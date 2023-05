ATP 250 Ginevra e Lione: I risultati con il dettaglio del Day 3. In campo Marco Cecchinato a Ginevra. Stefano Travaglia esce al primo turno del torneo ATP 250 di Ginevra

Non è stato un esordio fortunato per Stefano Travaglia al torneo ATP 250 di Ginevra. Il tennista italiano, proveniente da Ascoli Piceno, è uscito al primo turno del torneo svizzero, non riuscendo a superare l’olandese Tallon Grirkspoor.

Travaglia, attualmente 31enne e numero 282 del ranking ATP, aveva guadagnato l’accesso al tabellone principale attraverso le qualificazioni. Tuttavia, il suo percorso nel torneo si è fermato al primo turno, con una sconfitta per 7-5, 7-6(3) contro Grirkspoor, numero 39 del ranking mondiale e sesto favorito del seeding.

La partita, che è durata un’ora e 43 minuti, ha visto Travaglia recuperare un break di svantaggio sia nel primo che nel secondo set. Nonostante ciò, il tennista italiano non è riuscito a capitalizzare il recupero, perdendo il primo set per 7-5 e il secondo al tiebreak per 7 punti a 3.

L’olandese Grirkspoor, d’altro canto, ha dimostrato una grande tenacia e un solido gioco, mantenendo la calma nei momenti cruciali del match. La sua vittoria lo fa avanzare nel torneo.

ATP 250 Geneva (Svizzera) – 1°-2° Turno, terra battuta

ATP Geneva Guido Pella Guido Pella 4 5 Ilya Ivashka Ilya Ivashka 6 7 Vincitore: Ivashka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 I. Ivashka 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 5-6 → 5-7 G. Pella 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 I. Ivashka 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 G. Pella 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 I. Ivashka 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 3-4 → 4-4 G. Pella 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 I. Ivashka 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 G. Pella 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 I. Ivashka 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 G. Pella 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 I. Ivashka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 G. Pella 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 I. Ivashka 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 G. Pella 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 I. Ivashka 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 G. Pella 30-40 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 I. Ivashka 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 3-2 → 3-3 G. Pella 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 I. Ivashka 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 G. Pella 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 I. Ivashka 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 1-0 → 1-1 G. Pella 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

1. [PR] Guido Pellavs Ilya Ivashka

2. [Q] Stefano Travaglia vs [6] Tallon Griekspoor



ATP Geneva Stefano Travaglia Stefano Travaglia 5 6 Tallon Griekspoor [6] Tallon Griekspoor [6] 7 7 Vincitore: Griekspoor Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 S. Travaglia 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 T. Griekspoor 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 T. Griekspoor 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 S. Travaglia 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 T. Griekspoor 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 2-3 S. Travaglia 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 T. Griekspoor 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 1-2 S. Travaglia 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 S. Travaglia 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-6 → 5-7 T. Griekspoor 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 T. Griekspoor 15-0 15-15 df 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 4-5 S. Travaglia 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 T. Griekspoor 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 T. Griekspoor 30-40 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 S. Travaglia 15-0 15-15 40-15 ace 40-30 1-2 → 2-2 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

3. [PR] Hugo Dellien vs J.J. Wolf



ATP Geneva Hugo Dellien Hugo Dellien 4 2 J.J. Wolf J.J. Wolf 6 6 Vincitore: Wolf Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 J. Wolf 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 2-5 → 2-6 H. Dellien 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-5 → 2-5 J. Wolf 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 H. Dellien 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-4 → 1-4 J. Wolf 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-3 → 0-4 H. Dellien 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 J. Wolf 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 40-30 0-1 → 0-2 H. Dellien 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Wolf 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-5 → 4-6 H. Dellien 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 J. Wolf 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 H. Dellien 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 J. Wolf 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 H. Dellien 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-3 → 2-3 J. Wolf 15-0 30-0 ace 40-0 1-2 → 1-3 H. Dellien 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 J. Wolf 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 0-1 → 0-2 H. Dellien 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

4. [3/WC] Alexander Zverev vs Christopher Eubanks (non prima ore: 18:00)



