Roland Garros: I risultati con il dettaglio del Day 4. Carlos Alcaraz perde un set ma vince facile gli altri parziali. Ok Sabalenka e Stephens. La Pavlyuchenkova elimina la Samsonova

Il giovane campione spagnolo Carlos Alcaraz, attualmente primo nella classifica mondiale, ha fatto il suo ritorno trionfante al Court Philippe Chatrier mercoledì, assicurandosi un posto nel terzo turno del più grande torneo su terra battuta del mondo, dove è considerato uno dei principali candidati al titolo.

Alcaraz ha incontrato delle difficoltà nel secondo set, che ha perduto, ma ha dimostrato una straordinaria padronanza negli altri set. Ha sconfitto il tennista giapponese Taro Daniel, attualmente 112º nel ranking, con i punteggi di 6-1, 3-6, 6-1 6-2, in una partita risolta in poco meno di due ore e mezza. Questa è la 32ª vittoria di Alcaraz su 35 incontri disputati in questa stagione.

Il terzo turno, in programma per venerdì, vedrà Alcaraz affrontare il talentuoso canadese Denis Shapovalov, attualmente 32º nella classifica mondiale. Shapovalov ha sconfitto il nostro Matteo Arnaldi, 106º nel ranking, con i punteggi di 6-2, 3-6, 6-3 6-3. Questo sarà il primo incontro tra Alcaraz e Shapovalov, un evento che promette di essere molto interessante.

L’esplosiva potenza di gioco e la grinta di Alcaraz, combinati con l’elegante gioco di Shapovalov, promettono una partita emozionante. Mentre il giovane spagnolo è l’attuale numero uno del mondo, Shapovalov ha dimostrato di poter competere ai massimi livelli, quindi non ci resta che attendere questo appassionante confronto.

Il quadro femminile del Roland Garros ha visto numerose sorprese, ma mercoledì ha visto avanzare al terzo turno tre figure di primo piano del circuito, seppur in fasi diverse delle loro carriere. La bielorussa Aryna Sabalenka, la miglior giocatrice dell’anno, e le ex finaliste Sloane Stephens (2018) e Anastasia Pavlyuchenkova (2021) hanno tutte raggiunto il terzo turno, sebbene con difficoltà notevolmente diverse.

Sabalenka, seconda nel ranking mondiale, ha sconfitto la connazionale Irina Shymanovich, attualmente 214ª nel mondo, con i punteggi di 7-5 6-2. Stephens, 30ª nel ranking WTA e con un amore particolare per il Roland Garros, ha dominato la russa Varvara Gracheva, 41ª nel mondo, che l’aveva già sconfitta nel 2023, con un convincente 6-2 6-1.

D’altra parte, Pavlyuchenkova, scesa fuori dalle prime 300 dopo un anno di assenza, ha ottenuto un successo difficile ma decisivo sulla connazionale Liudmila Samsonova, 15ª nel ranking, con un combattuto 5-7, 6-4 e 7-5. Questa è la migliore vittoria di Pavlyuchenkova da quando è tornata alle competizioni.

Roland Garros – 2° Turno – terra

Court Philippe-Chatrier – Ore: 11:45

Camila Giorgi vs Jessica Pegula



GS Roland Garros Camila Giorgi • Camila Giorgi 0 2 0 Jessica Pegula [3] Jessica Pegula [3] 0 6 0 Vincitore: Jessica Pegula Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Camila Giorgi 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Jessica Pegula 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 Camila Giorgi 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 Jessica Pegula 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Camila Giorgi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-4 → 1-4 Jessica Pegula 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-3 → 0-4 Camila Giorgi 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Jessica Pegula 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Camila Giorgi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Caroline Garcia vs Anna Blinkova



GS Roland Garros Caroline Garcia [5] Caroline Garcia [5] 6 3 5 Anna Blinkova Anna Blinkova 4 6 7 Vincitore: Anna Blinkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 Anna Blinkova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 5-7 Caroline Garcia 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 Anna Blinkova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 5-5 Caroline Garcia 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Anna Blinkova 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 Caroline Garcia 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Anna Blinkova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Caroline Garcia 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Anna Blinkova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Caroline Garcia 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Anna Blinkova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Caroline Garcia 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Anna Blinkova 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Caroline Garcia 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Anna Blinkova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-5 → 2-5 Caroline Garcia 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Anna Blinkova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Caroline Garcia 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Anna Blinkova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Caroline Garcia 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Anna Blinkova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Caroline Garcia 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Anna Blinkova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 Caroline Garcia 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Anna Blinkova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Caroline Garcia 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Anna Blinkova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Caroline Garcia 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Anna Blinkova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Caroline Garcia 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Anna Blinkova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Carlos Alcaraz vs Taro Daniel



GS Roland Garros Carlos Alcaraz [1] Carlos Alcaraz [1] 6 3 6 6 Taro Daniel Taro Daniel 1 6 1 2 Vincitore: Carlos Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-2 Carlos Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Taro Daniel 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Carlos Alcaraz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Taro Daniel 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Carlos Alcaraz 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Taro Daniel 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Carlos Alcaraz 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Taro Daniel 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 Carlos Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-1 → 6-1 Taro Daniel 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-0 → 5-1 Carlos Alcaraz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-0 → 5-0 Taro Daniel 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 Carlos Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Taro Daniel 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Carlos Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Taro Daniel 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Carlos Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Taro Daniel 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Carlos Alcaraz 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Taro Daniel 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Carlos Alcaraz 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Taro Daniel 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Carlos Alcaraz 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Taro Daniel 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Carlos Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 Taro Daniel 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-1 → 5-1 Carlos Alcaraz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Taro Daniel 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Carlos Alcaraz 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Taro Daniel 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Carlos Alcaraz 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Novak Djokovic vs Marton Fucsovics (non prima 20:15)



GS Roland Garros Novak Djokovic [3] Novak Djokovic [3] 7 6 6 Marton Fucsovics Marton Fucsovics 6 0 3 Vincitore: Novak Djokovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Marton Fucsovics 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Novak Djokovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-2 → 5-3 Marton Fucsovics 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Novak Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Marton Fucsovics 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Novak Djokovic 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Marton Fucsovics 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Novak Djokovic 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Marton Fucsovics 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Novak Djokovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-0 → 6-0 Marton Fucsovics 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-0 → 5-0 Novak Djokovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 4-0 Marton Fucsovics 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 Novak Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Marton Fucsovics 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 3*-1 4-1* 4-2* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 Marton Fucsovics 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Novak Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Marton Fucsovics 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Novak Djokovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 Marton Fucsovics 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Novak Djokovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Marton Fucsovics 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Novak Djokovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Marton Fucsovics 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Novak Djokovic 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Marton Fucsovics 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Novak Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00

Roberto Carballes baena vs Stefanos Tsitsipas



GS Roland Garros Roberto Carballes baena Roberto Carballes baena 3 6 2 Stefanos Tsitsipas [5] Stefanos Tsitsipas [5] 6 7 6 Vincitore: Stefanos Tsitsipas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Stefanos Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Roberto Carballes baena 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 Stefanos Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 Roberto Carballes baena 15-0 15-15 30-15 40-15 0-4 → 1-4 Stefanos Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 0-4 Roberto Carballes baena 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Stefanos Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 Roberto Carballes baena 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 6-6 → 6-7 Roberto Carballes baena 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Stefanos Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Roberto Carballes baena 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Stefanos Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Roberto Carballes baena 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Stefanos Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 Roberto Carballes baena 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Stefanos Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 2-3 Roberto Carballes baena 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Stefanos Tsitsipas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Roberto Carballes baena 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Stefanos Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Roberto Carballes baena 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 Stefanos Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Roberto Carballes baena 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Stefanos Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Roberto Carballes baena 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 Stefanos Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Roberto Carballes baena 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Stefanos Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Roberto Carballes baena 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Marketa Vondrousova vs Daria Kasatkina



GS Roland Garros Marketa Vondrousova Marketa Vondrousova 3 4 Daria Kasatkina [9] Daria Kasatkina [9] 6 6 Vincitore: Daria Kasatkina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Daria Kasatkina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 Marketa Vondrousova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-4 → 4-5 Daria Kasatkina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Marketa Vondrousova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Daria Kasatkina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Marketa Vondrousova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Daria Kasatkina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Marketa Vondrousova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Daria Kasatkina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Marketa Vondrousova 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Daria Kasatkina 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Marketa Vondrousova 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 Daria Kasatkina 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Marketa Vondrousova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Daria Kasatkina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Marketa Vondrousova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Daria Kasatkina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Marketa Vondrousova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Daria Kasatkina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Iryna Shymanovich vs Aryna Sabalenka



GS Roland Garros Iryna Shymanovich Iryna Shymanovich 5 2 Aryna Sabalenka [2] Aryna Sabalenka [2] 7 6 Vincitore: Aryna Sabalenka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Iryna Shymanovich 0-15 0-30 0-40 15-40 2-5 → 2-6 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Iryna Shymanovich 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Iryna Shymanovich 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Iryna Shymanovich 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Iryna Shymanovich 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Iryna Shymanovich 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Iryna Shymanovich 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 Iryna Shymanovich 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Aryna Sabalenka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Iryna Shymanovich 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Iryna Shymanovich 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Lucas Pouille vs Cameron Norrie



GS Roland Garros Lucas Pouille Lucas Pouille 1 3 3 Cameron Norrie [14] Cameron Norrie [14] 6 6 6 Vincitore: Cameron Norrie Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Cameron Norrie 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Lucas Pouille 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 Cameron Norrie 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-5 → 2-5 Lucas Pouille 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 Cameron Norrie 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 Lucas Pouille 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Cameron Norrie 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Lucas Pouille 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Cameron Norrie 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Lucas Pouille 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-5 → 3-6 Cameron Norrie 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Lucas Pouille 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Cameron Norrie 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Lucas Pouille 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Cameron Norrie 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Lucas Pouille 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Cameron Norrie 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Lucas Pouille 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Cameron Norrie 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Lucas Pouille 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-5 → 1-5 Cameron Norrie 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-4 → 0-5 Lucas Pouille 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-3 → 0-4 Cameron Norrie 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Lucas Pouille 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Cameron Norrie 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00

