ATP 250 Ginevra e Lione e WTA 250 Rabat e Strasburgo: I risultati con il dettaglio delle Finali. Successi anche di Svitolina (che non stringe la mano all’avversaria russa) e Jarry

Elina Svitolina, ex top 3 mondiale e ora fuori dalle prime 500 del ranking WTA dopo essere stata lontana dal circuito per un anno per diventare madre per la prima volta, è tornata a vincere un titolo sabato, conquistando il WTA 250 di Strasburgo per la seconda volta (dopo il 2020). È il 17º titolo della sua eccellente carriera, l’ucraina non vinceva un trofeo dall’estate del 2021.

In una finale speciale per diversi motivi, l’ucraina di 28 anni ha sconfitto la russa Anna Blinkova, 66.ª WTA, con il punteggio di 6-2 6-3, con la sua miglior performance della settimana, dominando l’incontro dall’inizio alla fine. Come è ormai abitudine, la tennista di Odessa non ha stretto la mano alla sua avversaria russa al termine dell’incontro. Svitolina si dirigerà ora verso Roland Garros con fiducia prima di affrontare la nostra Martina Trevisan, semifinalista del 2022.

Nicolas Jarry, numero 54 ATP, ha conquistato sabato il suo secondo titolo della stagione e il terzo della sua carriera, confermando il suo eccellente momento di forma prima di Roland Garros.

Il cileno, che aveva vinto a Santiago del Cile a marzo, ha nuovamente brillato in quota, questa volta nell’ATP 250 di Ginevra, imponendosi in finale contro il bulgaro Grigor Dimitrov, 33.º ATP, con il punteggio di 7-6(1) 6-1, in una partita in cui è sempre stato in controllo. Jarry salirà al 35.º posto del ranking lunedì.

WTA Rabat Julia Grabher Julia Grabher 4 7 5 Lucia Bronzetti Lucia Bronzetti 6 5 7 Vincitore: Bronzetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 Julia Grabher 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 Julia Grabher 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Julia Grabher 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Julia Grabher 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Julia Grabher 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Julia Grabher 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 6-5 → 7-5 Julia Grabher 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 Julia Grabher 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Julia Grabher 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Julia Grabher 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Julia Grabher 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Julia Grabher 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Julia Grabher 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Julia Grabher 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Julia Grabher 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 2-2 Julia Grabher 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Julia Grabher 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

Julia Grabhervs Lucia Bronzetti

ATP 250 Geneva (Svizzera) – Finali, terra battuta

ATP Geneva Marcel Granollers / Horacio Zeballos [3] Marcel Granollers / Horacio Zeballos [3] 6 6 Jamie Murray / Michael Venus [4] Jamie Murray / Michael Venus [4] 7 7 Vincitore: Murray / Venus Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 1*-3 1-4* 1-5* 1*-6 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 J. Murray / Venus 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 6-5 → 6-6 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 J. Murray / Venus 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 M. Granollers / Zeballos 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 J. Murray / Venus 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 4-3 → 4-4 M. Granollers / Zeballos 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 J. Murray / Venus 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 2-2 → 3-2 J. Murray / Venus 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 2-1 → 2-2 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Murray / Venus 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 M. Granollers / Zeballos 15-0 ace 30-0 40-0 5-6 → 6-6 J. Murray / Venus 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-5 → 5-5 J. Murray / Venus 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-4 → 4-5 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-3 → 4-4 J. Murray / Venus 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 4-3 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 J. Murray / Venus 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-1 → 3-2 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 J. Murray / Venus 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 J. Murray / Venus 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 0-0 → 1-0

1. [3] Marcel Granollers/ Horacio Zeballosvs [4] Jamie Murray/ Michael Venus

2. Nicolas Jarry vs [4/WC] Grigor Dimitrov (non prima ore: 15:00)



ATP Geneva Nicolas Jarry Nicolas Jarry 7 6 Grigor Dimitrov [4] Grigor Dimitrov [4] 6 1 Vincitore: Jarry Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 ace 5-1 → 6-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 5-0 → 5-1 N. Jarry 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 4-0 → 5-0 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 3-0 G. Dimitrov 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 1-0 → 2-0 N. Jarry 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 5*-1 6-1* ace 6-6 → 7-6 N. Jarry 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 G. Dimitrov 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 5-5 → 5-6 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 N. Jarry 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 ace 40-A df df 4-3 → 4-4 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 N. Jarry 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 G. Dimitrov 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 40-30 3-1 → 3-2 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 3-1 G. Dimitrov 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 N. Jarry 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 G. Dimitrov 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

