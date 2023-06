ITF Frascati: Il resoconto di giornata

Il tennis internazionale torna sui campi del New Country Club Frascati dove hanno preso il via le qualificazioni della 18^edizione del “Città di Frascati” (15.000 $ – terra battuta). Un torneo che ha visto in passato la partecipazione di grandi campioni stranieri (Ljubicic, Berdych, Grosjean) e italiani (Gaudenzi, Volandri, Starace) e che quest’anno si presenta con una serie di giocatori molto interessanti. Dal n°1 del torneo il cesenate Francesco Forti n°340 ATP agli altri azzurri Stefano Napolitano , Julian Ocleppo e Luca Potenza mentre tra gli stranieri da seguire l’austriaco Kopp e il giovane talento transalpino Gabriel Debru n°1 del mondo junior dopo la grande vittoria al Roland Garros Jr. dello scorso anno. Nel primo turno delle qualificazioni non vi sono state sorprese di sorta . Buon esordio per il 19enne romano Niccolo Ciavarella che ha sconfitto il trentino Matteo Fondriest e bene anche il 19enne napoletano Mariano Tammaro che si è imposto a Luigi Castelletti della Tennis School di Foligno. Supera il primo ostacolo anche Marco Dessi campione regionale uscente . Il giocatore sardo ma tesserato per il TC Viterbo ha sconfitto un figlio d’arte Silvio Mencaglia 18 anni tesserato per il CT Maglie. In serata il sorteggio del main draw da parte del referee Pier Luigi Grana.

Questi gli eventuali accoppiamenti per i quarti di finale : Forti – Ocleppo ; Weber-Serafini ; Debru – Cepelev ; Napolitano – Potenza.

Risultati

1°turno Qualificazioni : Ciavarella (Ita) b Fondriest (Ita) 75 62;Pieri (Ita) b Shpita (Nflag) 61 61;Pecci (Ita) b Camilli (Ita) 60 60 ; Misasi (Ita) b Gramaticopolo (Ita) 64 61;Militi Ribaldi (Ita) b Rita (Ita) 63 61;Alkaya (Tur) b Pizzigoni (Ita) 61 64 ; Tammaro (Ita) b Castelletti (Ita) 61 64;Di Nicola (Ita) b Meduri (Ita) 64 61;Tresca (Ita) b Pastorini (Ita) 61 61;Ferrari (Ita) b Sinitsyn (Blr) 60 62;Massacri (Ita) b Calisti (Ita) 60 60;Bagnolini (Ita) b Cano (Ita) 62 62; Dessi (Ita) b Mencaglia (Ita) 64 63;D’Agostino (Ita) b Graf (Ita) 60 61.Marchetti (Ita) b Zund (Lux) 62 46 10/2.