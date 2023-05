Martina Trevisan e Lucia Bronzetti raggiungono i quarti nel “Gran Prix Sar la Princesse Lalla Meryem

Martina Trevisan e Lucia Bronzetti hanno brillantemente raggiunto i quarti di finale del “Gran Prix Sar la Princesse Lalla Meryem”, un torneo WTA 250 che si sta disputando sulla terra rossa di Rabat, in Marocco, e dotato di un montepremi di 259.303 dollari.

Trevisan, la 29enne mancina di Firenze e numero 26 del ranking WTA, ha dimostrato una solida forma in questo torneo. Dopo aver battuto la spagnola Parrizas Diaz, numero 93 WTA, che si è ritirata dopo aver perso il primo set per 6-2 a causa di un problema alla gamba destra, Trevisan ha sconfitto la croata Jana Fett, numero 266 WTA, per 7-5, 7-5. La partita è stata un’intensa battaglia di oltre due ore e mezza, confermando l’esito dell’unico precedente tra le due, disputato negli ottavi dell’ITF da 100mila dollari di Contrexeville (terra) nel 2019.

Per i quarti di finale la giocatrice fiorentina affronterà l’austriaca Julia Grabher, numero 74 del ranking WTA. Non ci sono precedenti tra la tennista toscana e la 26enne di Dornbirn.

Nel frattempo, Bronzetti, la 24enne riminese di Villa Verucchio e numero 102 del ranking WTA, ha superato la svedese Rebecca Peterson, numero 86 del ranking, in due set. Al secondo turno, ha vinto in rimonta contro la tedesca Tatjana Maria, numero 64 WTA e ottava testa di serie, per 6-7(1), 6-4, 7-5, dopo quasi tre ore di gioco.

Nei quarti di finale, la giovane tennista italiana dovrà affrontare la vincitrice del match tra la russa Kamilla Rakhimova, numero 85 WTA, e la statunitense Alycia Parks, numero 40 del ranking e quarta favorita del seeding.

WTA 250 Rabat – terra

2T Trevisan – Fett ore 12:00



2T Maria – Bronzetti ore 12:00