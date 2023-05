Masters e WTA 1000 Roma: I risultati completi con il dettaglio del Day 7. Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego rinviati a domani. Musetti avanti di un break nel terzo set. Sonego ha perso la prima frazione

Pochi minuti prima delle 21.30 gli addetti sono entrati in campo per togliere i teloni e scoprire i campi, per la gioia dei tifosi che sono rimasti sulle tribune in attesa della ripresa del gioco.

Alle 21.45 Lorenzo Sonego entra in campo e si diverte a chiamare l’applauso dei tifosi. Ma il suo messaggio agli addetti, captato dalle telecamere a bordo campo, è chiaro: “Così non si può giocare, si rischia solo di farsi male”.

La ripresa del gioco è stata poi ulteriormente posticipata: si gioca non prima delle 22. Poi viene definitivamente cancellato.

Seguiranno aggiornamenti sul nuovo ordine di gioco di martedì 16.

Masters e WTA 1000 Roma – 3° Turno M – 4° Turno F – terra

WTA Rome Madison Keys [19] Madison Keys [19] 6 2 4 Anhelina Kalinina [30] Anhelina Kalinina [30] 2 6 6 Vincitore: Kalinina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Anhelina Kalinina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Madison Keys 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Anhelina Kalinina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Madison Keys 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Anhelina Kalinina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Madison Keys 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 Anhelina Kalinina 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Madison Keys 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Anhelina Kalinina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Madison Keys 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Anhelina Kalinina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Madison Keys 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 Anhelina Kalinina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-4 → 2-4 Madison Keys 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-4 → 1-4 Anhelina Kalinina 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 0-4 Madison Keys 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Anhelina Kalinina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Madison Keys 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Anhelina Kalinina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-2 → 6-2 Madison Keys 0-15 0-30 0-40 5-1 → 5-2 Anhelina Kalinina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-1 → 5-1 Madison Keys 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Anhelina Kalinina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 Madison Keys 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Anhelina Kalinina 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Madison Keys 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

1. [19] Madison Keysvs [30] Anhelina Kalinina

2. [Q] Fabian Marozsan vs [2] Carlos Alcaraz



ATP Rome Fabian Marozsan Fabian Marozsan 6 7 Carlos Alcaraz [2] Carlos Alcaraz [2] 3 6 Vincitore: Marozsan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 4-4* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 F. Marozsan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 C. Alcaraz 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-5 → 5-6 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 F. Marozsan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 3-3 → 4-3 F. Marozsan 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 C. Alcaraz 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 F. Marozsan 30-0 40-0 1-2 → 2-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 F. Marozsan 15-0 30-0 0-1 → 1-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 F. Marozsan 15-0 ace 30-0 ace 40-0 5-3 → 6-3 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-2 → 5-3 F. Marozsan 15-0 30-0 4-2 → 5-2 C. Alcaraz 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 F. Marozsan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 C. Alcaraz 0-15 0-40 2-1 → 3-1 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 F. Marozsan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. Marketa Vondrousova vs E. Rybakina (non prima ore: 15:00)



WTA Rome Marketa Vondrousova • Marketa Vondrousova 0 3 3 0 Elena Rybakina [7] Elena Rybakina [7] 0 6 6 0 Vincitore: Rybakina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Marketa Vondrousova 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Marketa Vondrousova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Elena Rybakina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Marketa Vondrousova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Elena Rybakina 0-15 15-15 15-30 15-40 1-4 → 2-4 Marketa Vondrousova 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-4 → 1-4 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 0-4 Marketa Vondrousova 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Marketa Vondrousova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Elena Rybakina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Marketa Vondrousova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 Elena Rybakina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Marketa Vondrousova 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Elena Rybakina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Marketa Vondrousova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Elena Rybakina 15-0 30-0 1-1 → 1-2 Marketa Vondrousova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 Elena Rybakina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

4. [5] Stefanos Tsitsipas vs Lorenzo Sonego (non prima ore: 19:00)



