Primo successo di Matteo Arnaldi al Roland Garros: una rimonta vittoriosa segna il suo esordio nello Slam

Brillante successo al primo turno del Roland Garros per il giovane Matteo Arnaldi, che segna il suo primo main draw Slam con una vittoria su Daniel Elahi Galan. Nonostante un inizio difficile, Arnaldi, n. 106 del mondo, ha mostrato tenacia e resilienza, vincendo il match con lo score di 2-6 6-3 6-0 6-2.

Dopo 2 ore e 19 minuti di intensa lotta, Arnaldi si è garantito il suo posto al secondo turno del prestigioso Slam parigino. Lì, lo aspetta una sfida con Brandon Nakashima o Denis Shapovalov. Nonostante le difficoltà previste, Arnaldi ha dimostrato resistenza e voglia di vincere.

Nel primo set, si è avvertita la tensione e l’inesperienza di Arnaldi. Ma ha brillantemente superato le sue iniziali scelte non ponderate, specialmente quelle di smorzare per uscire dal punto. Il secondo set è stato un punto di svolta decisivo per la sfida. Galan ha avuto l’opportunità di recuperare il break, soprattutto nel settimo game (sul 4 a 2) dove era in vantaggio 0-40 sul servizio dell’azzurro. Tuttavia, Arnaldi ha giocato in maniera impeccabile, annullando tutte le opportunità e prendendo il sopravvento poi nell’incontro chiudendo la partita con un ace sul match point.

A fine match, il servizio di Arnaldi ha registrato un bilancio notevolmente positivo: un impressionante 73% di punti vinti sulla prima con 7 ace. Galan, d’altro canto, ha risentito del modesto 38% di punti vinti sulla seconda, dando ad Arnaldi l’opportunità di avanzare agilmente sul suo servizio.

GS Roland Garros Matteo Arnaldi Matteo Arnaldi 2 6 6 6 Daniel Elahi Galan Daniel Elahi Galan 6 3 0 2 Vincitore: Matteo Arnaldi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-2 Matteo Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Daniel Elahi Galan 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 Matteo Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 Daniel Elahi Galan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Matteo Arnaldi 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Daniel Elahi Galan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Matteo Arnaldi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Daniel Elahi Galan 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-0 Matteo Arnaldi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-0 → 6-0 Daniel Elahi Galan 0-15 0-30 0-40 15-40 4-0 → 5-0 Matteo Arnaldi 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 Daniel Elahi Galan 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 Matteo Arnaldi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Daniel Elahi Galan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Matteo Arnaldi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Daniel Elahi Galan 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Matteo Arnaldi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Daniel Elahi Galan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Matteo Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Daniel Elahi Galan 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Matteo Arnaldi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Daniel Elahi Galan 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Matteo Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Daniel Elahi Galan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Matteo Arnaldi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-4 → 2-5 Daniel Elahi Galan 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Matteo Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Daniel Elahi Galan 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Matteo Arnaldi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Daniel Elahi Galan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Matteo Arnaldi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Arnaldi Galan Aces 7 2 Double faults 1 3 First serve 56/101 48/88 Win on 1st serve 41/56 30/48 Win on 2nd serve 23/45 15/40 Max Speed 211 km/h

131 mph 209 km/h

129 mph 1st Serve Average Speed 183 km/h

113 mph 179 km/h

111 mph 2nd Serve Average Speed 155 km/h

96 mph 131 km/h

81 mph

Arnaldi Galan Break points won 7/11 3/13 Receiving points won 43/88 37/101