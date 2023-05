WTA 250 Rabat: Il Tabellone Principale. Martina Trevisan testa di serie n.1. Al via anche Lucia Bronzetti

WTA 250 Rabat – Tabellone Principale – terra

(1) Martina Trevisan vs Nuria Parrizas Diaz

Sada Nahimana vs Qualifier

Julia Grabher vs Ysaline Bonaventure

Cagla Buyukakcay vs (7) Linda Fruhvirtova

(3) Mayar Sherif vs Kateryna Baindl

Kristina Mladenovic vs Julia Riera

Leolia Jeanjean vs Gabriela Lee

(WC) Aya El Aouni vs (6) Yulia Putintseva

(8) Tatjana Maria vs Qualifier

Rebecca Peterson vs Lucia Bronzetti

Kamilla Rakhimova vs (WC) Malak El Allami

Qualifier vs (4) Alycia Parks

(5) Leylah Fernandez vs Sara Sorribes Tormo

Panna Udvardy vs Peyton Stearns

Qualifier vs Irina Khromacheva

(WC) Vera Zvonareva vs (2) Sloane Stephens