Storm Hunter vs Elina Svitolina



GS Roland Garros Storm Hunter Storm Hunter 6 3 1 Elina Svitolina Elina Svitolina 2 6 6 Vincitore: Elina Svitolina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Storm Hunter 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-5 → 1-6 Elina Svitolina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 1-5 Storm Hunter 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-4 → 1-4 Elina Svitolina 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 Storm Hunter 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Elina Svitolina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Storm Hunter 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Elina Svitolina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Storm Hunter 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Elina Svitolina 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 3-4 Storm Hunter 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Elina Svitolina 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Storm Hunter 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Elina Svitolina 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 Storm Hunter 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Elina Svitolina 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Storm Hunter 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Elina Svitolina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Storm Hunter 0-15 15-15 15-30 15-40 4-1 → 4-2 Elina Svitolina 15-0 30-0 40-0 4-0 → 4-1 Storm Hunter 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 4-0 Elina Svitolina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Storm Hunter 0-15 15-15 30-15 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Elina Svitolina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Stan Wawrinka vs Thanasi Kokkinakis



GS Roland Garros Stan Wawrinka Stan Wawrinka 6 5 3 7 3 Thanasi Kokkinakis Thanasi Kokkinakis 3 7 6 6 6 Vincitore: Thanasi Kokkinakis Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 3-6 Thanasi Kokkinakis 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Stan Wawrinka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Thanasi Kokkinakis 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Stan Wawrinka 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 Thanasi Kokkinakis 0-15 0-30 15-30 15-40 0-4 → 1-4 Stan Wawrinka 0-15 0-30 0-40 0-3 → 0-4 Thanasi Kokkinakis 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Stan Wawrinka 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Thanasi Kokkinakis 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 5-0* 5-1* 5*-2 5*-3 6-3* 6-4* 6-6 → 7-6 Thanasi Kokkinakis 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 Stan Wawrinka 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Thanasi Kokkinakis 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Stan Wawrinka 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Thanasi Kokkinakis 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 Stan Wawrinka 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Thanasi Kokkinakis 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Stan Wawrinka 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Thanasi Kokkinakis 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Stan Wawrinka 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Thanasi Kokkinakis 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Stan Wawrinka 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Thanasi Kokkinakis 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Stan Wawrinka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Thanasi Kokkinakis 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Stan Wawrinka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 Thanasi Kokkinakis 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Stan Wawrinka 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Thanasi Kokkinakis 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Stan Wawrinka 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Thanasi Kokkinakis 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Stan Wawrinka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 Thanasi Kokkinakis 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 Stan Wawrinka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 Thanasi Kokkinakis 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Stan Wawrinka 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-3 → 4-4 Thanasi Kokkinakis 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Stan Wawrinka 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Thanasi Kokkinakis 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Stan Wawrinka 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Thanasi Kokkinakis 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Stan Wawrinka 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Thanasi Kokkinakis 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Stan Wawrinka 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Thanasi Kokkinakis 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Stan Wawrinka 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Thanasi Kokkinakis 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Stan Wawrinka 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Thanasi Kokkinakis 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Stan Wawrinka 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Thanasi Kokkinakis 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Stan Wawrinka 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Corentin Moutet vs Andrey Rublev



GS Roland Garros Corentin Moutet Corentin Moutet 4 2 6 3 Andrey Rublev [7] Andrey Rublev [7] 6 6 3 6 Vincitore: Andrey Rublev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 Andrey Rublev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Corentin Moutet 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Andrey Rublev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Corentin Moutet 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Andrey Rublev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Corentin Moutet 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Andrey Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Corentin Moutet 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 Andrey Rublev 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Corentin Moutet 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Andrey Rublev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 Corentin Moutet 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Andrey Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Corentin Moutet 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Andrey Rublev 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 Corentin Moutet 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Andrey Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Corentin Moutet 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Andrey Rublev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 Corentin Moutet 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 Andrey Rublev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Corentin Moutet 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 Andrey Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Corentin Moutet 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Andrey Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Corentin Moutet 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Andrey Rublev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Corentin Moutet 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Andrey Rublev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Corentin Moutet 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Andrey Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Corentin Moutet 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Andrey Rublev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Corentin Moutet 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 Andrey Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 Corentin Moutet 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Leolia Jeanjean vs Elina Avanesyan



GS Roland Garros Leolia Jeanjean Leolia Jeanjean 0 5 Elina Avanesyan Elina Avanesyan 6 7 Vincitore: Elina Avanesyan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Leolia Jeanjean 0-15 0-30 0-40 15-40 5-6 → 5-7 Elina Avanesyan 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Leolia Jeanjean 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 Elina Avanesyan 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Leolia Jeanjean 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Elina Avanesyan 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Leolia Jeanjean 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 Elina Avanesyan 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Leolia Jeanjean 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Elina Avanesyan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Leolia Jeanjean 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Elina Avanesyan 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Leolia Jeanjean 0-15 0-30 0-40 15-40 0-5 → 0-6 Elina Avanesyan 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 Leolia Jeanjean 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-3 → 0-4 Elina Avanesyan 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Leolia Jeanjean 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Elina Avanesyan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Court 14 – Ore: 11:00

Jelena Ostapenko vs Peyton Stearns



GS Roland Garros Jelena Ostapenko [17] Jelena Ostapenko [17] 3 6 2 Peyton Stearns Peyton Stearns 6 1 6 Vincitore: Peyton Stearns Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Peyton Stearns 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Jelena Ostapenko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-5 → 2-5 Peyton Stearns 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 Jelena Ostapenko 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 1-4 Peyton Stearns 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Peyton Stearns 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 Jelena Ostapenko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Peyton Stearns 0-15 0-30 0-40 15-40 5-1 → 6-1 Jelena Ostapenko 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Peyton Stearns 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Jelena Ostapenko 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Peyton Stearns 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Jelena Ostapenko 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Peyton Stearns 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Jelena Ostapenko 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Peyton Stearns 15-0 15-15 15-30 15-40 2-5 → 3-5 Jelena Ostapenko 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-5 → 2-5 Peyton Stearns 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Jelena Ostapenko 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 Peyton Stearns 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Jelena Ostapenko 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 Peyton Stearns 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Jelena Ostapenko 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Lorenzo Sonego vs Ugo Humbert



GS Roland Garros Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 6 6 7 Ugo Humbert Ugo Humbert 4 3 6 Vincitore: Lorenzo Sonego Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 Ugo Humbert 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Lorenzo Sonego 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Ugo Humbert 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Lorenzo Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Ugo Humbert 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Lorenzo Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Ugo Humbert 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Lorenzo Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Ugo Humbert 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Lorenzo Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Ugo Humbert 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Lorenzo Sonego 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Ugo Humbert 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Lorenzo Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Ugo Humbert 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Lorenzo Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Ugo Humbert 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 Lorenzo Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Ugo Humbert 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Lorenzo Sonego 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Ugo Humbert 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Lorenzo Sonego 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Ugo Humbert 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Lorenzo Sonego 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Ugo Humbert 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Lorenzo Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Ugo Humbert 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Lorenzo Sonego 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Ugo Humbert 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Lorenzo Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Ugo Humbert 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Sloane Stephens vs Varvara Gracheva



GS Roland Garros Sloane Stephens Sloane Stephens 6 6 Varvara Gracheva Varvara Gracheva 2 1 Vincitore: Sloane Stephens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Varvara Gracheva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-1 → 6-1 Sloane Stephens 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Varvara Gracheva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-0 → 4-1 Sloane Stephens 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 Varvara Gracheva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 Sloane Stephens 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Varvara Gracheva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Sloane Stephens 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Varvara Gracheva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 Sloane Stephens 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 Varvara Gracheva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 Sloane Stephens 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Varvara Gracheva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Sloane Stephens 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Varvara Gracheva 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

Luca Van assche vs Alejandro Davidovich fokina



GS Roland Garros Luca Van assche Luca Van assche 4 3 6 Alejandro Davidovich fokina [29] Alejandro Davidovich fokina [29] 6 6 7 Vincitore: Alejandro Davidovich fokina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 3-4* 4-4* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 Luca Van assche 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Alejandro Davidovich fokina 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Luca Van assche 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Alejandro Davidovich fokina 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Luca Van assche 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Alejandro Davidovich fokina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Luca Van assche 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Alejandro Davidovich fokina 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Luca Van assche 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Alejandro Davidovich fokina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Luca Van assche 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Alejandro Davidovich fokina 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Luca Van assche 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 3-6 Alejandro Davidovich fokina 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Luca Van assche 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 Alejandro Davidovich fokina 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Luca Van assche 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 Alejandro Davidovich fokina 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Luca Van assche 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 1-2 Alejandro Davidovich fokina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Luca Van assche 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Alejandro Davidovich fokina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Luca Van assche 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Alejandro Davidovich fokina 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Luca Van assche 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Alejandro Davidovich fokina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Luca Van assche 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Alejandro Davidovich fokina 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 Luca Van assche 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Alejandro Davidovich fokina 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Luca Van assche 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

Court 7 – Ore: 11:00

Elise Mertens vs Camila Osorio



GS Roland Garros Elise Mertens [28] Elise Mertens [28] 6 7 Camila Osorio Camila Osorio 3 6 Vincitore: Elise Mertens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 Camila Osorio 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 Camila Osorio 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Elise Mertens 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Camila Osorio 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Elise Mertens 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 Camila Osorio 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 3-3 Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Camila Osorio 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Elise Mertens 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Camila Osorio 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 Elise Mertens 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Camila Osorio 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 Elise Mertens 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Camila Osorio 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 Elise Mertens 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-1 → 4-2 Camila Osorio 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Elise Mertens 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Camila Osorio 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Elise Mertens 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Camila Osorio 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Liudmila Samsonova vs Anastasia Pavlyuchenkova



GS Roland Garros Liudmila Samsonova [15] Liudmila Samsonova [15] 6 5 5 Anastasia Pavlyuchenkova Anastasia Pavlyuchenkova 4 7 7 Vincitore: Anastasia Pavlyuchenkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 5-7 Liudmila Samsonova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Liudmila Samsonova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Liudmila Samsonova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Anastasia Pavlyuchenkova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 Liudmila Samsonova 0-15 0-30 0-40 3-1 → 3-2 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Anastasia Pavlyuchenkova 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Liudmila Samsonova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 5-7 Liudmila Samsonova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Anastasia Pavlyuchenkova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Liudmila Samsonova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Liudmila Samsonova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Anastasia Pavlyuchenkova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Liudmila Samsonova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Liudmila Samsonova 0-15 0-30 0-40 5-3 → 5-4 Anastasia Pavlyuchenkova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-3 → 5-3 Liudmila Samsonova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 Anastasia Pavlyuchenkova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Liudmila Samsonova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Tallon Griekspoor vs Hubert Hurkacz



