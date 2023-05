Lucia Bronzetti in semifinale nel torneo WTA 250 di Rabat

Lucia Bronzetti sta vivendo un periodo di rinascita. Dopo un 2023 turbolento che l’ha vista uscire dalla Top 100, l’atleta sta ora mostrando il suo indubbio talento, ottenendo risultati ottimi sulla sua amata terra rossa. Dopo aver raggiunto la semifinale al WTA 125 di Firenze, dove è stata sconfitta dalla campionessa Jasmine Paolini, Bronzetti è ora avanzata alla semifinale del WTA 250 di Rabat, ripetendo la sua performance dell’anno scorso.

L’atleta romagnola ha trionfato su Alycia Parks in un incontro decisamente dominato, terminando con un netto 6-2 6-0. Nel 2022, Bronzetti era stata sconfitta a Rabat da Martina Trevisan, che in quell’occasione ha ottenuto il suo primo e finora unico titolo nel circuito maggiore. Quest’anno, Bronzetti spera di replicare quella vittoria in Marocco.

Il match con LA Parks ha offerto poco da discutere. La performance della statunitense è stata povera, con 12 doppi falli in 1 ora e 18 minuti, 0/3 sulle palle break e grandi difficoltà con la seconda, ottenendo solo 9 punti su 27 tentativi.

Invece, Bronzetti ha mostrato una forma impressionante. La numero 102 del mondo, che è già salita all’86° posto nel live ranking grazie ai punti accumulati questa settimana, ha avuto una prestazione eccellente: 64% di prime in campo, un rendimento del 77% con la prima e del 53% con la seconda.

Per Bronzetti, questa è la terza semifinale nel WTA Tour, seguendo Rabat 2022 e Palermo 2022. Il suo prossimo incontro la vedrà affrontare Sloane Stephens.