ATP Rome Stefanos Tsitsipas [5] Stefanos Tsitsipas [5] 0 6 0 Lorenzo Sonego • Lorenzo Sonego 0 3 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 L. Sonego 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 6-3 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-1 → 2-1 L. Sonego 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

5. [1] Iga Swiatek vs D. Vekic (non prima ore: 20:30)



Il match deve ancora iniziare

Grand Stand Arena – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Marco Cecchinato vs [Q] Yannick Hanfmann



ATP Rome Marco Cecchinato Marco Cecchinato 4 6 3 Yannick Hanfmann Yannick Hanfmann 6 4 6 Vincitore: Hanfmann Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Y. Hanfmann 15-0 15-15 15-30 15-40 2-5 → 3-5 M. Cecchinato 0-15 15-15 15-30 15-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 M. Cecchinato 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Y. Hanfmann 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 M. Cecchinato 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Y. Hanfmann 0-15 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 M. Cecchinato 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 Y. Hanfmann 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 M. Cecchinato 15-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Y. Hanfmann 3-2 → 3-3 M. Cecchinato 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 M. Cecchinato 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Cecchinato 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Y. Hanfmann 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 Y. Hanfmann 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 M. Cecchinato 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 M. Cecchinato 0-15 0-30 0-40 15-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

2. [27] Marie Bouzkova vs [11] Veronika Kudermetova (non prima ore: 13:00)



WTA Rome Marie Bouzkova [27] Marie Bouzkova [27] 0 2 2 0 Veronika Kudermetova [11] • Veronika Kudermetova [11] 0 6 6 0 Vincitore: Kudermetova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Veronika Kudermetova 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Veronika Kudermetova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 Marie Bouzkova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-5 → 2-5 Veronika Kudermetova 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Marie Bouzkova 15-0 30-0 40-0 0-4 → 1-4 Veronika Kudermetova 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 Marie Bouzkova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 Veronika Kudermetova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Marie Bouzkova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Veronika Kudermetova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 Marie Bouzkova 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 2-5 Veronika Kudermetova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Marie Bouzkova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Veronika Kudermetova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Marie Bouzkova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Veronika Kudermetova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Marie Bouzkova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

3. [31] Bernabe Zapata Miralles vs [3] Daniil Medvedev



ATP Rome Bernabe Zapata Miralles [31] Bernabe Zapata Miralles [31] 6 1 3 Daniil Medvedev [3] Daniil Medvedev [3] 3 6 6 Vincitore: Medvedev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 B. Zapata Miralles 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-5 → 3-6 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 B. Zapata Miralles 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 3-2 → 3-3 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 D. Medvedev 0-15 15-15 1-3 B. Zapata Miralles 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 D. Medvedev 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 B. Zapata Miralles 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 B. Zapata Miralles 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 D. Medvedev 15-0 40-0 5-2 → 5-3 B. Zapata Miralles 15-0 15-15 df 30-15 ace 30-30 30-40 df 5-1 → 5-2 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 B. Zapata Miralles 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 D. Medvedev 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 df 30-40 df 2-1 → 3-1 B. Zapata Miralles 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 B. Zapata Miralles 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

4. [18] Lorenzo Musetti vs [12] Frances Tiafoe



ATP Rome Lorenzo Musetti [18] • Lorenzo Musetti [18] 0 5 6 2 Frances Tiafoe [12] Frances Tiafoe [12] 0 7 4 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 L. Musetti 2-1 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-0 → 2-1 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 F. Tiafoe 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-4 → 6-4 F. Tiafoe 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-2 → 5-3 F. Tiafoe 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 F. Tiafoe 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 40-30 3-1 → 3-2 L. Musetti 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 F. Tiafoe 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 L. Musetti 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 F. Tiafoe 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 L. Musetti 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 5-6 → 5-7 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 5-6 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df ace 4-4 → 4-5 L. Musetti 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-2 → 3-3 F. Tiafoe 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 3-1 F. Tiafoe 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-1 → 2-1 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 F. Tiafoe 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