GS Roland Garros Tallon Griekspoor Tallon Griekspoor 3 7 7 6 4 Hubert Hurkacz [13] Hubert Hurkacz [13] 6 5 6 7 6 Vincitore: Hubert Hurkacz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 4-6 Hubert Hurkacz 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Tallon Griekspoor 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 Hubert Hurkacz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Tallon Griekspoor 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Hubert Hurkacz 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Tallon Griekspoor 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Hubert Hurkacz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Tallon Griekspoor 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Hubert Hurkacz 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Tallon Griekspoor 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 0*-5 1*-5 2-5* 2-6* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 Tallon Griekspoor 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 Hubert Hurkacz 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Tallon Griekspoor 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 5-5 Hubert Hurkacz 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Tallon Griekspoor 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Hubert Hurkacz 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 Tallon Griekspoor 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Hubert Hurkacz 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Tallon Griekspoor 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Hubert Hurkacz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Tallon Griekspoor 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Hubert Hurkacz 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6*-6 6-7* 7-7* 7*-8 8*-8 8-9* 9-9* 9*-10 10*-10 11-10* 11-11* 12*-11 12*-12 12-13* 13-13* 14*-13 6-6 → 7-6 Hubert Hurkacz 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Tallon Griekspoor 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Hubert Hurkacz 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Tallon Griekspoor 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Hubert Hurkacz 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Tallon Griekspoor 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Hubert Hurkacz 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Tallon Griekspoor 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Hubert Hurkacz 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Tallon Griekspoor 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Hubert Hurkacz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Tallon Griekspoor 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Hubert Hurkacz 0-15 0-30 0-40 6-5 → 7-5 Tallon Griekspoor 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Hubert Hurkacz 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Tallon Griekspoor 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Hubert Hurkacz 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Tallon Griekspoor 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Hubert Hurkacz 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Tallon Griekspoor 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Hubert Hurkacz 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Tallon Griekspoor 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Hubert Hurkacz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Tallon Griekspoor 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Hubert Hurkacz 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Tallon Griekspoor 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Hubert Hurkacz 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Tallon Griekspoor 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Hubert Hurkacz 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Tallon Griekspoor 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Hubert Hurkacz 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Tallon Griekspoor 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Hubert Hurkacz 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Lorenzo Musetti vs Alexander Shevchenko



GS Roland Garros Lorenzo Musetti [17] Lorenzo Musetti [17] 6 6 6 Alexander Shevchenko Alexander Shevchenko 1 1 2 Vincitore: Lorenzo Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Lorenzo Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Alexander Shevchenko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Lorenzo Musetti 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Alexander Shevchenko 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 Lorenzo Musetti 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Alexander Shevchenko 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Lorenzo Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Alexander Shevchenko 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Lorenzo Musetti 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 Alexander Shevchenko 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-1 → 5-1 Lorenzo Musetti 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Alexander Shevchenko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Lorenzo Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Alexander Shevchenko 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Lorenzo Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Alexander Shevchenko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-1 → 6-1 Lorenzo Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 Alexander Shevchenko 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 Lorenzo Musetti 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Alexander Shevchenko 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Lorenzo Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Alexander Shevchenko 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Court 6 – Ore: 11:00

Fabio Fognini vs Jason Kubler



GS Roland Garros Fabio Fognini Fabio Fognini 6 7 6 Jason Kubler Jason Kubler 4 6 2 Vincitore: Fabio Fognini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Jason Kubler 0-15 0-30 15-30 15-40 5-2 → 6-2 Fabio Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Jason Kubler 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Fabio Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Jason Kubler 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Fabio Fognini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Jason Kubler 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Fabio Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6 → 7-6 Fabio Fognini 15-0 15-15 15-30 15-40 6-5 → 6-6 Jason Kubler 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 Fabio Fognini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Jason Kubler 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Fabio Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Jason Kubler 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Fabio Fognini 0-15 0-30 0-40 4-1 → 4-2 Jason Kubler 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-0 → 4-1 Fabio Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 4-0 Jason Kubler 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 Fabio Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Jason Kubler 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Fabio Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Jason Kubler 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Fabio Fognini 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Jason Kubler 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 Fabio Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Jason Kubler 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Fabio Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Jason Kubler 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Fabio Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Jason Kubler 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

Yulia Putintseva vs Qinwen Zheng



GS Roland Garros Yulia Putintseva Yulia Putintseva 6 4 6 Qinwen Zheng [19] Qinwen Zheng [19] 3 6 2 Vincitore: Yulia Putintseva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Yulia Putintseva 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Qinwen Zheng 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Yulia Putintseva 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Qinwen Zheng 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Yulia Putintseva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Qinwen Zheng 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Yulia Putintseva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Qinwen Zheng 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Yulia Putintseva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 Qinwen Zheng 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-5 → 4-5 Yulia Putintseva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Qinwen Zheng 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 3-4 Yulia Putintseva 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 Qinwen Zheng 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 2-3 Yulia Putintseva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Qinwen Zheng 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Yulia Putintseva 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Qinwen Zheng 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Yulia Putintseva 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Qinwen Zheng 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Yulia Putintseva 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Qinwen Zheng 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Yulia Putintseva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Qinwen Zheng 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Yulia Putintseva 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Qinwen Zheng 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Yulia Putintseva 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Karen Khachanov vs Radu Albot



GS Roland Garros Karen Khachanov [11] Karen Khachanov [11] 6 6 6 Radu Albot Radu Albot 3 4 2 Vincitore: Karen Khachanov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Karen Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 Radu Albot 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Karen Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Radu Albot 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Karen Khachanov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Radu Albot 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Karen Khachanov 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Radu Albot 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Karen Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Radu Albot 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Karen Khachanov 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Radu Albot 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Karen Khachanov 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Radu Albot 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Karen Khachanov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Radu Albot 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Karen Khachanov 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Radu Albot 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Karen Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Radu Albot 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 5-3 Karen Khachanov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Radu Albot 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Karen Khachanov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Radu Albot 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Karen Khachanov 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Radu Albot 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Karen Khachanov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Leylah Fernandez vs Clara Tauson



GS Roland Garros Leylah Fernandez Leylah Fernandez 3 7 4 Clara Tauson Clara Tauson 6 5 6 Vincitore: Clara Tauson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Clara Tauson 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Leylah Fernandez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Clara Tauson 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 Leylah Fernandez 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 Clara Tauson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Leylah Fernandez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Clara Tauson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Leylah Fernandez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Clara Tauson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Leylah Fernandez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Clara Tauson 0-15 0-30 0-40 6-5 → 7-5 Leylah Fernandez 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Clara Tauson 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Leylah Fernandez 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Clara Tauson 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Leylah Fernandez 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 Clara Tauson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Leylah Fernandez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Clara Tauson 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Leylah Fernandez 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 2-1 Clara Tauson 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 Leylah Fernandez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Clara Tauson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Leylah Fernandez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Clara Tauson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Leylah Fernandez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Clara Tauson 0-15 15-15 15-30 15-40 0-4 → 1-4 Leylah Fernandez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-3 → 0-4 Clara Tauson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Leylah Fernandez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Clara Tauson 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Court 2 – Ore: 11:00

Fang-Hsien Wu / Ingrid Neel vs Nadiia Kichenok / Anna-Lena Friedsam



GS Roland Garros Fang-Hsien Wu / Ingrid Neel Fang-Hsien Wu / Ingrid Neel 6 6 6 Nadiia Kichenok / Anna-Lena Friedsam Nadiia Kichenok / Anna-Lena Friedsam 7 4 3 Vincitore: Fang-Hsien WuIngrid Neel Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Fang-Hsien Wu / Ingrid Neel 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Nadiia Kichenok / Anna-Lena Friedsam 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Fang-Hsien Wu / Ingrid Neel 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Nadiia Kichenok / Anna-Lena Friedsam 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Fang-Hsien Wu / Ingrid Neel 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Nadiia Kichenok / Anna-Lena Friedsam 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 Fang-Hsien Wu / Ingrid Neel 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Nadiia Kichenok / Anna-Lena Friedsam 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Fang-Hsien Wu / Ingrid Neel 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Nadiia Kichenok / Anna-Lena Friedsam 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 Fang-Hsien Wu / Ingrid Neel 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Nadiia Kichenok / Anna-Lena Friedsam 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Fang-Hsien Wu / Ingrid Neel 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 Nadiia Kichenok / Anna-Lena Friedsam 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Fang-Hsien Wu / Ingrid Neel 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Nadiia Kichenok / Anna-Lena Friedsam 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Fang-Hsien Wu / Ingrid Neel 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 2-1 Nadiia Kichenok / Anna-Lena Friedsam 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Fang-Hsien Wu / Ingrid Neel 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 0*-5 1*-5 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 Fang-Hsien Wu / Ingrid Neel 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 6-5 → 6-6 Nadiia Kichenok / Anna-Lena Friedsam 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 Fang-Hsien Wu / Ingrid Neel 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Nadiia Kichenok / Anna-Lena Friedsam 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Fang-Hsien Wu / Ingrid Neel 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Nadiia Kichenok / Anna-Lena Friedsam 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Fang-Hsien Wu / Ingrid Neel 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Nadiia Kichenok / Anna-Lena Friedsam 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Fang-Hsien Wu / Ingrid Neel 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Nadiia Kichenok / Anna-Lena Friedsam 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Fang-Hsien Wu / Ingrid Neel 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Nadiia Kichenok / Anna-Lena Friedsam 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Angela Kulikov / Sophie Chang vs Sara Sorribes tormo / Marie Bouzkova



