Torneo Avvenire 2023: Si parte domani

Prende il via nella giornata di domani – sabato 10 giugno – l’edizione numero 56 del Torneo Avvenire, evento Under 16 Super Category (la più importante del calendario Tennis Europe) e Under 14 Category 2. Al Club Ambrosiano si gioca fino a domenica 18 giugno, giorno delle finali dei tabelloni di singolare Under 16. In campo domani e domenica le qualificazioni sia maschili che femminili. Le qualificazioni femminili Under 14, così come i relativi match di primo turno, verranno giocate sui campi dell’Aspria Harbour Club Milano. Nel complesso, in programma domani 72 match, dalle ore 9.

