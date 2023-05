Mikael Ymer: “Devo continuare a guardare avanti, non posso rimanere ancorato al passato”

Mikael Ymer è stato eliminato al primo turno del Roland Garros 2023, segnando una deludente uscita per un nome che di recente è stato molto sulle labbra di tutti.

Il giocatore è stato al centro dell’attenzione mediatica negli ultimi tempi, in gran parte a causa della sua controversa squalifica nel torneo di Lione. Ymer è stato squalificato dopo aver colpito la sedia dell’arbitro, un comportamento che ha scatenato un’ondata di dibattiti nella comunità tennistica.

Tuttavia, Ymer ha affrontato questi contrattempi a testa alta. In una conferenza stampa post-partita, ha chiarito la sua posizione: “Credo che sia abbastanza chiaro il motivo della mia reazione, ma ovviamente non la giustifico in alcun modo. Devo continuare a guardare avanti, non posso rimanere ancorato al passato”.

Questa dichiarazione arriva dopo la sua sconfitta contro Musetti, che ha portato alla sua eliminazione dal Roland Garros. Nonostante le difficoltà recenti, Ymer sembra deciso a superare gli ostacoli e a guardare al futuro con ottimismo, mantenendo, si spera, un atteggiamento professionale e risolutivo.