GS Roland Garros Angela Kulikov / Sophie Chang Angela Kulikov / Sophie Chang 6 4 2 Sara Sorribes tormo / Marie Bouzkova Sara Sorribes tormo / Marie Bouzkova 3 6 6 Vincitore: Sara Sorribes tormoMarie Bouzkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Angela Kulikov / Sophie Chang 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 Sara Sorribes tormo / Marie Bouzkova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 Angela Kulikov / Sophie Chang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Sara Sorribes tormo / Marie Bouzkova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Angela Kulikov / Sophie Chang 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Sara Sorribes tormo / Marie Bouzkova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Angela Kulikov / Sophie Chang 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Sara Sorribes tormo / Marie Bouzkova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Angela Kulikov / Sophie Chang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Sara Sorribes tormo / Marie Bouzkova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Angela Kulikov / Sophie Chang 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 4-4 Sara Sorribes tormo / Marie Bouzkova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 Angela Kulikov / Sophie Chang 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Sara Sorribes tormo / Marie Bouzkova 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 Angela Kulikov / Sophie Chang 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Sara Sorribes tormo / Marie Bouzkova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Angela Kulikov / Sophie Chang 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Sara Sorribes tormo / Marie Bouzkova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Angela Kulikov / Sophie Chang 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Sara Sorribes tormo / Marie Bouzkova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-3 → 5-3 Angela Kulikov / Sophie Chang 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Sara Sorribes tormo / Marie Bouzkova 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Angela Kulikov / Sophie Chang 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Sara Sorribes tormo / Marie Bouzkova 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Angela Kulikov / Sophie Chang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Sara Sorribes tormo / Marie Bouzkova 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Angela Kulikov / Sophie Chang 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Austin Krajicek / Ivan Dodig vs Guillermo Duran / Sebastian Baez



GS Roland Garros Austin Krajicek / Ivan Dodig [4] Austin Krajicek / Ivan Dodig [4] 7 3 7 Guillermo Duran / Sebastian Baez Guillermo Duran / Sebastian Baez 6 6 6 Vincitore: Austin KrajicekIvan Dodig Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 5-0* 5-1* 5*-2 6*-2 6-3* 7-3* 7*-4 8*-4 9-4* 6-6 → 7-6 Guillermo Duran / Sebastian Baez 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 Austin Krajicek / Ivan Dodig 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Guillermo Duran / Sebastian Baez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 Austin Krajicek / Ivan Dodig 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Guillermo Duran / Sebastian Baez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Austin Krajicek / Ivan Dodig 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Guillermo Duran / Sebastian Baez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 Austin Krajicek / Ivan Dodig 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Guillermo Duran / Sebastian Baez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Austin Krajicek / Ivan Dodig 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 Guillermo Duran / Sebastian Baez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Austin Krajicek / Ivan Dodig 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Guillermo Duran / Sebastian Baez 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Austin Krajicek / Ivan Dodig 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Guillermo Duran / Sebastian Baez 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Austin Krajicek / Ivan Dodig 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Guillermo Duran / Sebastian Baez 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Austin Krajicek / Ivan Dodig 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Guillermo Duran / Sebastian Baez 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Austin Krajicek / Ivan Dodig 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Guillermo Duran / Sebastian Baez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 5-0* 5-1* 5*-2 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 Guillermo Duran / Sebastian Baez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Austin Krajicek / Ivan Dodig 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Guillermo Duran / Sebastian Baez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Austin Krajicek / Ivan Dodig 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Guillermo Duran / Sebastian Baez 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Austin Krajicek / Ivan Dodig 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Guillermo Duran / Sebastian Baez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Austin Krajicek / Ivan Dodig 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Guillermo Duran / Sebastian Baez 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Austin Krajicek / Ivan Dodig 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 2-1 Guillermo Duran / Sebastian Baez 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Austin Krajicek / Ivan Dodig 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Rebecca Peterson / Danka Kovinic vs Alice Tubello / Alice Robbe



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – Ore: 11:00

Fiona Ferro / Tessah Andrianjafitrimo vs Kimberley Zimmermann / Maryna Zanevska



GS Roland Garros Fiona Ferro / Tessah Andrianjafitrimo Fiona Ferro / Tessah Andrianjafitrimo 3 1 Kimberley Zimmermann / Maryna Zanevska Kimberley Zimmermann / Maryna Zanevska 6 6 Vincitore: Kimberley ZimmermannMaryna Zanevska Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Kimberley Zimmermann / Maryna Zanevska 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-5 → 1-6 Fiona Ferro / Tessah Andrianjafitrimo 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 Kimberley Zimmermann / Maryna Zanevska 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Fiona Ferro / Tessah Andrianjafitrimo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Kimberley Zimmermann / Maryna Zanevska 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Fiona Ferro / Tessah Andrianjafitrimo 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Kimberley Zimmermann / Maryna Zanevska 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Fiona Ferro / Tessah Andrianjafitrimo 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 Kimberley Zimmermann / Maryna Zanevska 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Fiona Ferro / Tessah Andrianjafitrimo 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Kimberley Zimmermann / Maryna Zanevska 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Fiona Ferro / Tessah Andrianjafitrimo 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 Kimberley Zimmermann / Maryna Zanevska 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Fiona Ferro / Tessah Andrianjafitrimo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Kimberley Zimmermann / Maryna Zanevska 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Fiona Ferro / Tessah Andrianjafitrimo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Alicja Rosolska / Cristina Bucsa vs Demi Schuurs / Desirae Krawczyk



GS Roland Garros Alicja Rosolska / Cristina Bucsa Alicja Rosolska / Cristina Bucsa 0 2 Demi Schuurs / Desirae Krawczyk [5] Demi Schuurs / Desirae Krawczyk [5] 6 6 Vincitore: Demi SchuursDesirae Krawczyk Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Alicja Rosolska / Cristina Bucsa 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 Demi Schuurs / Desirae Krawczyk 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Alicja Rosolska / Cristina Bucsa 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Demi Schuurs / Desirae Krawczyk 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Alicja Rosolska / Cristina Bucsa 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Demi Schuurs / Desirae Krawczyk 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Alicja Rosolska / Cristina Bucsa 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Demi Schuurs / Desirae Krawczyk 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Alicja Rosolska / Cristina Bucsa 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-5 → 0-6 Demi Schuurs / Desirae Krawczyk 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 A-40 0-4 → 0-5 Alicja Rosolska / Cristina Bucsa 0-15 0-30 0-40 0-3 → 0-4 Demi Schuurs / Desirae Krawczyk 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Alicja Rosolska / Cristina Bucsa 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Demi Schuurs / Desirae Krawczyk 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Federico Coria / Francisco Cerundolo vs Alexei Popyrin / Ilya Ivashka



Il match deve ancora iniziare

Mate Pavic / Bethanie Mattek-sands vs Jean-julien Rojer / Demi Schuurs



GS Roland Garros Mate Pavic / Bethanie Mattek-sands Mate Pavic / Bethanie Mattek-sands 6 6 Jean-julien Rojer / Demi Schuurs [4] Jean-julien Rojer / Demi Schuurs [4] 3 4 Vincitore: Mate PavicBethanie Mattek-sands Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Mate Pavic / Bethanie Mattek-sands 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Jean-julien Rojer / Demi Schuurs 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Mate Pavic / Bethanie Mattek-sands 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Jean-julien Rojer / Demi Schuurs 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Mate Pavic / Bethanie Mattek-sands 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-2 → 3-3 Jean-julien Rojer / Demi Schuurs 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-2 → 3-2 Mate Pavic / Bethanie Mattek-sands 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Jean-julien Rojer / Demi Schuurs 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Mate Pavic / Bethanie Mattek-sands 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Jean-julien Rojer / Demi Schuurs 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Mate Pavic / Bethanie Mattek-sands 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 5-3 → 6-3 Jean-julien Rojer / Demi Schuurs 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-3 → 5-3 Jean-julien Rojer / Demi Schuurs 3-4 Mate Pavic / Bethanie Mattek-sands 15-0 15-15 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 3-3 → 3-4 Jean-julien Rojer / Demi Schuurs 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Mate Pavic / Bethanie Mattek-sands 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Jean-julien Rojer / Demi Schuurs 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-2 → 2-2 Mate Pavic / Bethanie Mattek-sands 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 1-2 Jean-julien Rojer / Demi Schuurs 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Mate Pavic / Bethanie Mattek-sands 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

Court 4 – Ore: 11:00

John Peers / Marcelo Melo vs Miomir Kecmanovic / William Blumberg



GS Roland Garros John Peers / Marcelo Melo John Peers / Marcelo Melo 5 6 6 Miomir Kecmanovic / William Blumberg Miomir Kecmanovic / William Blumberg 7 3 4 Vincitore: John PeersMarcelo Melo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 John Peers / Marcelo Melo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Miomir Kecmanovic / William Blumberg 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 John Peers / Marcelo Melo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Miomir Kecmanovic / William Blumberg 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 John Peers / Marcelo Melo 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Miomir Kecmanovic / William Blumberg 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 John Peers / Marcelo Melo 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Miomir Kecmanovic / William Blumberg 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 John Peers / Marcelo Melo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Miomir Kecmanovic / William Blumberg 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 John Peers / Marcelo Melo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Miomir Kecmanovic / William Blumberg 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 5-3 John Peers / Marcelo Melo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 Miomir Kecmanovic / William Blumberg 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 John Peers / Marcelo Melo 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Miomir Kecmanovic / William Blumberg 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 John Peers / Marcelo Melo 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Miomir Kecmanovic / William Blumberg 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 John Peers / Marcelo Melo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Miomir Kecmanovic / William Blumberg 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 John Peers / Marcelo Melo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-5 → 5-6 Miomir Kecmanovic / William Blumberg 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 John Peers / Marcelo Melo 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Miomir Kecmanovic / William Blumberg 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 John Peers / Marcelo Melo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Miomir Kecmanovic / William Blumberg 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 John Peers / Marcelo Melo 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Miomir Kecmanovic / William Blumberg 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 John Peers / Marcelo Melo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Miomir Kecmanovic / William Blumberg 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 John Peers / Marcelo Melo 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Harold Mayot / Jonathan Eysseric vs Jiri Vesely / Yoshihito Nishioka



