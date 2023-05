Paire critica duramente le palle del Roland Garros: “Sono spazzatura”

Benoit Paire o lo ami o lo odi, non può lasciarti indifferente, sia per il suo gioco che per le sue parole al veleno. Il “maledetto” e talentoso giocatore francese è stato protagonista di una grande partita contro Cameron Norrie sul Lenglen, sconfitto in cinque set dopo una vera battaglia, ricca di momenti di puro divertimento e bel tennis. Uscito dal campo tra gli applausi scroscianti del suo pubblico, nel dopo partita si è detto per niente frustrato della sconfitta ma felice di come stia ritrovando, pian piano, un buon livello di gioco, e per esser riuscito a reggere uno dei tennisti più forti e scomodi da affrontare. La stoccata era però dietro l’angolo: Benoit ha criticato duramente le palle di quest’edizione del torneo, che ha definito senza mezzi termini “spazzatura”. Riportiamo un paio di passaggi della sua press conference post partita.

“È ridicolo. Giochiamo con palle che diventano più grandi dopo due secondi. Le nuove palle non durano nemmeno una partita. Le palle sono spazzatura” tuona il nativo di Avignone. “Non è per questo che non ho vinto. Non puoi giocare a tennis, però, con quel tipo di palle. Non puoi attaccare. Non puoi andare avanti. È impossibile giocare un Ace. È necessario aver un altro stile di tennis, richiede qualità fisiche. È una questione di chi può tenere la palla in campo più a lungo. Il mio gioco è basato sul servizio e sui colpi aggressivi, ma la palla non si muove. È terribile. Il mio gioco si basa sui miei servizi. Devi colpire ogni palla molto forte perché altrimenti non va. È terribile. È il Roland Garros, uno dei più grandi tornei del mondo, e stiamo giocando con queste palle pessime. Ma, ovviamente, questo non toglie nulla al fatto che ho perso, e non è per questo che ho perso oggi. Se ho perso, è perché Cameron è stato migliore di me. Abbiamo giocato una grande partita. Ma è un peccato giocare con quelle palle” conclude Paire.

C’è stata anche ironia di Benoit, quando un giornalista ha esordito dicendogli “congratulazioni”, e lui” per cosa? ho perso!”

Benoît Paire après sa défaite en 5 sets face à Norrie 😂 #RolandGarros pic.twitter.com/YoB3pBVex1 — TennisActu (@TennisActu) May 29, 2023

Nonostante la sconfitta, il francese è molto soddisfatto della sua prestazione di come sta risalendo dopo esser crollato oltre la posizione n.200 al mondo. “Ho perso ma non sono frustrato. Sono molto contento. Sto tornando poco a poco. Sono 149 in classifica e gioco contro Norrie, che è n.13. Ho perso il match in cinque set, quindi non sono frustrato. È stata una grande partita da parte mia e di Cameron. All’inizio dell’anno ero al n.250; ora 149. Ho giocato i Challenger, piano piano sto tornando. Sento di avere il livello giusto. La testa ora deve seguire. È così dall’inizio dell’anno. Sono felice. Sono contento di tutti gli sforzi che sto facendo da tempo. Quindi oggi è stata una grande partita. Mi sono divertito. Suzanne-Lenglen era pieno ed entusiasta. Ho avuto un’opportunità all’inizio del quarto dove ho avuto un break, e non ce l’ho fatta, quindi ho perso la concentrazione, ma sono riuscito a restare concentrato per tutta la partita. Non ho rimpianti”.