WTA 125 Makarska: Il Tabellone Principale e di Quali. Jasmine Paolini n.2 del Md

WTA 125 Makarska – Tabellone Principale – terra

(1) Linda Noskova vs Darja Semenistaja

Mona Barthel vs Elsa Jacquemot

Qualifier vs Chloe Paquet

(WC) Petra Marcinko vs (5) Diane Parry

(3/WC) Mayar Sherif vs Tamara Zidansek

(WC) Kristina Dmitruk vs (WC) Natalia Szabanin

Leolia Jeanjean vs Qualifier

Yue Yuan vs (8) Dalma Galfi

(6) Kateryna Baindl vs Kristina Mladenovic

Mai Hontama vs Darya Astakhova

Dalila Jakupovic vs Qualifier

Reka-Luca Jani vs (4) Peyton Stearns

(7) Rebecca Peterson vs (WC) Tena Lukas

Sara Bejlek vs Ana Konjuh

Laura Pigossi vs Qualifier

Antonia Ruzic vs (2) Jasmine Paolini

(1) Katarina Zavatskavs Lea Boskovic(2) Rebecca Sramkovavs (WC) Ayline Samardzic(3) Lina Gjorcheskavs (WC) Dea Herdzelas(4) Miriam Bulgaruvs Veronika Erjavec