Il match deve ancora iniziare

Hao-Ching Chan / Latisha Chan vs Oksana Kalashnikova / Aliona Bolsova



GS Roland Garros Hao-Ching Chan / Latisha Chan [14] Hao-Ching Chan / Latisha Chan [14] 6 7 6 Oksana Kalashnikova / Aliona Bolsova Oksana Kalashnikova / Aliona Bolsova 7 6 4 Vincitore: Hao-Ching ChanLatisha Chan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Oksana Kalashnikova / Aliona Bolsova 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 6-4 Hao-Ching Chan / Latisha Chan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Oksana Kalashnikova / Aliona Bolsova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Hao-Ching Chan / Latisha Chan 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 Oksana Kalashnikova / Aliona Bolsova 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Hao-Ching Chan / Latisha Chan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-0 → 4-1 Oksana Kalashnikova / Aliona Bolsova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-0 → 4-0 Hao-Ching Chan / Latisha Chan 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Oksana Kalashnikova / Aliona Bolsova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Hao-Ching Chan / Latisha Chan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 Hao-Ching Chan / Latisha Chan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Oksana Kalashnikova / Aliona Bolsova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 Hao-Ching Chan / Latisha Chan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Oksana Kalashnikova / Aliona Bolsova 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Hao-Ching Chan / Latisha Chan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Oksana Kalashnikova / Aliona Bolsova 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Hao-Ching Chan / Latisha Chan 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Oksana Kalashnikova / Aliona Bolsova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Hao-Ching Chan / Latisha Chan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Oksana Kalashnikova / Aliona Bolsova 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Hao-Ching Chan / Latisha Chan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Oksana Kalashnikova / Aliona Bolsova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 3*-4 3*-5 4-5* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 Oksana Kalashnikova / Aliona Bolsova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Hao-Ching Chan / Latisha Chan 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 Oksana Kalashnikova / Aliona Bolsova 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Hao-Ching Chan / Latisha Chan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Oksana Kalashnikova / Aliona Bolsova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Hao-Ching Chan / Latisha Chan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 Oksana Kalashnikova / Aliona Bolsova 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Hao-Ching Chan / Latisha Chan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Oksana Kalashnikova / Aliona Bolsova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Hao-Ching Chan / Latisha Chan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Oksana Kalashnikova / Aliona Bolsova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Hao-Ching Chan / Latisha Chan 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Chloé Paquet / Clara Burel vs Ellen Perez / Nicole Melichar-martinez



GS Roland Garros Chloé Paquet / Clara Burel Chloé Paquet / Clara Burel 2 2 Ellen Perez / Nicole Melichar-martinez [6] Ellen Perez / Nicole Melichar-martinez [6] 6 6 Vincitore: Ellen PerezNicole Melichar-martinez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Chloé Paquet / Clara Burel 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 Ellen Perez / Nicole Melichar-martinez 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Chloé Paquet / Clara Burel 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Ellen Perez / Nicole Melichar-martinez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Chloé Paquet / Clara Burel 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Ellen Perez / Nicole Melichar-martinez 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Chloé Paquet / Clara Burel 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Ellen Perez / Nicole Melichar-martinez 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Chloé Paquet / Clara Burel 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 Ellen Perez / Nicole Melichar-martinez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Chloé Paquet / Clara Burel 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 Ellen Perez / Nicole Melichar-martinez 0-15 0-30 0-40 1-3 → 2-3 Chloé Paquet / Clara Burel 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Ellen Perez / Nicole Melichar-martinez 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Chloé Paquet / Clara Burel 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Ellen Perez / Nicole Melichar-martinez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

GS Roland Garros Ben Shelton / Max Purcell Ben Shelton / Max Purcell 3 6 6 Henry Patten / Julian Cash Henry Patten / Julian Cash 6 3 4 Vincitore: Ben SheltonMax Purcell Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Ben Shelton / Max Purcell 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 Henry Patten / Julian Cash 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 5-4 Ben Shelton / Max Purcell 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 Henry Patten / Julian Cash 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Ben Shelton / Max Purcell 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Henry Patten / Julian Cash 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Ben Shelton / Max Purcell 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 Henry Patten / Julian Cash 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Ben Shelton / Max Purcell 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Henry Patten / Julian Cash 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Ben Shelton / Max Purcell 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 Henry Patten / Julian Cash 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Ben Shelton / Max Purcell 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Henry Patten / Julian Cash 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 Ben Shelton / Max Purcell 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Henry Patten / Julian Cash 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Ben Shelton / Max Purcell 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Henry Patten / Julian Cash 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Ben Shelton / Max Purcell 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Henry Patten / Julian Cash 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Ben Shelton / Max Purcell 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 Henry Patten / Julian Cash 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Ben Shelton / Max Purcell 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 Henry Patten / Julian Cash 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Ben Shelton / Max Purcell 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Henry Patten / Julian Cash 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Ben Shelton / Max Purcell 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Henry Patten / Julian Cash 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Ben Shelton/ Max Purcellvs Henry Patten/ Julian Cash

Miguel Angel Reyes-varela / Aleksandr Nedovyesov vs Jackson Withrow / Nathaniel Lammons



GS Roland Garros Miguel Angel Reyes-varela / Aleksandr Nedovyesov Miguel Angel Reyes-varela / Aleksandr Nedovyesov 3 6 6 Jackson Withrow / Nathaniel Lammons [16] Jackson Withrow / Nathaniel Lammons [16] 6 1 4 Vincitore: Miguel Angel Reyes-varelaAleksandr Nedovyesov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Miguel Angel Reyes-varela / Aleksandr Nedovyesov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Jackson Withrow / Nathaniel Lammons 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Miguel Angel Reyes-varela / Aleksandr Nedovyesov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Jackson Withrow / Nathaniel Lammons 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Miguel Angel Reyes-varela / Aleksandr Nedovyesov 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Jackson Withrow / Nathaniel Lammons 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Miguel Angel Reyes-varela / Aleksandr Nedovyesov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Jackson Withrow / Nathaniel Lammons 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Miguel Angel Reyes-varela / Aleksandr Nedovyesov 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Jackson Withrow / Nathaniel Lammons 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Miguel Angel Reyes-varela / Aleksandr Nedovyesov 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 Jackson Withrow / Nathaniel Lammons 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-1 → 5-1 Miguel Angel Reyes-varela / Aleksandr Nedovyesov 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 Jackson Withrow / Nathaniel Lammons 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Miguel Angel Reyes-varela / Aleksandr Nedovyesov 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Jackson Withrow / Nathaniel Lammons 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Miguel Angel Reyes-varela / Aleksandr Nedovyesov 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Jackson Withrow / Nathaniel Lammons 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Miguel Angel Reyes-varela / Aleksandr Nedovyesov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Jackson Withrow / Nathaniel Lammons 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Miguel Angel Reyes-varela / Aleksandr Nedovyesov 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 Jackson Withrow / Nathaniel Lammons 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Miguel Angel Reyes-varela / Aleksandr Nedovyesov 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Jackson Withrow / Nathaniel Lammons 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Miguel Angel Reyes-varela / Aleksandr Nedovyesov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Jackson Withrow / Nathaniel Lammons 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Beatriz Haddad maia / Victoria Azarenka vs Tereza Mihalikova / Kaia Kanepi



GS Roland Garros Beatriz Haddad maia / Victoria Azarenka Beatriz Haddad maia / Victoria Azarenka 6 6 Tereza Mihalikova / Kaia Kanepi Tereza Mihalikova / Kaia Kanepi 0 1 Vincitore: Beatriz Haddad maiaVictoria Azarenka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Beatriz Haddad maia / Victoria Azarenka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 6-1 Tereza Mihalikova / Kaia Kanepi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 Beatriz Haddad maia / Victoria Azarenka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Tereza Mihalikova / Kaia Kanepi 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Beatriz Haddad maia / Victoria Azarenka 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 Tereza Mihalikova / Kaia Kanepi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Beatriz Haddad maia / Victoria Azarenka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Tereza Mihalikova / Kaia Kanepi 0-15 0-30 0-40 5-0 → 6-0 Beatriz Haddad maia / Victoria Azarenka 0-15 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 Tereza Mihalikova / Kaia Kanepi 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 Beatriz Haddad maia / Victoria Azarenka 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Tereza Mihalikova / Kaia Kanepi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Beatriz Haddad maia / Victoria Azarenka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Luisa Stefani / Gabriela Dabrowski vs Tatjana Maria / Elisabetta Cocciaretto



GS Roland Garros Luisa Stefani / Gabriela Dabrowski [8] Luisa Stefani / Gabriela Dabrowski [8] 6 6 Tatjana Maria / Elisabetta Cocciaretto Tatjana Maria / Elisabetta Cocciaretto 2 2 Vincitore: Luisa StefaniGabriela Dabrowski Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Luisa Stefani / Gabriela Dabrowski 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Tatjana Maria / Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 5-2 Luisa Stefani / Gabriela Dabrowski 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Tatjana Maria / Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-0 → 4-1 Luisa Stefani / Gabriela Dabrowski 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-0 → 4-0 Tatjana Maria / Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 Luisa Stefani / Gabriela Dabrowski 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Tatjana Maria / Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Luisa Stefani / Gabriela Dabrowski 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Tatjana Maria / Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Luisa Stefani / Gabriela Dabrowski 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Tatjana Maria / Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Luisa Stefani / Gabriela Dabrowski 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Tatjana Maria / Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Luisa Stefani / Gabriela Dabrowski 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Tatjana Maria / Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Court 8 – Ore: 11:00

Nicolas Jarry / Marc-Andrea Huesler vs Andrea Vavassori / Marcelo Demoliner



GS Roland Garros Nicolas Jarry / Marc-Andrea Huesler Nicolas Jarry / Marc-Andrea Huesler 6 6 6 Andrea Vavassori / Marcelo Demoliner Andrea Vavassori / Marcelo Demoliner 3 7 3 Vincitore: Nicolas JarryMarc-Andrea Huesler Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Nicolas Jarry / Marc-Andrea Huesler 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Andrea Vavassori / Marcelo Demoliner 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 Nicolas Jarry / Marc-Andrea Huesler 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Andrea Vavassori / Marcelo Demoliner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Nicolas Jarry / Marc-Andrea Huesler 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Andrea Vavassori / Marcelo Demoliner 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 Nicolas Jarry / Marc-Andrea Huesler 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Andrea Vavassori / Marcelo Demoliner 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Nicolas Jarry / Marc-Andrea Huesler 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 6-6 → 6-7 Nicolas Jarry / Marc-Andrea Huesler 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Andrea Vavassori / Marcelo Demoliner 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 Nicolas Jarry / Marc-Andrea Huesler 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Andrea Vavassori / Marcelo Demoliner 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Nicolas Jarry / Marc-Andrea Huesler 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Andrea Vavassori / Marcelo Demoliner 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Nicolas Jarry / Marc-Andrea Huesler 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Andrea Vavassori / Marcelo Demoliner 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Nicolas Jarry / Marc-Andrea Huesler 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-3 → 1-3 Andrea Vavassori / Marcelo Demoliner 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 Nicolas Jarry / Marc-Andrea Huesler 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Andrea Vavassori / Marcelo Demoliner 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Nicolas Jarry / Marc-Andrea Huesler 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Andrea Vavassori / Marcelo Demoliner 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Nicolas Jarry / Marc-Andrea Huesler 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Andrea Vavassori / Marcelo Demoliner 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Nicolas Jarry / Marc-Andrea Huesler 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Andrea Vavassori / Marcelo Demoliner 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Nicolas Jarry / Marc-Andrea Huesler 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Andrea Vavassori / Marcelo Demoliner 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Nicolas Jarry / Marc-Andrea Huesler 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Emil Ruusuvuori / Patrik Niklas-salminen vs Quentin Halys / Gregoire Barrere