5. Paula Badosa vs Karolina Muchova (non prima ore: 19:00)



Il match deve ancora iniziare

Pietrangeli – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [22] Qinwen Zheng vs Xiyu Wang



WTA Rome Qinwen Zheng [22] Qinwen Zheng [22] 6 3 6 Xiyu Wang Xiyu Wang 4 6 1 Vincitore: Zheng Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 Qinwen Zheng 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-1 → 6-1 Xiyu Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-0 → 5-1 Qinwen Zheng 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-0 → 5-0 Xiyu Wang 0-15 0-30 0-40 15-40 3-0 → 4-0 Qinwen Zheng 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Xiyu Wang 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Qinwen Zheng 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Xiyu Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 Qinwen Zheng 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Xiyu Wang 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Qinwen Zheng 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 Xiyu Wang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Qinwen Zheng 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Xiyu Wang 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Qinwen Zheng 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Xiyu Wang 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Qinwen Zheng 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Xiyu Wang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Qinwen Zheng 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 Xiyu Wang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Qinwen Zheng 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Xiyu Wang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Qinwen Zheng 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Xiyu Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Qinwen Zheng 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Xiyu Wang 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. [6] Andrey Rublev vs [27] Alejandro Davidovich Fokina



ATP Rome Andrey Rublev [6] Andrey Rublev [6] 7 6 Alejandro Davidovich Fokina [27] Alejandro Davidovich Fokina [27] 6 3 Vincitore: Rublev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-3 → 6-3 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 A. Davidovich Fokina 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 A. Rublev 0-15 15-15 ace 3-1 → 4-1 A. Davidovich Fokina 0-15 df 15-15 30-15 ace 3-0 → 3-1 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 2*-4 2-5* df 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6* 7*-6 7*-7 8-7* 8-8* 9*-8 6-6 → 7-6 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 4-5 → 5-5 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 A. Rublev 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. [20] Jelena Ostapenko vs [8] Daria Kasatkina



WTA Rome Jelena Ostapenko [20] Jelena Ostapenko [20] 6 4 6 Daria Kasatkina [8] Daria Kasatkina [8] 4 6 0 Vincitore: Ostapenko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-0 Daria Kasatkina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-0 → 6-0 Jelena Ostapenko 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-0 → 5-0 Daria Kasatkina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Daria Kasatkina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Jelena Ostapenko 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Daria Kasatkina 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Daria Kasatkina 0-15 15-15 15-30 15-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Jelena Ostapenko 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Daria Kasatkina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Jelena Ostapenko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Daria Kasatkina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Daria Kasatkina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Jelena Ostapenko 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Daria Kasatkina 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 6-4 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Daria Kasatkina 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 Jelena Ostapenko 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Daria Kasatkina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Jelena Ostapenko 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Daria Kasatkina 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Daria Kasatkina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

4. J.J. Wolf vs [19] Alexander Zverev



ATP Rome J.J. Wolf • J.J. Wolf 0 4 3 Alexander Zverev [19] Alexander Zverev [19] 0 6 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 J. Wolf 3-3 A. Zverev 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 J. Wolf 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Zverev 30-0 40-0 2-1 → 2-2 J. Wolf 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 J. Wolf 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 J. Wolf 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df ace 3-4 → 3-5 J. Wolf 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 A. Zverev 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 2-3 → 2-4 J. Wolf 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 2-3 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-2 → 1-3 J. Wolf 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 A. Zverev 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 0-2 J. Wolf 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

5. [1] Wesley Koolhof / Neal Skupski vs Simone Bolelli / Fabio Fognini



Il match deve ancora iniziare

Court 12 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [15] Borna Coric vs Roberto Carballes Baena