ATP 250 Lione (Francia) – Finali, terra battuta

ATP Lyon Rajeev Ram / Joe Salisbury [1] Rajeev Ram / Joe Salisbury [1] 6 6 Nicolas Mahut / Matwe Middelkoop [3] Nicolas Mahut / Matwe Middelkoop [3] 0 3 Vincitore: Ram / Salisbury Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 R. Ram / Salisbury 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-3 → 6-3 N. Mahut / Middelkoop 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 R. Ram / Salisbury 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 N. Mahut / Middelkoop 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 R. Ram / Salisbury 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-2 → 3-2 N. Mahut / Middelkoop 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 R. Ram / Salisbury 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 N. Mahut / Middelkoop 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 R. Ram / Salisbury 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 N. Mahut / Middelkoop 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-0 → 6-0 R. Ram / Salisbury 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-0 → 5-0 N. Mahut / Middelkoop 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 df 3-0 → 4-0 R. Ram / Salisbury 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-0 → 3-0 N. Mahut / Middelkoop 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 R. Ram / Salisbury 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 40-40 ace 0-0 → 1-0

1. [1] Rajeev Ram/ Joe Salisburyvs [3] Nicolas Mahut/ Matwe Middelkoop

2. [WC] Arthur Fils vs [4] Francisco Cerundolo (non prima ore: 14:30)



ATP Lyon Arthur Fils Arthur Fils 6 7 Francisco Cerundolo [4] Francisco Cerundolo [4] 3 5 Vincitore: Fils Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 A. Fils 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 F. Cerundolo 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df df 5-5 → 6-5 A. Fils 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 A. Fils 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 A. Fils 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 3-3 F. Cerundolo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 2-2 → 3-2 A. Fils 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 F. Cerundolo 15-0 15-15 15-30 df 15-40 1-1 → 2-1 A. Fils 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Cerundolo 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Fils 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 A. Fils 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 4-2 → 5-2 F. Cerundolo 0-15 0-30 0-40 df 3-2 → 4-2 A. Fils 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 F. Cerundolo 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 A. Fils 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Fils 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

WTA Strasbourg Yifan Xu / Zhaoxuan Yang [4] Yifan Xu / Zhaoxuan Yang [4] 0 6 6 0 Desirae Krawczyk / Giuliana Olmos [2] • Desirae Krawczyk / Giuliana Olmos [2] 0 3 2 0 Vincitore: Xu / Yang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Desirae Krawczyk / Giuliana Olmos 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Desirae Krawczyk / Giuliana Olmos 0-15 0-30 0-40 15-40 5-2 → 6-2 Yifan Xu / Zhaoxuan Yang 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 5-2 Desirae Krawczyk / Giuliana Olmos 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Yifan Xu / Zhaoxuan Yang 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Desirae Krawczyk / Giuliana Olmos 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Yifan Xu / Zhaoxuan Yang 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 2-1 Desirae Krawczyk / Giuliana Olmos 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-0 → 1-1 Yifan Xu / Zhaoxuan Yang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Desirae Krawczyk / Giuliana Olmos 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 Yifan Xu / Zhaoxuan Yang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Desirae Krawczyk / Giuliana Olmos 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Yifan Xu / Zhaoxuan Yang 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Desirae Krawczyk / Giuliana Olmos 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 Yifan Xu / Zhaoxuan Yang 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-1 → 2-2 Desirae Krawczyk / Giuliana Olmos 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Yifan Xu / Zhaoxuan Yang 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Desirae Krawczyk / Giuliana Olmos 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

(4) Yifan Xu/ (4) Zhaoxuan Yangvs (2) Desirae Krawczyk/ (2) Giuliana Olmos

Anna Blinkova vs Elina Svitolina Non prima 15:00