Il match deve ancora iniziare

Vera Zvonareva / Laura Siegemund vs Jessica Pegula / Coco Gauff



GS Roland Garros Vera Zvonareva / Laura Siegemund Vera Zvonareva / Laura Siegemund 2 2 Jessica Pegula / Coco Gauff [2] Jessica Pegula / Coco Gauff [2] 6 6 Vincitore: Jessica PegulaCoco Gauff Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Vera Zvonareva / Laura Siegemund 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-5 → 2-6 Jessica Pegula / Coco Gauff 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Vera Zvonareva / Laura Siegemund 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Jessica Pegula / Coco Gauff 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Vera Zvonareva / Laura Siegemund 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Jessica Pegula / Coco Gauff 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Vera Zvonareva / Laura Siegemund 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Jessica Pegula / Coco Gauff 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Vera Zvonareva / Laura Siegemund 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 Jessica Pegula / Coco Gauff 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Vera Zvonareva / Laura Siegemund 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 Jessica Pegula / Coco Gauff 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Vera Zvonareva / Laura Siegemund 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 Jessica Pegula / Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 2-1 Vera Zvonareva / Laura Siegemund 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Jessica Pegula / Coco Gauff 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Diane Parry / Alizé Cornet vs Jessika Ponchet / Elixane Lechemia



GS Roland Garros Diane Parry / Alizé Cornet Diane Parry / Alizé Cornet 6 6 6 Jessika Ponchet / Elixane Lechemia Jessika Ponchet / Elixane Lechemia 4 7 3 Vincitore: Diane ParryAlizé Cornet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Jessika Ponchet / Elixane Lechemia 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 Diane Parry / Alizé Cornet 15-0 15-15 15-30 15-40 5-2 → 5-3 Jessika Ponchet / Elixane Lechemia 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Diane Parry / Alizé Cornet 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Jessika Ponchet / Elixane Lechemia 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Diane Parry / Alizé Cornet 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Jessika Ponchet / Elixane Lechemia 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Diane Parry / Alizé Cornet 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Jessika Ponchet / Elixane Lechemia 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 Jessika Ponchet / Elixane Lechemia 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-6 → 6-6 Diane Parry / Alizé Cornet 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 Jessika Ponchet / Elixane Lechemia 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-5 → 5-5 Diane Parry / Alizé Cornet 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 Jessika Ponchet / Elixane Lechemia 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 Diane Parry / Alizé Cornet 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Jessika Ponchet / Elixane Lechemia 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Diane Parry / Alizé Cornet 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Jessika Ponchet / Elixane Lechemia 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Diane Parry / Alizé Cornet 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Jessika Ponchet / Elixane Lechemia 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Diane Parry / Alizé Cornet 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Jessika Ponchet / Elixane Lechemia 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Diane Parry / Alizé Cornet 0-15 0-30 0-40 5-3 → 5-4 Jessika Ponchet / Elixane Lechemia 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Diane Parry / Alizé Cornet 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Jessika Ponchet / Elixane Lechemia 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Diane Parry / Alizé Cornet 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Jessika Ponchet / Elixane Lechemia 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Diane Parry / Alizé Cornet 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 Jessika Ponchet / Elixane Lechemia 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Diane Parry / Alizé Cornet 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Court 9 – Ore: 11:00

Nicolas Mahut / Pierre-Hugues Herbert vs Mackenzie Mcdonald / Marcos Giron



GS Roland Garros Nicolas Mahut / Pierre-Hugues Herbert Nicolas Mahut / Pierre-Hugues Herbert 7 3 6 Mackenzie Mcdonald / Marcos Giron Mackenzie Mcdonald / Marcos Giron 5 6 7 Vincitore: Mackenzie McdonaldMarcos Giron Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 3*-2 3*-3 3-4* 4-4* 4*-5 5*-5 5-6* 5-7* 5*-8 5*-9 6-9* 6-6 → 6-7 Nicolas Mahut / Pierre-Hugues Herbert 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-6 → 6-6 Mackenzie Mcdonald / Marcos Giron 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Nicolas Mahut / Pierre-Hugues Herbert 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Mackenzie Mcdonald / Marcos Giron 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Nicolas Mahut / Pierre-Hugues Herbert 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Mackenzie Mcdonald / Marcos Giron 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 Nicolas Mahut / Pierre-Hugues Herbert 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Mackenzie Mcdonald / Marcos Giron 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Nicolas Mahut / Pierre-Hugues Herbert 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Mackenzie Mcdonald / Marcos Giron 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Nicolas Mahut / Pierre-Hugues Herbert 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Mackenzie Mcdonald / Marcos Giron 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Nicolas Mahut / Pierre-Hugues Herbert 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Mackenzie Mcdonald / Marcos Giron 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Nicolas Mahut / Pierre-Hugues Herbert 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 Mackenzie Mcdonald / Marcos Giron 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Nicolas Mahut / Pierre-Hugues Herbert 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Mackenzie Mcdonald / Marcos Giron 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Nicolas Mahut / Pierre-Hugues Herbert 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Mackenzie Mcdonald / Marcos Giron 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Nicolas Mahut / Pierre-Hugues Herbert 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Mackenzie Mcdonald / Marcos Giron 15-0 15-15 15-30 15-40 6-5 → 7-5 Nicolas Mahut / Pierre-Hugues Herbert 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Mackenzie Mcdonald / Marcos Giron 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Nicolas Mahut / Pierre-Hugues Herbert 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-3 → 5-4 Mackenzie Mcdonald / Marcos Giron 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Nicolas Mahut / Pierre-Hugues Herbert 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Mackenzie Mcdonald / Marcos Giron 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 Nicolas Mahut / Pierre-Hugues Herbert 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Mackenzie Mcdonald / Marcos Giron 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Nicolas Mahut / Pierre-Hugues Herbert 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Mackenzie Mcdonald / Marcos Giron 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Nicolas Mahut / Pierre-Hugues Herbert 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Diego Schwartzman vs Nuno Borges



GS Roland Garros Diego Schwartzman Diego Schwartzman 7 6 6 Nuno Borges Nuno Borges 6 4 3 Vincitore: Diego Schwartzman Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Diego Schwartzman 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Nuno Borges 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Diego Schwartzman 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Nuno Borges 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Diego Schwartzman 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Nuno Borges 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Diego Schwartzman 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Nuno Borges 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Diego Schwartzman 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Nuno Borges 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Diego Schwartzman 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Nuno Borges 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Diego Schwartzman 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 Nuno Borges 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Diego Schwartzman 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Nuno Borges 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 Diego Schwartzman 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Nuno Borges 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Diego Schwartzman 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 4*-2 5-2* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 Diego Schwartzman 0-15 15-15 30-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Nuno Borges 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Diego Schwartzman 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 5-5 Nuno Borges 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Diego Schwartzman 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Nuno Borges 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Diego Schwartzman 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Nuno Borges 0-15 0-30 0-40 1-3 → 2-3 Diego Schwartzman 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Nuno Borges 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 1-2 Diego Schwartzman 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 Nuno Borges 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Sara Errani vs Irina-Camelia Begu



GS Roland Garros Sara Errani Sara Errani 3 0 Irina-Camelia Begu [27] Irina-Camelia Begu [27] 6 6 Vincitore: Irina-Camelia Begu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Sara Errani 0-15 0-30 15-30 15-40 0-5 → 0-6 Irina-Camelia Begu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-4 → 0-5 Sara Errani 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-3 → 0-4 Irina-Camelia Begu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Sara Errani 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Irina-Camelia Begu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Sara Errani 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Irina-Camelia Begu 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Sara Errani 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Irina-Camelia Begu 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 3-3 Sara Errani 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Irina-Camelia Begu 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-3 → 1-3 Sara Errani 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Irina-Camelia Begu 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Sara Errani 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Shelby Rogers / Kirsten Flipkens vs Sabrina Santamaria / Nuria Parrizas diaz



GS Roland Garros Shelby Rogers / Kirsten Flipkens Shelby Rogers / Kirsten Flipkens 6 6 Sabrina Santamaria / Nuria Parrizas diaz Sabrina Santamaria / Nuria Parrizas diaz 1 1 Vincitore: Shelby RogersKirsten Flipkens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Shelby Rogers / Kirsten Flipkens 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-1 → 6-1 Sabrina Santamaria / Nuria Parrizas diaz 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 Shelby Rogers / Kirsten Flipkens 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Sabrina Santamaria / Nuria Parrizas diaz 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Shelby Rogers / Kirsten Flipkens 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Sabrina Santamaria / Nuria Parrizas diaz 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Shelby Rogers / Kirsten Flipkens 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Sabrina Santamaria / Nuria Parrizas diaz 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-1 → 6-1 Shelby Rogers / Kirsten Flipkens 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Sabrina Santamaria / Nuria Parrizas diaz 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Shelby Rogers / Kirsten Flipkens 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 Sabrina Santamaria / Nuria Parrizas diaz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Shelby Rogers / Kirsten Flipkens 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Sabrina Santamaria / Nuria Parrizas diaz 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

