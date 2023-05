Roland Garros – Qualificazioni: Il programma completo di Venerdì 26 Maggio 2023. In campo Flavio Cobolli per l’accesso al tabellone principale

Court 14 – Ore: 11:00

Laurent Lokoli vs Flavio Cobolli

Jaimee Fourlis vs Fiona Ferro

Geoffrey Blancaneaux vs Emilio Nava

Court 7 – Ore: 11:00

Alice Robbe vs Brenda Fruhvirtova

Aslan Karatsev vs Nicolas Moreno de alboran

Simona Waltert vs Elsa Jacquemot

Court 6 – Ore: 11:00

Yannick Hanfmann vs Elias Ymer

Mirjam Bjorklund vs Clara Tauson

Tamara Zidansek vs Aliona Bolsova

Court 11 – Ore: 11:00

Sara Bejlek vs Viktoria Hruncakova

Genaro Alberto Olivieri vs Adrian Andreev

Storm Hunter vs Ashlyn Krueger

Court 12 – Ore: 11:00

Sebastian Ofner vs Facundo Diaz acosta

Maria Timofeeva vs Taylor Townsend

Timofey Skatov vs Felipe Meligeni alves

Court 13 – Ore: 11:00

Arantxa Rus vs Moyuka Uchijima

Dominik Koepfer vs Thiago Seyboth wild

Erika Andreeva vs Olga Danilovic