ATP Geneva Alexander Zverev [3] Alexander Zverev [3] 6 6 Christopher Eubanks Christopher Eubanks 2 3 Vincitore: Zverev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 C. Eubanks 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 C. Eubanks 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 3-3 → 4-3 A. Zverev 15-0 30-0 ace 40-0 2-3 → 3-3 C. Eubanks 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 C. Eubanks 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 0-1 → 1-1 C. Eubanks 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 C. Eubanks 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 5-1 → 5-2 A. Zverev 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 4-1 → 5-1 C. Eubanks 15-0 15-30 15-40 3-1 → 4-1 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-1 → 3-1 C. Eubanks 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 1-1 → 2-1 A. Zverev 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 C. Eubanks 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

5. Yibing Wu vs Marco Cecchinato



ATP Geneva Yibing Wu Yibing Wu 15 1 Marco Cecchinato • Marco Cecchinato 40 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 Y. Wu 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

COURT 1 – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)

1. [Q] Nino Serdarusic vs Christopher O’Connell



ATP Geneva Nino Serdarusic Nino Serdarusic 6 7 1 Christopher O'Connell Christopher O'Connell 7 6 6 Vincitore: O'Connell Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 N. Serdarusic 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 1-5 → 1-6 C. O'Connell 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 1-4 → 1-5 N. Serdarusic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 C. O'Connell 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 N. Serdarusic 15-0 ace 30-0 40-0 0-2 → 1-2 C. O'Connell 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 N. Serdarusic 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 5*-1 6-1* 6-6 → 7-6 N. Serdarusic 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 C. O'Connell 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 N. Serdarusic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 C. O'Connell 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-4 → 4-5 N. Serdarusic 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 40-30 3-4 → 4-4 C. O'Connell 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 N. Serdarusic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 C. O'Connell 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 N. Serdarusic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 N. Serdarusic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 C. O'Connell 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 N. Serdarusic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 C. O'Connell 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 N. Serdarusic 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 4-4 → 5-4 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 N. Serdarusic 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 C. O'Connell 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 N. Serdarusic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 N. Serdarusic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 C. O'Connell 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 N. Serdarusic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

2. [1] Marcelo Arevalo / Jean-Julien Rojer vs Marcelo Melo / John Peers



ATP Geneva Marcelo Arevalo / Jean-Julien Rojer [1] Marcelo Arevalo / Jean-Julien Rojer [1] 6 6 Marcelo Melo / John Peers Marcelo Melo / John Peers 3 4 Vincitore: Arevalo / Rojer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Arevalo / Rojer 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 M. Melo / Peers 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace ace 5-3 → 5-4 M. Arevalo / Rojer 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 df 4-3 → 5-3 M. Melo / Peers 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 3-3 → 4-3 M. Arevalo / Rojer 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 M. Melo / Peers 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M. Arevalo / Rojer 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Melo / Peers 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 1-1 → 1-2 M. Arevalo / Rojer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-1 → 1-1 M. Melo / Peers 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Arevalo / Rojer 15-0 ace 30-0 40-0 5-3 → 6-3 M. Melo / Peers 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-2 → 5-3 M. Arevalo / Rojer 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 M. Melo / Peers 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 M. Arevalo / Rojer 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Melo / Peers 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 M. Arevalo / Rojer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 M. Melo / Peers 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-1 → 0-2 M. Arevalo / Rojer 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

3. Alexander Erler / Lucas Miedler vs [4] Jamie Murray / Michael Venus (non prima ore: 16:00)



ATP Geneva Alexander Erler / Lucas Miedler Alexander Erler / Lucas Miedler 4 1 Jamie Murray / Michael Venus [4] Jamie Murray / Michael Venus [4] 6 6 Vincitore: Murray / Venus Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 J. Murray / Venus 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-5 → 1-6 A. Erler / Miedler 0-15 0-30 15-30 15-40 1-4 → 1-5 J. Murray / Venus 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 A. Erler / Miedler 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 J. Murray / Venus 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 1-1 → 1-2 A. Erler / Miedler 15-0 15-15 30-15 40-15 40-40 0-1 → 1-1 J. Murray / Venus 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Erler / Miedler 0-15 df 0-30 0-40 df 4-5 → 4-6 J. Murray / Venus 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 4-4 → 4-5 A. Erler / Miedler 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 J. Murray / Venus 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 A. Erler / Miedler 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 J. Murray / Venus 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Erler / Miedler 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-1 → 2-2 J. Murray / Venus 0-15 0-30 0-40 df 1-1 → 2-1 Tiebreak 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-30 0-1 → 1-1 J. Murray / Venus 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-0 → 0-1