GS Roland Garros Katerina Siniakova / Barbora Krejcikova [1] Katerina Siniakova / Barbora Krejcikova [1] 6 2 2 Eri Hozumi / Ulrikke Eikeri Eri Hozumi / Ulrikke Eikeri 3 6 6 Vincitore: Eri HozumiUlrikke Eikeri Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Eri Hozumi / Ulrikke Eikeri 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Katerina Siniakova / Barbora Krejcikova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Eri Hozumi / Ulrikke Eikeri 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Katerina Siniakova / Barbora Krejcikova 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Eri Hozumi / Ulrikke Eikeri 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Katerina Siniakova / Barbora Krejcikova 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Eri Hozumi / Ulrikke Eikeri 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Katerina Siniakova / Barbora Krejcikova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Eri Hozumi / Ulrikke Eikeri 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-5 → 2-6 Katerina Siniakova / Barbora Krejcikova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Eri Hozumi / Ulrikke Eikeri 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Katerina Siniakova / Barbora Krejcikova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 Eri Hozumi / Ulrikke Eikeri 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-3 → 1-3 Katerina Siniakova / Barbora Krejcikova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Eri Hozumi / Ulrikke Eikeri 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Katerina Siniakova / Barbora Krejcikova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Eri Hozumi / Ulrikke Eikeri 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 6-3 Katerina Siniakova / Barbora Krejcikova 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 Eri Hozumi / Ulrikke Eikeri 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Katerina Siniakova / Barbora Krejcikova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Eri Hozumi / Ulrikke Eikeri 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 Katerina Siniakova / Barbora Krejcikova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Eri Hozumi / Ulrikke Eikeri 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Katerina Siniakova / Barbora Krejcikova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Eri Hozumi / Ulrikke Eikeri 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Katerina Siniakova/ Barbora Krejcikovavs Eri Hozumi/ Ulrikke Eikeri

Guido Pella / Hugo Dellien vs Joe Salisbury / Rajeev Ram



GS Roland Garros Guido Pella / Hugo Dellien Guido Pella / Hugo Dellien 6 1 4 Joe Salisbury / Rajeev Ram [2] Joe Salisbury / Rajeev Ram [2] 2 6 6 Vincitore: Joe SalisburyRajeev Ram Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Joe Salisbury / Rajeev Ram 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 Guido Pella / Hugo Dellien 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Joe Salisbury / Rajeev Ram 0-15 0-30 15-30 15-40 2-5 → 3-5 Guido Pella / Hugo Dellien 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-4 → 2-5 Joe Salisbury / Rajeev Ram 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Guido Pella / Hugo Dellien 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Joe Salisbury / Rajeev Ram 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Guido Pella / Hugo Dellien 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Joe Salisbury / Rajeev Ram 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Guido Pella / Hugo Dellien 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Joe Salisbury / Rajeev Ram 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-5 → 1-6 Guido Pella / Hugo Dellien 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-5 → 1-5 Joe Salisbury / Rajeev Ram 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-4 → 0-5 Guido Pella / Hugo Dellien 15-0 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 Joe Salisbury / Rajeev Ram 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Guido Pella / Hugo Dellien 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Joe Salisbury / Rajeev Ram 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Guido Pella / Hugo Dellien 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Joe Salisbury / Rajeev Ram 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 Guido Pella / Hugo Dellien 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Joe Salisbury / Rajeev Ram 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Guido Pella / Hugo Dellien 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Joe Salisbury / Rajeev Ram 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 Guido Pella / Hugo Dellien 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Joe Salisbury / Rajeev Ram 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Bernarda Pera / Ana Bogdan vs Giuliana Olmos / Asia Muhammad



GS Roland Garros Bernarda Pera / Ana Bogdan Bernarda Pera / Ana Bogdan 6 4 Giuliana Olmos / Asia Muhammad [12] Giuliana Olmos / Asia Muhammad [12] 7 6 Vincitore: Giuliana OlmosAsia Muhammad Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Giuliana Olmos / Asia Muhammad 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Bernarda Pera / Ana Bogdan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 Giuliana Olmos / Asia Muhammad 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Bernarda Pera / Ana Bogdan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Giuliana Olmos / Asia Muhammad 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Bernarda Pera / Ana Bogdan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Giuliana Olmos / Asia Muhammad 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Bernarda Pera / Ana Bogdan 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 Giuliana Olmos / Asia Muhammad 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Bernarda Pera / Ana Bogdan 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 6-6 → 6-7 Bernarda Pera / Ana Bogdan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Giuliana Olmos / Asia Muhammad 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Bernarda Pera / Ana Bogdan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Giuliana Olmos / Asia Muhammad 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Bernarda Pera / Ana Bogdan 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Giuliana Olmos / Asia Muhammad 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Bernarda Pera / Ana Bogdan 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 3-3 Giuliana Olmos / Asia Muhammad 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Bernarda Pera / Ana Bogdan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Giuliana Olmos / Asia Muhammad 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Bernarda Pera / Ana Bogdan 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Giuliana Olmos / Asia Muhammad 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Erin Routliffe / Alexa Guarachi vs Claire Liu / Lauren Davis



Il match deve ancora iniziare

Neal Skupski / Giuliana Olmos vs Santiago Gonzalez / Anna Danilina



GS Roland Garros Neal Skupski / Giuliana Olmos [3] Neal Skupski / Giuliana Olmos [3] 6 6 Santiago Gonzalez / Anna Danilina Santiago Gonzalez / Anna Danilina 3 2 Vincitore: Neal SkupskiGiuliana Olmos Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Neal Skupski / Giuliana Olmos 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Santiago Gonzalez / Anna Danilina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Neal Skupski / Giuliana Olmos 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Santiago Gonzalez / Anna Danilina 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Neal Skupski / Giuliana Olmos 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Santiago Gonzalez / Anna Danilina 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Neal Skupski / Giuliana Olmos 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Santiago Gonzalez / Anna Danilina 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Neal Skupski / Giuliana Olmos 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 5-3 → 6-3 Santiago Gonzalez / Anna Danilina 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Neal Skupski / Giuliana Olmos 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Santiago Gonzalez / Anna Danilina 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Neal Skupski / Giuliana Olmos 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-0 → 4-1 Santiago Gonzalez / Anna Danilina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-0 → 4-0 Neal Skupski / Giuliana Olmos 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-0 → 3-0 Santiago Gonzalez / Anna Danilina 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Neal Skupski / Giuliana Olmos 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Court 11 – Ore: 11:00

Linda Noskova / Irina Khromacheva vs Yana Sizikova / Alexandra Panova



GS Roland Garros Linda Noskova / Irina Khromacheva Linda Noskova / Irina Khromacheva 6 6 Yana Sizikova / Alexandra Panova Yana Sizikova / Alexandra Panova 4 4 Vincitore: Linda NoskovaIrina Khromacheva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Linda Noskova / Irina Khromacheva 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Yana Sizikova / Alexandra Panova 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Linda Noskova / Irina Khromacheva 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Yana Sizikova / Alexandra Panova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Linda Noskova / Irina Khromacheva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Yana Sizikova / Alexandra Panova 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Linda Noskova / Irina Khromacheva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Yana Sizikova / Alexandra Panova 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Linda Noskova / Irina Khromacheva 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Yana Sizikova / Alexandra Panova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Linda Noskova / Irina Khromacheva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Yana Sizikova / Alexandra Panova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Linda Noskova / Irina Khromacheva 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Yana Sizikova / Alexandra Panova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Linda Noskova / Irina Khromacheva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Yana Sizikova / Alexandra Panova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Linda Noskova / Irina Khromacheva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-0 → 3-1 Yana Sizikova / Alexandra Panova 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 Linda Noskova / Irina Khromacheva 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 Yana Sizikova / Alexandra Panova 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

Martina Trevisan / Jasmine Paolini vs Olivia Nicholls / Alicia Barnett



GS Roland Garros Martina Trevisan / Jasmine Paolini Martina Trevisan / Jasmine Paolini 7 1 6 Olivia Nicholls / Alicia Barnett Olivia Nicholls / Alicia Barnett 6 6 4 Vincitore: Martina TrevisanJasmine Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Martina Trevisan / Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Olivia Nicholls / Alicia Barnett 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 Martina Trevisan / Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 4-4 Olivia Nicholls / Alicia Barnett 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 Martina Trevisan / Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Olivia Nicholls / Alicia Barnett 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 Martina Trevisan / Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Olivia Nicholls / Alicia Barnett 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Martina Trevisan / Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Olivia Nicholls / Alicia Barnett 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Martina Trevisan / Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-5 → 1-6 Olivia Nicholls / Alicia Barnett 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Martina Trevisan / Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Olivia Nicholls / Alicia Barnett 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Martina Trevisan / Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Olivia Nicholls / Alicia Barnett 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Martina Trevisan / Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 3-4* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 Martina Trevisan / Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Olivia Nicholls / Alicia Barnett 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Martina Trevisan / Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Olivia Nicholls / Alicia Barnett 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Martina Trevisan / Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Olivia Nicholls / Alicia Barnett 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Martina Trevisan / Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 Olivia Nicholls / Alicia Barnett 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 Martina Trevisan / Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 Olivia Nicholls / Alicia Barnett 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Martina Trevisan / Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Olivia Nicholls / Alicia Barnett 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Arthur Rinderknech / Enzo Couacaud vs Saketh Myneni / Yuki Bhambri



GS Roland Garros Arthur Rinderknech / Enzo Couacaud Arthur Rinderknech / Enzo Couacaud 3 2 Saketh Myneni / Yuki Bhambri Saketh Myneni / Yuki Bhambri 6 6 Vincitore: Saketh MyneniYuki Bhambri Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Saketh Myneni / Yuki Bhambri 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Arthur Rinderknech / Enzo Couacaud 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-5 → 2-5 Saketh Myneni / Yuki Bhambri 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Arthur Rinderknech / Enzo Couacaud 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 Saketh Myneni / Yuki Bhambri 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Arthur Rinderknech / Enzo Couacaud 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Saketh Myneni / Yuki Bhambri 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Arthur Rinderknech / Enzo Couacaud 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Saketh Myneni / Yuki Bhambri 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Arthur Rinderknech / Enzo Couacaud 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Saketh Myneni / Yuki Bhambri 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 Arthur Rinderknech / Enzo Couacaud 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Saketh Myneni / Yuki Bhambri 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Arthur Rinderknech / Enzo Couacaud 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 Saketh Myneni / Yuki Bhambri 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Arthur Rinderknech / Enzo Couacaud 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Saketh Myneni / Yuki Bhambri 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Fabien Reboul / Sadio Doumbia vs Matthew Ebden / Rohan Bopanna



