima occasione riusciva a chiudere per otto punti a sei. Da segnalare il parziale all’insegna dei tanti errori gratuiti.

Il secondo set ha visto un dominio più evidente dei servizi, con Tiafoe che annullava una palla break nel terzo game. Da lì in poi, non ci sono state altre opportunità per entrambi i giocatori fino al tie-break. Anche qui, i servizi hanno dominato, fino a quando la sfortuna non ha colpito Musetti sul 5-4, con un rimbalzo imprevedibile che lo ha colto di sorpresa. Tiafoe si è procurato due set point e con un doppio fallo Musetti ha ceduto il set per 7-6(4).

Il terzo set ha visto Lorenzo perdere il suo slancio mentale. Ha ceduto la battuta due volte di fila, trovandosi sotto di 0-3. Tuttavia, Tiafoe ha avuto un breve calo, perdendo uno dei due break a zero. Musetti ha avuto una preziosa occasione di rientrare in partita, portando il punteggio sul 40-0, ma ha subito cinque punti consecutivi e ha perso di nuovo la battuta. Da lì, Tiafoe ha preso il controllo e ha chiuso il set e la partita con il punteggio di 6-2.