ATP Rome Borna Coric [15] Borna Coric [15] 7 6 Roberto Carballes Baena Roberto Carballes Baena 6 1 Vincitore: Coric Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 B. Coric 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 R. Carballes Baena 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-1 → 5-1 B. Coric 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 R. Carballes Baena 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 2-1 → 3-1 B. Coric 1-1 → 2-1 R. Carballes Baena 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 B. Coric 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* ace 6-2* 6*-3 6-6 → 7-6 B. Coric 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 R. Carballes Baena 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 B. Coric 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-4 → 5-5 R. Carballes Baena 15-0 30-0 ace 40-0 5-3 → 5-4 B. Coric 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 R. Carballes Baena 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 B. Coric 15-0 ace 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 R. Carballes Baena 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 B. Coric 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-1 → 3-1 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-0 → 2-1 B. Coric 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 R. Carballes Baena 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

2. [Q] Camila Osorio vs [12] Beatriz Haddad Maia



WTA Rome Camila Osorio Camila Osorio 0 3 3 0 Beatriz Haddad Maia [12] Beatriz Haddad Maia [12] 0 6 6 0 Vincitore: Haddad Maia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Beatriz Haddad Maia 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Camila Osorio 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Beatriz Haddad Maia 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Camila Osorio 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 Beatriz Haddad Maia 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Camila Osorio 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Beatriz Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Camila Osorio 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Beatriz Haddad Maia 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Camila Osorio 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 Beatriz Haddad Maia 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Camila Osorio 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Beatriz Haddad Maia 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Camila Osorio 15-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Beatriz Haddad Maia 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Camila Osorio 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Beatriz Haddad Maia 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Camila Osorio 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3. Hugo Nys / Jan Zielinski vs [3] Ivan Dodig / Austin Krajicek



ATP Rome Hugo Nys / Jan Zielinski Hugo Nys / Jan Zielinski 7 6 Ivan Dodig / Austin Krajicek [3] Ivan Dodig / Austin Krajicek [3] 6 2 Vincitore: Nys / Zielinski Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 H. Nys / Zielinski 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 I. Dodig / Krajicek 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 H. Nys / Zielinski 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 I. Dodig / Krajicek 15-0 30-0 40-0 40-15 4-0 → 4-1 H. Nys / Zielinski 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 3-0 → 4-0 I. Dodig / Krajicek 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 3-0 H. Nys / Zielinski 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-0 → 2-0 I. Dodig / Krajicek 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 5-0* 5-1* 6*-1 6*-2 6-3* 6-6 → 7-6 I. Dodig / Krajicek 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 H. Nys / Zielinski 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 I. Dodig / Krajicek 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 H. Nys / Zielinski 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 I. Dodig / Krajicek 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 H. Nys / Zielinski 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 I. Dodig / Krajicek 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 H. Nys / Zielinski 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 3-1 → 4-1 I. Dodig / Krajicek 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 2-1 → 3-1 H. Nys / Zielinski 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 I. Dodig / Krajicek 0-15 0-30 15-30 ace 30-40 40-40 1-0 → 1-1 H. Nys / Zielinski 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Alex de Minaur / Jason Kubler vs [7] Rohan Bopanna / Matthew Ebden



ATP Rome Alex de Minaur / Jason Kubler Alex de Minaur / Jason Kubler 2 7 12 Rohan Bopanna / Matthew Ebden [7] Rohan Bopanna / Matthew Ebden [7] 6 6 10 Vincitore: de Minaur / Kubler Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 12-10 A. de Minaur / Kubler 0-1 1-1 2-1 3-1 3-2 3-3 4-3 4-4 ace 4-5 5-5 6-5 7-5 7-6 8-6 9-6 9-7 9-8 9-9 df 9-10 10-10 11-10 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 3*-4 df 4*-4 ace 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 8*-7 8*-8 9-8* 6-6 → 7-6 R. Bopanna / Ebden 6-5 → 6-6 A. de Minaur / Kubler 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 R. Bopanna / Ebden 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 A. de Minaur / Kubler 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 R. Bopanna / Ebden 15-0 ace 30-0 40-0 4-3 → 4-4 A. de Minaur / Kubler 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 R. Bopanna / Ebden 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-2 → 3-3 A. de Minaur / Kubler 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 R. Bopanna / Ebden 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 A. de Minaur / Kubler 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 R. Bopanna / Ebden 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 A. de Minaur / Kubler 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 R. Bopanna / Ebden 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-5 → 2-6 A. de Minaur / Kubler 0-15 15-15 15-30 15-40 df 2-4 → 2-5 R. Bopanna / Ebden 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 A. de Minaur / Kubler 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 R. Bopanna / Ebden 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 A. de Minaur / Kubler 0-15 0-30 df 15-30 15-40 1-1 → 1-2 R. Bopanna / Ebden 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. de Minaur / Kubler 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Ekaterina Alexandrova / Anastasia Potapova vs (6) Shuko Aoyama / (6) Ena Shibahara



