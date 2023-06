Tre azzurri in semfinale a Frascati , Napolitano , Ocleppo e Dalla Valle

Il torneo futures ITF Città di Frascati (15.000 $ – terra) ha vissuto anche oggi un’intensa giornata di bel tennis con la disputa dei quarti di finale del torneo giunto quest’anno alla sua 18^edizione. In tarda mattinata il primo a qualificarsi per le semifinali è stato il biellese Stefano Napolitano. La potenza dei suoi colpi è piombata sul francese Emilien Voisin che non ha potuto opporre che una flebile resistenza.

Napolitano è in un momento di forma piuttosto buono e spera di migliorare la semifinale dello scorso anno quando venne sconfitto dal vincitore del torneo il brasiliano Pereira. Nella sfida tutta romagnola tra Enrico Dalla Valle e Marcello Serafini entrambi della Galimberti Tennis Academy ha vinto la maggior esperienza di Dalla Valle. I due si conoscono molto bene e proprio lo scorso anno si erano affrontati proprio qui a Frascati e Serafini si era imposto al terzo per il ritiro di Dalla Valle. Quest’anno il ravennate si è preso la sua rivincita. Ha vinto con sicurezza il primo set ma nel secondo Serafini non ha sfruttato tre palle break per portarsi sul 5 a 3 e una volta scampato il pericolo Dalla Valle ha chiuso per 6 a 4. Approda alle semifinali anche Julian Ocleppo che dopo le tante traversie di ordine fisico sta riprendendosi alla grande . Oggi ha dominato Francesco Forti il n°1 del torneo .Dopo un primo set equilibrato Julian ha preso il largo ed ora se la dovrà vedere con Dalla Valle che ha già sconfitto lo scorso anno nel futures di Pescara. Nell’ultimo quarto di finale giocato in serata il russo Andrey Chepelev ha vinto in scioltezza contro il 17enne Debru . Il francese nel primo set non è mai stato in partita e quando ha provato a reagire era troppo tardi. Comunque Debru avrà tutto il tempo per arrivare a buoni livelli. Chepelev incontrerà in semifinale Napolitano con cui ha perso al terzo nel 125 Challenger di Parma lo scorso anno.

Risultati

Quarti di finale Singolare : Napolitano (Ita) b Voisin (Fra) 62 63;Dalla Valle (Ita) b Serafini (Ita) 62 64;Ocleppo (Ita) b Forti (Ita) 64 62;Chepelev (Noflag) b Debru (Fra) 61 64.

Semifinali Doppio : Compagnucci-Cortegiani (Ita) b Picchione-Ricca (Ita) 76 (4) 16 11/9;Voisin-Weber (Fra) b Bellifemine-Koshla (Ita-Ind) 75 62.