Roland Garros: SI ferma subito Martina Trevisan. L’azzurra uscirà dalla top 60 tra due settimane

In un incontro che non ha lasciato spazio a sorprese, Martina Trevisan, testa di serie n.26, è stata battuta all’esordio del Roland Garros da Elina Svitolina ex top ten. Svitolina ha trionfato con un duplice 6-2, in un match durato appena 1 ora e 10 minuti.

La differenza tra le due giocatrici è stata netta ed evidente, in particolare riguardo alla qualità del servizio. Svitolina ha dato una prestazione impeccabile al servizio, con una percentuale di successo della prima palla del 74% e del 64% con la seconda. D’altra parte, Trevisan non è riuscita a offrire una prestazione paragonabile in battuta e ha commesso numerosi errori, 23 per la precisione, che hanno inevitabilmente influenzato il risultato dell’incontro.

Dopo un equilibrio iniziale nel primo set, con il punteggio sul 2-2, Trevisan ha ceduto quattro game consecutivi, perdendo così il set per 6 a 2. Durante il secondo parziale, l’italiana ha perso la battuta nel secondo e ottavo gioco, non riuscendo mai a mettere in difficoltà la sua avversaria e concedendo a Svitolina un altro set con lo stesso punteggio del primo, 6 a 2.

Con questo esito, Trevisan esce dal torneo anticipatamente, un’uscita che segna un netto contrasto con il suo straordinario percorso fino alla semifinale al Roland Garros di 12 mesi fa. A seguito di questa sconfitta, Martina uscirà fuori dalle top 60 nel ranking mondiale tra due settimane.

GS Roland Garros Elina Svitolina Elina Svitolina 6 6 Martina Trevisan [26] Martina Trevisan [26] 2 2 Vincitore: Elina Svitolina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Martina Trevisan 0-15 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 Elina Svitolina 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Martina Trevisan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-1 → 4-2 Elina Svitolina 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 Martina Trevisan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 Elina Svitolina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 Martina Trevisan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Elina Svitolina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Martina Trevisan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-2 → 6-2 Elina Svitolina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Martina Trevisan 0-15 15-15 30-15 30-40 3-2 → 4-2 Elina Svitolina 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Martina Trevisan 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Elina Svitolina 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Martina Trevisan 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Elina Svitolina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0