WTA Rome Ekaterina Alexandrova / Anastasia Potapova Ekaterina Alexandrova / Anastasia Potapova 0 3 3 0 Shuko Aoyama / Ena Shibahara [6] Shuko Aoyama / Ena Shibahara [6] 0 6 6 0 Vincitore: Aoyama / Shibahara Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Ekaterina Alexandrova / Anastasia Potapova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 Shuko Aoyama / Ena Shibahara 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Ekaterina Alexandrova / Anastasia Potapova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 3-4 Shuko Aoyama / Ena Shibahara 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Ekaterina Alexandrova / Anastasia Potapova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Shuko Aoyama / Ena Shibahara 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Ekaterina Alexandrova / Anastasia Potapova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Shuko Aoyama / Ena Shibahara 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Ekaterina Alexandrova / Anastasia Potapova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Shuko Aoyama / Ena Shibahara 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 Ekaterina Alexandrova / Anastasia Potapova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 Shuko Aoyama / Ena Shibahara 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Ekaterina Alexandrova / Anastasia Potapova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 Shuko Aoyama / Ena Shibahara 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 Ekaterina Alexandrova / Anastasia Potapova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-3 → 1-3 Shuko Aoyama / Ena Shibahara 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Ekaterina Alexandrova / Anastasia Potapova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-1 → 0-2 Shuko Aoyama / Ena Shibahara 15-0 30-0 30-15 0-0 → 0-1

Monica Niculescu / Makoto Ninomiya vs Ulrikke Eikeri / Miyu Kato



WTA Rome Monica Niculescu / Makoto Ninomiya Monica Niculescu / Makoto Ninomiya 4 6 6 Ulrikke Eikeri / Miyu Kato Ulrikke Eikeri / Miyu Kato 6 4 10 Vincitore: Eikeri / Kato Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-10 Ulrikke Eikeri / Miyu Kato 1-0 1-1 2-1 2-2 2-3 2-4 3-4 4-4 5-4 6-4 6-5 7-5 8-5 8-6 9-6 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Ulrikke Eikeri / Miyu Kato 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 Monica Niculescu / Makoto Ninomiya 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-4 → 5-4 Ulrikke Eikeri / Miyu Kato 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 4-4 Monica Niculescu / Makoto Ninomiya 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-3 → 3-4 Ulrikke Eikeri / Miyu Kato 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-2 → 3-3 Monica Niculescu / Makoto Ninomiya 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Ulrikke Eikeri / Miyu Kato 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 1-2 → 2-2 Monica Niculescu / Makoto Ninomiya 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Ulrikke Eikeri / Miyu Kato 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Monica Niculescu / Makoto Ninomiya 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Ulrikke Eikeri / Miyu Kato 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 Monica Niculescu / Makoto Ninomiya 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 Ulrikke Eikeri / Miyu Kato 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-3 → 4-4 Monica Niculescu / Makoto Ninomiya 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-3 → 4-3 Ulrikke Eikeri / Miyu Kato 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Monica Niculescu / Makoto Ninomiya 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Ulrikke Eikeri / Miyu Kato 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Monica Niculescu / Makoto Ninomiya 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Ulrikke Eikeri / Miyu Kato 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Monica Niculescu / Makoto Ninomiya 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Timea Babos / Anna Danilina vs (4) Storm Hunter / (4) Elise Mertens



