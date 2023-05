Roland Garros: Immenso Andrea Vavassori! L’azzurro annulla 5 match point a Kecmanovic e vince un match incredibile al supertiebreak del quinto set per 11 punti a 9

Il suono dell’applauso è dolce come l’abbraccio di una vittoria a lungo bramata. Con le braccia spalancate e il corpo disteso a terra, Andrea Vavassori si concede un momento di puro godimento dopo un’epica rimonta che entrerà sicuramente nella storia del tennis, o quantomeno nella sua personale. Il torinese ha risalito un disastroso due set a zero per trionfare su Miomir Kecmanovic, 37° del mondo, nel primo turno del Roland Garros.

Dopo un match durato cinque ore e dieci minuti, il punteggio finale è 57 26 76(8) 76(3) 76(9) a favore di Vavassori. Il prossimo avversario per il nostro giocatore che ci ha fatto emozionare sarà l’argentino Alberto Genaro Olivieri, nato nel 1998 e attualmente 231° nel ranking ATP.

Vavassori ha chiuso con 15 ace e addirittura 106 colpi vincenti, commettendo anche 73 errori non forzati. Un match incredibile dove l’azzurro ha concesso anche 26 palle break al serbo, annullandone diciotto. Numeri davvero pazzeschi e che rappresentano al meglio un epico scontro.

Per l’azzurro si tratta anche della prima vittoria in carriera in un tabellone principale Slam.

La partita comincia con Vavassori che si dimostra autorevole nei primi turni di battuta e sicuro negli scambi dal fondo campo. Arriva a due punti dal primo set, ma Kecmanovic risale e piazza un break al termine del game più lungo del parziale, durato 14 punti. Il serbo si aggiudica così il primo set in 54 minuti.

Il secondo set vede Kecmanovic accelerare e sfruttare la sua maggiore esperienza a livello internazionale. Vavassori perde il servizio nel primo game, pur essendo in vantaggio 40-0, mostrando segni di frustrazione evidenti. Il set si conclude in favore del serbo, che dopo un’ora e trentasette minuti di gioco si trova avanti due set a zero.

Ma il nostro torinese non demorde. Nel terzo set, Vavassori dimostra la sua tempra recuperando immediatamente per due volte un break di svantaggio. Arrivano al tie-break, dove Vavassori si difende tenacemente, salvando quattro match point e trasformando al suo primo set point utile. Il tie-break si chiude 10-8 in suo favore.

Nel quarto set, Vavassori è galvanizzato. Mantiene un certo vantaggio, non solo di posizione in campo, ma anche di energia e fiducia. Il vantaggio si concretizza con un break a zero che gli permette di andare avanti 3-2. Però l’azzurro cede il turno di battuta sul 5 a 4 e anche sul 6 a 5 dopo aver messo a segno un nuovo break. Anche qui si arriva al tie-break, che Vavassori chiude con facilità per 7-3.

Arriviamo così al quinto e decisivo set. Ogni punto è accompagnato da canti e cori, con un Kecmanovic che allunga per primo, ma un Vavassori che non si dà per vinto, recuperando fino al 5-5 e salvando un quinto match point. Si arriva al terzo tie-break, in un incontro incredibile e infinito. Il nostro eroe lo chiude 11-9, firmando una rimonta che resterà indelebile tra i momenti migliori della sua carriera e chiudendo l’incontro con un perfetto serve&volley sul match point.

Andrea Vavassori ha dimostrato una resistenza straordinaria, un cuore da leone e una volontà di ferro. Complimenti Andrea!

GS Roland Garros Andrea Vavassori Andrea Vavassori 5 2 7 7 7 Miomir Kecmanovic [31] Miomir Kecmanovic [31] 7 6 6 6 6 Vincitore: Andrea Vavassori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 6-7* 7-7* 7*-8 8*-8 9-8* 9-9* 10*-9 6-6 → 7-6 Miomir Kecmanovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Andrea Vavassori 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Miomir Kecmanovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 Andrea Vavassori 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Miomir Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Andrea Vavassori 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Miomir Kecmanovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Andrea Vavassori 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 Miomir Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Andrea Vavassori 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Miomir Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Andrea Vavassori 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 4*-2 5-2* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 Andrea Vavassori 0-15 0-30 0-40 6-5 → 6-6 Miomir Kecmanovic 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 Andrea Vavassori 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Miomir Kecmanovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Andrea Vavassori 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Miomir Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Andrea Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Miomir Kecmanovic 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 Andrea Vavassori 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Miomir Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Andrea Vavassori 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Miomir Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 2-3* 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* 4-6* 5*-6 6*-6 6-7* 7-7* 7*-8 8*-8 9-8* 6-6 → 7-6 Miomir Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 Andrea Vavassori 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Miomir Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Andrea Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Miomir Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 4-4 Andrea Vavassori 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Miomir Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Andrea Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Miomir Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Andrea Vavassori 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Miomir Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Andrea Vavassori 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Miomir Kecmanovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 Andrea Vavassori 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 Miomir Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Andrea Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Miomir Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Andrea Vavassori 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Miomir Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 Andrea Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Miomir Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 5-7 Andrea Vavassori 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 Miomir Kecmanovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Andrea Vavassori 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Miomir Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 Andrea Vavassori 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Miomir Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Andrea Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Miomir Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Andrea Vavassori 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Miomir Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Andrea Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0