COURT 2 – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)

1. Nikola Cacic / Nathaniel Lammons vs Andreas Mies / David Vega Hernandez



ATP Geneva Nikola Cacic / Nathaniel Lammons Nikola Cacic / Nathaniel Lammons 7 6 Andreas Mies / David Vega Hernandez Andreas Mies / David Vega Hernandez 6 1 Vincitore: Cacic / Lammons Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 A. Mies / Vega Hernandez 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 5-1 → 6-1 N. Cacic / Lammons 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 4-1 → 5-1 A. Mies / Vega Hernandez 15-0 30-0 30-15 40-15 4-0 → 4-1 N. Cacic / Lammons 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 40-30 3-0 → 4-0 A. Mies / Vega Hernandez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-0 → 3-0 N. Cacic / Lammons 15-0 ace 30-0 ace 40-0 1-0 → 2-0 A. Mies / Vega Hernandez 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 A. Mies / Vega Hernandez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 N. Cacic / Lammons 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 A. Mies / Vega Hernandez 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 N. Cacic / Lammons 15-0 ace 40-0 ace ace 3-5 → 4-5 A. Mies / Vega Hernandez 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 N. Cacic / Lammons 15-40 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 A. Mies / Vega Hernandez 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 N. Cacic / Lammons 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 2-3 A. Mies / Vega Hernandez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-2 → 1-3 N. Cacic / Lammons 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 df 1-1 → 1-2 A. Mies / Vega Hernandez 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 N. Cacic / Lammons 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. [3] Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs Ariel Behar / Marcelo Demoliner



ATP Geneva Marcel Granollers / Horacio Zeballos [3] Marcel Granollers / Horacio Zeballos [3] 6 6 Ariel Behar / Marcelo Demoliner Ariel Behar / Marcelo Demoliner 2 2 Vincitore: Granollers / Zeballos Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 A. Behar / Demoliner 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 A. Behar / Demoliner 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-1 → 4-1 M. Granollers / Zeballos 15-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 A. Behar / Demoliner 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 M. Granollers / Zeballos 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Behar / Demoliner 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Granollers / Zeballos 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 5-2 → 6-2 A. Behar / Demoliner 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-2 → 5-2 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 A. Behar / Demoliner 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-1 → 3-2 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 2-1 → 3-1 A. Behar / Demoliner 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-0 → 2-1 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-0 → 2-0 A. Behar / Demoliner 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

ATP 250 Lione (Francia) – 1°-2° Turno, terra battuta

ATP Lyon Sebastian Baez [6] Sebastian Baez [6] 6 7 Marton Fucsovics Marton Fucsovics 4 6 Vincitore: Baez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 S. Baez 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 M. Fucsovics 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 S. Baez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 M. Fucsovics 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 4-4 → 5-4 S. Baez 0-15 0-30 df 0-40 15-40 4-3 → 4-4 M. Fucsovics 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 S. Baez 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 S. Baez 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 S. Baez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Baez 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 S. Baez 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 M. Fucsovics 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 S. Baez 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 M. Fucsovics 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 S. Baez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 M. Fucsovics 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 S. Baez 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Fucsovics 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

1. [6] Sebastian Baezvs Marton Fucsovics

2. [WC] Gael Monfils vs Pedro Cachin



ATP Lyon Gael Monfils Gael Monfils 6 3 4 Pedro Cachin Pedro Cachin 2 6 6 Vincitore: Cachin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 P. Cachin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 4-5 → 4-6 G. Monfils 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 4-5 P. Cachin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 G. Monfils 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-3 → 4-3 P. Cachin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 P. Cachin 30-0 40-0 2-1 → 2-2 G. Monfils 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 2-1 P. Cachin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 G. Monfils 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 P. Cachin 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-5 → 3-6 G. Monfils 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-5 → 3-5 P. Cachin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 G. Monfils 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 P. Cachin 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 G. Monfils 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 P. Cachin 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 G. Monfils 15-0 30-15 ace 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 P. Cachin 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 G. Monfils 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-2 → 6-2 P. Cachin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-2 → 5-2 G. Monfils 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 P. Cachin 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 30-40 df 2-2 → 3-2 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 P. Cachin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 G. Monfils 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 P. Cachin 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. Arthur Rinderknech vs [8] Brandon Nakashima



