Lucia Bronzetti vince il WTA 250 di Rabat superando Julia Grabher. Primo titolo nel circuito maggiore per l’azzurra

Un’italiana vince di nuovo il torneo marocchino WTA 250 di Rabat: quest’anno, Lucia Bronzetti si laurea campionessa dopo una bella partita contro l’austriaca Julia Grabher. Questa è la seconda vittoria consecutiva per l’Italia nel torneo, con Bronzetti che succede nell’albo d’oro alla connazionale Martina Trevisan.

La tennista romagnola ha saputo gestire un match impegnativo durato quasi tre ore, che ha visto molteplici capovolgimenti di fronte e colpi di scena. Nonostante la pressione, Bronzetti ha dovuto servire per il titolo ben tre volte: una nel secondo e due volte nel terzo set. Nonostante ciò, la romagnola si è imposta con il punteggio finale di 6-4, 5-7, 7-5.

Per Lucia si tratta del primo titolo in carriera nel circuito maggiore e a partire da lunedì, Bronzetti sarà numero 65 nel ranking mondiale. La sua performance al WTA 250 di Rabat conferma il suo talento e la sua capacità di gestire situazioni di pressione, elementi che sicuramente la porteranno a raggiungere altri importanti traguardi in futuro. Nel frattempo, l’Italia festeggia una vittoria nel tennis femminile e spera in ulteriori successi nei prossimi tornei.

Fin dalle prime battute del match, Bronzetti ha mostrato una solida fase difensiva, strappando il servizio di Grabher nel primo game grazie a un doppio fallo e due gratuiti da fondo da parte dell’austriaca. Nonostante una breve ripresa di Grabher, Bronzetti ha saputo tenere il ritmo, ritornando in vantaggio e consolidandolo con colpi profondi e lavorati, proprio come vuole la tradizione della terra rossa conquistando il set per 6 a 4.

Nel secondo set, la 22enne azzurra ha continuato a mantenere una performance di alto livello, specialmente al servizio. Dopo una lunga e intensa lotta, Lucia ha avuto la possibilità di chiudere il set, ma un punto controverso assegnato a Grabher ha cambiato le sorti del match. A causa di un’erronea chiamata dell’arbitro Julie Kjendlie, Grabher ha potuto brekkare l’azzurra e poi vincere il set, grazie alla tensione e rabbia che hanno colpito la giovane italiana.

Il terzo set ha visto Lucia alle prese con una fase iniziale difficile. Dopo essere andata sotto 3-1, però, la romagnola ha saputo sfruttare gli errori di Grabher e recuperare, fino a vincere quattro game di fila. Dopo una lunga battaglia, durata più di due ore, Lucia Bronzetti ha potuto finalmente celebrare il suo primo titolo WTA in carriera per 7 a 5 piazzando il break decisivo sul 5 pari.