Lorenzo Musetti avanza agli ottavi di finale del Masters 1000 di Roma. Stasera la sfida con Stefanos Tsitsipas

Lorenzo Musetti ha raggiunto gli ottavi di finale del prestigioso torneo Masters 1000 di Roma, superando il terzo turno in una partita interrotta e poi ripresa a causa della pioggia. L’atleta italiano ha sconfitto l’americano Frances Tiafoe con il punteggio di 5-7, 6-4, 6-3 in un match durato 2 ore e 35 minuti.

Il match, sospeso ieri per pioggia, è ripreso oggi con Lorenzo in vantaggio per 2 a 1 e servizio nel terzo set (ieri il break era stato piazzato nel primo game). L’azzurro ha dimostrato grande solidità al servizio, un elemento chiave che gli ha permesso di mantenere il controllo del gioco. Nonostante abbia mancato tre palle break consecutive sul 4 a 2, Musetti non si è lasciato scoraggiare. Ha infatti piazzato un nuovo break nel nono game, chiudendo la partita con disinvoltura per 6 a 3.

Il prossimo avversario di Musetti sarà il greco Stefanos Tsitsipas, che ha sconfitto Lorenzo Sonego in precedenza con il punteggio di 6-3, 7-6 (3).

Il match si disputerà stasera alle ore 20:30.

ATP Rome Lorenzo Musetti [18] Lorenzo Musetti [18] 5 6 6 Frances Tiafoe [12] Frances Tiafoe [12] 7 4 3 Vincitore: Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 F. Tiafoe 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 F. Tiafoe 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-0 → 2-1 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 F. Tiafoe 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-4 → 6-4 F. Tiafoe 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-2 → 5-3 F. Tiafoe 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 F. Tiafoe 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 40-30 3-1 → 3-2 L. Musetti 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 F. Tiafoe 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 L. Musetti 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 F. Tiafoe 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 L. Musetti 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 5-6 → 5-7 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 5-6 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df ace 4-4 → 4-5 L. Musetti 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-2 → 3-3 F. Tiafoe 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 3-1 F. Tiafoe 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-1 → 2-1 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 F. Tiafoe 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

9 ACES 42 DOUBLE FAULTS 778/106 (74%) FIRST SERVE 55/109 (50%)52/78 (67%) 1ST SERVE POINTS WON 38/55 (69%)14/28 (50%) 2ND SERVE POINTS WON 23/54 (43%)9/12 (75%) BREAK POINTS SAVED 6/11 (55%)15 SERVICE GAMES PLAYED 1617/55 (31%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 26/78 (33%)31/54 (57%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 14/28 (50%)5/11 (45%) BREAK POINTS CONVERTED 3/12 (25%)16 RETURN GAMES PLAYED 1517/30 (57%) NET POINTS WON 26/39 (67%)40 WINNERS 3730 UNFORCED ERRORS 4366/106 (62%) SERVICE POINTS WON 61/109 (56%)48/109 (44%) RETURN POINTS WON 40/106 (38%)114/215 (53%) TOTAL POINTS WON 101/215 (47%)