ATP Lyon Arthur Rinderknech Arthur Rinderknech 6 6 5 Brandon Nakashima [8] Brandon Nakashima [8] 7 1 7 Vincitore: Nakashima Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 A. Rinderknech 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 5-6 → 5-7 B. Nakashima 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 B. Nakashima 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 4-4 → 4-5 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-3 → 3-4 A. Rinderknech 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-3 → 3-3 B. Nakashima 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Rinderknech 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 A. Rinderknech 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 B. Nakashima 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 A. Rinderknech 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-1 → 6-1 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 5-0 → 5-1 A. Rinderknech 15-0 ace 30-0 40-0 4-0 → 5-0 B. Nakashima 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 3-0 → 4-0 A. Rinderknech 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 B. Nakashima 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 A. Rinderknech 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 2-5* 2-6* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 A. Rinderknech 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-6 → 6-6 B. Nakashima 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 A. Rinderknech 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 40-30 4-5 → 5-5 B. Nakashima 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 A. Rinderknech 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 B. Nakashima 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 B. Nakashima 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 2-3 A. Rinderknech 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 B. Nakashima 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 15-15 1-1 → 1-2 A. Rinderknech 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

4. [3] Tommy Paul vs Gregoire Barrere (non prima ore: 18:00)



ATP Lyon Tommy Paul [3] Tommy Paul [3] 5 6 Gregoire Barrere Gregoire Barrere 6* 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0* 1*-0 df 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 3-4* 4-4* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6 T. Paul 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 G. Barrere 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 T. Paul 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-5 → 5-5 G. Barrere 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 T. Paul 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 G. Barrere 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 T. Paul 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 2-3 → 3-3 G. Barrere 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-2 → 2-3 T. Paul 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 G. Barrere 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 T. Paul 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 G. Barrere 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

ATP Lyon Max Purcell Max Purcell 4 7 1 Pablo Llamas Ruiz Pablo Llamas Ruiz 6 6 6 Vincitore: Llamas Ruiz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 P. Llamas Ruiz 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 M. Purcell 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-5 → 1-5 P. Llamas Ruiz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-4 → 0-5 M. Purcell 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 P. Llamas Ruiz 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 M. Purcell 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 P. Llamas Ruiz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 1-5* 2*-5 3*-5 4-5* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* ace 6-6 → 7-6 P. Llamas Ruiz 0-15 0-30 0-40 5-6 → 6-6 M. Purcell 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 P. Llamas Ruiz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 M. Purcell 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 P. Llamas Ruiz 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 M. Purcell 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 3-3 → 4-3 P. Llamas Ruiz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Purcell 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 P. Llamas Ruiz 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Purcell 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 P. Llamas Ruiz 0-15 0-30 0-40 15-40 df 0-1 → 1-1 M. Purcell 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 P. Llamas Ruiz 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 M. Purcell 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 P. Llamas Ruiz 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 M. Purcell 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 P. Llamas Ruiz 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 M. Purcell 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 P. Llamas Ruiz 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-1 → 2-2 M. Purcell 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 P. Llamas Ruiz 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-0 → 1-1 M. Purcell 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

1. Max Purcellvs [Q] Pablo Llamas Ruiz

2. Juan Pablo Varillas vs [4] Francisco Cerundolo



ATP Lyon Juan Pablo Varillas • Juan Pablo Varillas 0 2 0 Francisco Cerundolo [4] Francisco Cerundolo [4] 0 6 0 Vincitore: Cerundolo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 J. Pablo Varillas 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 F. Cerundolo 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 J. Pablo Varillas 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 J. Pablo Varillas 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 J. Pablo Varillas 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Pablo Varillas 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. [5] Miomir Kecmanovic vs Jack Draper