GS Roland Garros Fabien Reboul / Sadio Doumbia Fabien Reboul / Sadio Doumbia 7 7 Matthew Ebden / Rohan Bopanna [6] Matthew Ebden / Rohan Bopanna [6] 5 6 Vincitore: Fabien ReboulSadio Doumbia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 Matthew Ebden / Rohan Bopanna 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Fabien Reboul / Sadio Doumbia 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Matthew Ebden / Rohan Bopanna 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Fabien Reboul / Sadio Doumbia 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Matthew Ebden / Rohan Bopanna 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Fabien Reboul / Sadio Doumbia 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Matthew Ebden / Rohan Bopanna 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Fabien Reboul / Sadio Doumbia 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Matthew Ebden / Rohan Bopanna 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Fabien Reboul / Sadio Doumbia 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Matthew Ebden / Rohan Bopanna 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Fabien Reboul / Sadio Doumbia 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Matthew Ebden / Rohan Bopanna 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 6-5 → 7-5 Fabien Reboul / Sadio Doumbia 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Matthew Ebden / Rohan Bopanna 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Fabien Reboul / Sadio Doumbia 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Matthew Ebden / Rohan Bopanna 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Fabien Reboul / Sadio Doumbia 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Matthew Ebden / Rohan Bopanna 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Fabien Reboul / Sadio Doumbia 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Matthew Ebden / Rohan Bopanna 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Fabien Reboul / Sadio Doumbia 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Matthew Ebden / Rohan Bopanna 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Fabien Reboul / Sadio Doumbia 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

GS Roland Garros Giovanni Mpetshi perricard / Arthur Fils Giovanni Mpetshi perricard / Arthur Fils 3 6 4 Luca Sanchez / Theo Arribage Luca Sanchez / Theo Arribage 6 3 6 Vincitore: Luca SanchezTheo Arribage Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Giovanni Mpetshi perricard / Arthur Fils 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 Luca Sanchez / Theo Arribage 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Giovanni Mpetshi perricard / Arthur Fils 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Luca Sanchez / Theo Arribage 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Giovanni Mpetshi perricard / Arthur Fils 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Luca Sanchez / Theo Arribage 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Giovanni Mpetshi perricard / Arthur Fils 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Luca Sanchez / Theo Arribage 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Giovanni Mpetshi perricard / Arthur Fils 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Luca Sanchez / Theo Arribage 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Giovanni Mpetshi perricard / Arthur Fils 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Luca Sanchez / Theo Arribage 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 Giovanni Mpetshi perricard / Arthur Fils 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Luca Sanchez / Theo Arribage 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Giovanni Mpetshi perricard / Arthur Fils 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Luca Sanchez / Theo Arribage 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Giovanni Mpetshi perricard / Arthur Fils 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Luca Sanchez / Theo Arribage 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Giovanni Mpetshi perricard / Arthur Fils 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Luca Sanchez / Theo Arribage 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Giovanni Mpetshi perricard / Arthur Fils 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Luca Sanchez / Theo Arribage 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 Giovanni Mpetshi perricard / Arthur Fils 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 Luca Sanchez / Theo Arribage 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Giovanni Mpetshi perricard / Arthur Fils 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Luca Sanchez / Theo Arribage 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Giovanni Mpetshi perricard / Arthur Fils 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 Luca Sanchez / Theo Arribage 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Giovanni Mpetshi perricard/ Arthur Filsvs Luca Sanchez/ Theo Arribage

Mayar Sherif vs Anastasia Potapova



GS Roland Garros Mayar Sherif Mayar Sherif 6 4 1 Anastasia Potapova [24] Anastasia Potapova [24] 3 6 6 Vincitore: Anastasia Potapova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Anastasia Potapova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-5 → 1-6 Mayar Sherif 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-5 → 1-5 Anastasia Potapova 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 Mayar Sherif 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 Anastasia Potapova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Mayar Sherif 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Anastasia Potapova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Mayar Sherif 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Anastasia Potapova 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Mayar Sherif 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Anastasia Potapova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Mayar Sherif 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Anastasia Potapova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Mayar Sherif 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Anastasia Potapova 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 Mayar Sherif 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 Anastasia Potapova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Mayar Sherif 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 Anastasia Potapova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 Mayar Sherif 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-1 → 5-2 Anastasia Potapova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-1 → 5-1 Mayar Sherif 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Anastasia Potapova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Mayar Sherif 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Anastasia Potapova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Mayar Sherif 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Matteo Arnaldi vs Denis Shapovalov



GS Roland Garros Matteo Arnaldi Matteo Arnaldi 2 6 3 3 Denis Shapovalov [26] Denis Shapovalov [26] 6 3 6 6 Vincitore: Denis Shapovalov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 Matteo Arnaldi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 Denis Shapovalov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Matteo Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Denis Shapovalov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Matteo Arnaldi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Denis Shapovalov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Matteo Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Denis Shapovalov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Matteo Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Denis Shapovalov 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Matteo Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-5 → 3-5 Denis Shapovalov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Matteo Arnaldi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Denis Shapovalov 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Matteo Arnaldi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Denis Shapovalov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Matteo Arnaldi 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Denis Shapovalov 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Matteo Arnaldi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Denis Shapovalov 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 Matteo Arnaldi 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Denis Shapovalov 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Matteo Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Denis Shapovalov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Matteo Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Denis Shapovalov 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Matteo Arnaldi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Denis Shapovalov 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Matteo Arnaldi 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 Denis Shapovalov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Matteo Arnaldi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Denis Shapovalov 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Matteo Arnaldi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Denis Shapovalov 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Matteo Arnaldi 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Tim Puetz / Kevin Krawietz vs Zhizhen Zhang / Victor Vlad Cornea



GS Roland Garros Tim Puetz / Kevin Krawietz [11] Tim Puetz / Kevin Krawietz [11] 7 6 Zhizhen Zhang / Victor Vlad Cornea Zhizhen Zhang / Victor Vlad Cornea 5 4 Vincitore: Tim PuetzKevin Krawietz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Tim Puetz / Kevin Krawietz 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 Zhizhen Zhang / Victor Vlad Cornea 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Tim Puetz / Kevin Krawietz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Zhizhen Zhang / Victor Vlad Cornea 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Tim Puetz / Kevin Krawietz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Zhizhen Zhang / Victor Vlad Cornea 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Tim Puetz / Kevin Krawietz 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Zhizhen Zhang / Victor Vlad Cornea 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Tim Puetz / Kevin Krawietz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Zhizhen Zhang / Victor Vlad Cornea 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Tim Puetz / Kevin Krawietz 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 6-5 → 7-5 Zhizhen Zhang / Victor Vlad Cornea 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 Tim Puetz / Kevin Krawietz 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Zhizhen Zhang / Victor Vlad Cornea 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 Tim Puetz / Kevin Krawietz 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Zhizhen Zhang / Victor Vlad Cornea 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Tim Puetz / Kevin Krawietz 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Zhizhen Zhang / Victor Vlad Cornea 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Tim Puetz / Kevin Krawietz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Zhizhen Zhang / Victor Vlad Cornea 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Tim Puetz / Kevin Krawietz 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Zhizhen Zhang / Victor Vlad Cornea 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Court 13 – Ore: 11:00

Sebastian Ofner vs Sebastian Korda



GS Roland Garros Sebastian Ofner Sebastian Ofner 6 7 6 Sebastian Korda [24] Sebastian Korda [24] 3 6 4 Vincitore: Sebastian Ofner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Sebastian Ofner 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 Sebastian Korda 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 Sebastian Ofner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Sebastian Korda 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Sebastian Ofner 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Sebastian Korda 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Sebastian Ofner 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Sebastian Korda 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Sebastian Ofner 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Sebastian Korda 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 5-0* 5-1* 6*-1 6-6 → 7-6 Sebastian Korda 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 Sebastian Ofner 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Sebastian Korda 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 Sebastian Ofner 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 Sebastian Korda 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 Sebastian Ofner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Sebastian Korda 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Sebastian Ofner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Sebastian Korda 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Sebastian Ofner 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Sebastian Korda 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Sebastian Ofner 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Sebastian Korda 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 Sebastian Ofner 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Sebastian Korda 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Sebastian Ofner 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Sebastian Korda 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Sebastian Ofner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Sebastian Korda 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Sebastian Ofner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Sebastian Korda 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

Karolina Muchova vs Nadia Podoroska



GS Roland Garros Karolina Muchova Karolina Muchova 6 0 6 Nadia Podoroska Nadia Podoroska 3 6 3 Vincitore: Karolina Muchova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Nadia Podoroska 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 6-3 Karolina Muchova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Nadia Podoroska 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Karolina Muchova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Nadia Podoroska 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Karolina Muchova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Nadia Podoroska 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Karolina Muchova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Nadia Podoroska 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Karolina Muchova 0-15 15-15 15-30 15-40 0-5 → 0-6 Nadia Podoroska 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-4 → 0-5 Karolina Muchova 15-0 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 Nadia Podoroska 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Karolina Muchova 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Nadia Podoroska 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Karolina Muchova 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Nadia Podoroska 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 Karolina Muchova 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 Nadia Podoroska 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Karolina Muchova 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Nadia Podoroska 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Karolina Muchova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Nadia Podoroska 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Karolina Muchova 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Roberto Bautista agut vs Juan Pablo Varillas



GS Roland Garros Roberto Bautista agut [19] Roberto Bautista agut [19] 6 6 3 1 1 Juan Pablo Varillas Juan Pablo Varillas 1 4 6 6 6 Vincitore: Juan Pablo Varillas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 1-6 Juan Pablo Varillas 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Roberto Bautista agut 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Juan Pablo Varillas 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Roberto Bautista agut 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Juan Pablo Varillas 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Roberto Bautista agut 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Juan Pablo Varillas 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 1-6 Roberto Bautista agut 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-5 → 1-6 Juan Pablo Varillas 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-4 → 1-5 Roberto Bautista agut 15-0 30-0 30-15 40-15 0-4 → 1-4 Juan Pablo Varillas 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 0-4 Roberto Bautista agut 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 Juan Pablo Varillas 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Roberto Bautista agut 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Juan Pablo Varillas 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Roberto Bautista agut 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 Juan Pablo Varillas 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Roberto Bautista agut 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Juan Pablo Varillas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Roberto Bautista agut 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Juan Pablo Varillas 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Roberto Bautista agut 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Juan Pablo Varillas 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Roberto Bautista agut 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Juan Pablo Varillas 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 Roberto Bautista agut 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Juan Pablo Varillas 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Roberto Bautista agut 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Juan Pablo Varillas 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Roberto Bautista agut 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 Juan Pablo Varillas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Roberto Bautista agut 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Juan Pablo Varillas 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Roberto Bautista agut 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 Juan Pablo Varillas 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-0 → 5-1 Roberto Bautista agut 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-0 → 5-0 Juan Pablo Varillas 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Roberto Bautista agut 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Juan Pablo Varillas 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Roberto Bautista agut 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Magdalena Frech vs Kamilla Rakhimova