Pieroni, Gentili e Darderi: al Torneo Avvenire avanza la nouvelle vague tricolore

Dopo la scorpacciata dei giorni scorsi, il menù della 56ª edizione del Torneo Avvenire prevedeva, per la giornata di mercoledì, gli otto match della parte alta dei due tabelloni, maschile e femminile. Meno quantità, dunque, per il pubblico che ha affollato i campi del Club Ambrosiano, ma tanta qualità. Soprattutto in un match che ha impressionato per intensità, il derby tra l’irpina Ylenia Zocco e la toscana Sveva Pieroni. Per due set le azzurre hanno messo in mostra un arsenale sorprendente fatto di vincenti, variazioni, slice e palle corte. Poi, nel parziale decisivo, la 15enne di Pistoia ha preso il sopravvento grazie a un gioco più aggressivo, sfruttando al meglio l’opportunità offerta dalle palle nuove (a livello di Tennis Europe, infatti, le palline vengono sostituite una volta sola, all’inizio del terzo set). Soddisfazione a bordo campo per coach Tommaso Brunetti, che la segue al Tc Pistoia, soprattutto per come la Pieroni è stata capace di essere propositiva nei momenti decisivi. Alla fine, il terzo match-point è stato quello giusto per la toscana, e l’abbraccio tra le due amiche ha suggellato la classica partita (soprattutto se si ragiona in prospettiva, come è giusto fare a questa età) in cui si può dire che c’è un vincitore ma in realtà non perde nessuno. Continua intanto il torneo della wild card aretina Agnese Gentili che, dopo aver fatto lo sgambetto alla testa di serie numero uno del torneo Adelina Lachinova, ha preso le misure del Centrale dello storico circolo milanese regolando con un duplice 6-2 la qualificata Ofeliya Derboyan. E così l’Italia avrà certamente una giocatrice in semifinale, sabato 17 giugno, visto che le due toscane (che giocano insieme dall’età di 8 anni e sono in parità nella conta degli scontri diretti) si affronteranno venerdì nei quarti di finale. Sorprende ancora Mariella Thamm, che ha eliminato (6-2 4-6 6-3) la terza testa di serie, la serba Masa Jankovic. Nonostante i suoi 13 anni, la tedesca ha scelto di giocare solo tornei del circuito Itf Under 18 ed è venuta all’Avvenire, suo primo evento del Tennis Europe Junior Tour nel 2023, solo per l’esplicita richiesta della sua federazione.

Ma chi ha conquistato i cuori dei tantissimi appassionati presenti è il gladiatore italo-argentino Vito Antonio Darderi che, dopo aver vinto un match lottato e conclusosi nella serata di martedì solo dopo le 21 (contro l’austriaco Behrmann), è tornato subito in campo per vincere un altro incontro complicato contro un valido avversario come il polacco Jan Sadzik (7-6 6-3 lo score finale). Arrivato in Italia con la famiglia all’età di 7 anni seguendo le orme del fratello Luciano (classe 2002, già n.168 Atp), il 15enne di Villa Gesell, quando non è in Sud America, fa base a Fano e ha nella grinta, nel fisico e nella solidità dei suoi colpi da fondo le armi che possono portarlo molto avanti in questo torneo. Non ce l’ha fatta invece il 15enne vicentino Francesco Dresseno, che s’è arreso al mancino kazako Daniel Tazabekov, bravo a prendere l’iniziativa nei momenti clou del match. Avanti anche l’altro qualificato, il sorprendente 14enne portoghese Rodrigo Duarte, alle sue prime esperienze fuori dai confini del Paese lusitano. Se il tabellone femminile ha perso la sua prima favorita, continua senza intoppi la marcia della testa di serie n.1 maschile, il 16enne di Budapest Kolos Kincses che, dall’alto del suo metro e 89, si è imposto (6-0 6-4) sull’argentino Ian Luca Vertberger. Giovedì, a partire dalle ore 11 e con l’entrata al club di via Feltre sempre gratuita, sono in programma i match del terzo turno della parte bassa dei tabelloni Under 16 e tutti i quarti di finale del torneo Under 14.

RISULTATI DI GIORNATA DEL 56° TORNEO AVVENIRE

Tabellone singolare maschile Under 16, ottavi di finale

K. Kincses (Hun) b. I.L. Vertberger (Arg) 6-0 6-4, V.A. Darderi (Ita) b. J. Sadzik (Pol) 7-6(2) 6-3, D. Tazabekov (Kaz) b. F. Dresseno (Ita) 6-3 7-6(5), R. Duarte (Por) b. D. Vterkovskyi (Ukr) 6-4 1-6- 6-1.

Tabellone singolare femminile Under 16, ottavi di finale

A. Gentili (Ita) b. O. Derboyan (Rus) 6-2 6-2, S. Pieroni (Ita) b. Y. Zocco (Ita) 6-3 5-7 6-0, L. Slamenikova (Cze) b. V. Bedini (Ita) 7-6(0) 6-2, M. Thamm (Ger) b. M. Jankovic (Srb) 6-2 4-6 6-3.

Tabellone singolare maschile Under 14, ottavi di finale

M. Marsik (Cze) b. N. Mondini (Ita) 6-2 1-6 6-2, F. De Matteo (Ita) b. T. Mascaretti (Ita) 4-6 6-0 6-3. Da concludere: I. Savgira (Rus) – M.G. Scotuzzi (Ita) , M. Maniglia (Ita) – M. Pescosolido (Ita) .

Tabellone singolare femminile Under 14, ottavi di finale

M. Nishiwaki (Jpn) b. J. Kymalainen Brekalo (Cro) 6-0 6-0, F. Janssen (Bel) b. N. Villa (Sui) 7-6 6-2, P. Piñera Celorio (Esp) b. J. Reynolds (Fra) 6-0 6-0, M. Schweika (Ger) b. I. Cretan (Rou) 5-7 6-0 6-0.