ATP Lyon Miomir Kecmanovic [5] Miomir Kecmanovic [5] 4 5 Jack Draper Jack Draper 6 7 Vincitore: Draper Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 M. Kecmanovic 15-15 15-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 J. Draper 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 J. Draper 15-0 30-0 ace ace 4-4 → 4-5 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 J. Draper 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 J. Draper 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 J. Draper 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 J. Draper 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Kecmanovic 0-15 0-30 0-40 df 4-5 → 4-6 J. Draper 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 M. Kecmanovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 J. Draper 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 df 4-2 → 4-3 M. Kecmanovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 J. Draper 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 3-1 → 3-2 M. Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 2-1 → 3-1 J. Draper 0-15 df 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 J. Draper 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

4. Francisco Cabral / Rafael Matos vs Sadio Doumbia / Fabien Reboul



ATP Lyon Francisco Cabral / Rafael Matos Francisco Cabral / Rafael Matos 7 4 8 Sadio Doumbia / Fabien Reboul Sadio Doumbia / Fabien Reboul 6 6 10 Vincitore: Doumbia / Reboul Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 8-10 S. Doumbia / Reboul 1-0 2-0 3-0 4-0 4-1 4-2 5-2 5-3 6-3 6-4 df 7-4 8-4 9-4 9-5 9-6 9-7 9-8 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Doumbia / Reboul 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 4-5 → 4-6 F. Cabral / Matos 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 F. Cabral / Matos 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 S. Doumbia / Reboul 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 F. Cabral / Matos 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 2-3 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 2-1 → 2-2 F. Cabral / Matos 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 1-0 → 1-1 F. Cabral / Matos 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 5*-0 6*-0 6-6 → 7-6 F. Cabral / Matos 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 S. Doumbia / Reboul 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 5-5 → 5-6 F. Cabral / Matos 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 F. Cabral / Matos 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 S. Doumbia / Reboul 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 F. Cabral / Matos 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 F. Cabral / Matos 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 2-1 → 2-2 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 F. Cabral / Matos 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 S. Doumbia / Reboul 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0

Court 2 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Aleksandr Nedovyesov / Miguel Angel Reyes-Varela vs Gonzalo Escobar / Andrey Golubev



ATP Lyon Aleksandr Nedovyesov / Miguel Angel Reyes-Varela Aleksandr Nedovyesov / Miguel Angel Reyes-Varela 7 6 Gonzalo Escobar / Andrey Golubev Gonzalo Escobar / Andrey Golubev 6 3 Vincitore: Nedovyesov / Reyes-Varela Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Nedovyesov / Angel Reyes-Varela 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 G. Escobar / Golubev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 5-2 → 5-3 A. Nedovyesov / Angel Reyes-Varela 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 4-2 → 5-2 G. Escobar / Golubev 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-1 → 4-2 A. Nedovyesov / Angel Reyes-Varela 15-0 15-15 15-30 15-40 4-0 → 4-1 G. Escobar / Golubev 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 3-0 → 4-0 A. Nedovyesov / Angel Reyes-Varela 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 G. Escobar / Golubev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 A. Nedovyesov / Angel Reyes-Varela 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 4*-1 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 A. Nedovyesov / Angel Reyes-Varela 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 G. Escobar / Golubev 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 A. Nedovyesov / Angel Reyes-Varela 15-0 30-0 ace 40-0 4-5 → 5-5 G. Escobar / Golubev 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 A. Nedovyesov / Angel Reyes-Varela 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 3-4 → 4-4 G. Escobar / Golubev 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-3 → 3-4 A. Nedovyesov / Angel Reyes-Varela 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 30-40 3-2 → 3-3 G. Escobar / Golubev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-1 → 3-2 A. Nedovyesov / Angel Reyes-Varela 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 3-1 G. Escobar / Golubev 0-15 df 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 A. Nedovyesov / Angel Reyes-Varela 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 G. Escobar / Golubev 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

2. Robin Haase / Philipp Oswald vs [2] Maximo Gonzalez / Andres Molteni