WTA Rome Timea Babos / Anna Danilina • Timea Babos / Anna Danilina 0 4 2 0 Storm Hunter / Elise Mertens [4] Storm Hunter / Elise Mertens [4] 0 6 6 0 Vincitore: Hunter / Mertens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Timea Babos / Anna Danilina 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Timea Babos / Anna Danilina 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 Storm Hunter / Elise Mertens 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Timea Babos / Anna Danilina 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 Storm Hunter / Elise Mertens 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Timea Babos / Anna Danilina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-1 → 2-2 Storm Hunter / Elise Mertens 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Timea Babos / Anna Danilina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-1 → 1-1 Storm Hunter / Elise Mertens 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Timea Babos / Anna Danilina 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 Storm Hunter / Elise Mertens 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Timea Babos / Anna Danilina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-3 → 4-4 Storm Hunter / Elise Mertens 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-2 → 4-3 Timea Babos / Anna Danilina 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Storm Hunter / Elise Mertens 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Timea Babos / Anna Danilina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Storm Hunter / Elise Mertens 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 Timea Babos / Anna Danilina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-1 → 1-1 Storm Hunter / Elise Mertens 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1

Magda Linette / Marketa Vondrousova vs (2) Lyudmyla Kichenok / (2) Jelena Ostapenko



WTA Rome Magda Linette / Marketa Vondrousova Magda Linette / Marketa Vondrousova 0 0 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko [2] Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko [2] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

ATP Rome Marcelo Arevalo / Jean-Julien Rojer [4] Marcelo Arevalo / Jean-Julien Rojer [4] 6 6 2 Jamie Murray / Michael Venus Jamie Murray / Michael Venus 7 4 10 Vincitore: Murray / Venus Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-10 J. Murray / Venus 1-0 2-0 3-0 4-0 5-0 6-0 7-0 8-0 9-0 9-1 9-2 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Arevalo / Rojer 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 J. Murray / Venus 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-3 → 5-4 M. Arevalo / Rojer 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 J. Murray / Venus 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 4-2 → 4-3 M. Arevalo / Rojer 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 J. Murray / Venus 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 M. Arevalo / Rojer 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 J. Murray / Venus 15-40 30-40 1-1 → 2-1 M. Arevalo / Rojer 0-15 15-15 1-0 → 1-1 J. Murray / Venus 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 ace 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 6-7* 7-7* 7*-8 6-6 → 6-7 J. Murray / Venus 15-0 40-0 40-15 df 6-5 → 6-6 M. Arevalo / Rojer 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 J. Murray / Venus 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 M. Arevalo / Rojer 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 J. Murray / Venus 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 4-3 → 4-4 M. Arevalo / Rojer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 J. Murray / Venus 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 3-2 → 3-3 M. Arevalo / Rojer 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 J. Murray / Venus 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-1 → 2-2 M. Arevalo / Rojer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 J. Murray / Venus 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Arevalo / Rojer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

1. [4] Marcelo Arevalo/ Jean-Julien Rojervs Jamie Murray/ Michael Venus

2. Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs Daniel Evans / Ben Shelton



ATP Rome Marcel Granollers / Horacio Zeballos Marcel Granollers / Horacio Zeballos 6 7 Daniel Evans / Ben Shelton Daniel Evans / Ben Shelton 1 6 Vincitore: Granollers / Zeballos Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 5*-1 6-1* 6-6 → 7-6 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 D. Evans / Shelton 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 5-6 M. Granollers / Zeballos 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 D. Evans / Shelton 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 4-4 → 4-5 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 D. Evans / Shelton 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 D. Evans / Shelton 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 D. Evans / Shelton 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Granollers / Zeballos 15-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 D. Evans / Shelton 0-15 15-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 D. Evans / Shelton 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-1 → 5-1 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 D. Evans / Shelton 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-1 → 3-1 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-0 → 2-1 D. Evans / Shelton 15-0 15-30 15-40 1-0 → 2-0 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

3. [WC] Andrea Pellegrino / Andrea Vavassori vs [2] Rajeev Ram / Joe Salisbury