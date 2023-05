Masters e WTA 1000 Roma: il programma completo di Domenica 14 Maggio 2023

Center Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Karolina Muchova vs Camila Giorgi

2. [1] Iga Swiatek vs Lesia Tsurenko

3. [1] Novak Djokovic vs [26] Grigor Dimitrov

4. Anna Kalinskaya vs [7] Elena Rybakina (non prima ore: 19:00)

5. [LL] Alexander Shevchenko vs [8] Jannik Sinner (non prima ore: 20:30)

Grand Stand Arena – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [21] Roberto Bautista Agut vs Marco Cecchinato

2. [WC] Fabio Fognini vs [7] Holger Rune (non prima ore: 12:30)

3. [5] Stefanos Tsitsipas vs Nuno Borges

4. [14] Victoria Azarenka vs [19] Madison Keys (non prima ore: 15:00)

5. [10] Barbora Krejcikova vs [20] Jelena Ostapenko

6. David Goffin vs [19] Alexander Zverev (non prima ore: 19:00)

Pietrangeli – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [9] Maria Sakkari vs Marketa Vondrousova

2. Emil Ruusuvuori vs [3] Daniil Medvedev (non prima ore: 12:30)

3. [18] Lorenzo Musetti vs [WC] Matteo Arnaldi

4. [4] Casper Ruud vs Alexander Bublik

5. [21] Donna Vekic vs [16] Liudmila Samsonova

Court 12 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Julia Grabher vs [8] Daria Kasatkina

2. [6] Coco Gauff vs [27] Marie Bouzkova (non prima ore: 12:30)

3. [Q] Daniel Altmaier vs [12] Frances Tiafoe

4. Marton Fucsovics vs [13] Cameron Norrie

5. [6] Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara vs Mackenzie McDonald / Frances Tiafoe

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Alexei Popyrin vs [Q] Roman Safiullin

2. Laslo Djere vs Cristian Garin

3. Paula Badosa vs [32] Marta Kostyuk

4. Simone Bolelli / Fabio Fognini vs Alexander Erler / Lucas Miedler

5. [1] Wesley Koolhof / Neal Skupski vs Matwe Middelkoop / Andreas Mies

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Gregoire Barrere vs [24] Francisco Cerundolo

2. [Q] Yannick Hanfmann vs [9] Taylor Fritz (non prima ore: 12:30)

3. [32] Jiri Lehecka vs [Q] Fabian Marozsan

4. Robin Haase / Botic van de Zandschulp vs [8] Santiago Gonzalez / Edouard Roger-Vasselin

5. Maximo Gonzalez / Andres Molteni vs [2] Rajeev Ram / Joe Salisbury

Court 3 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [WC] Angelica Moratelli / Camilla Rosatello vs [4] Storm Hunter / Elise Mertens

2. [OSE] Magda Linette / Marketa Vondrousova vs Hao-Ching Chan / Latisha Chan (non prima ore: After Suitable Rest)

3. [1] Coco Gauff / Jessica Pegula vs Nicole Melichar-Martinez / Alexandra Panova (non prima ore: After Suitable Rest)

4. [3] Desirae Krawczyk / Demi Schuurs vs Marta Kostyuk / Elena-Gabriela Ruse (non prima ore: After Suitable Rest)

Court 4 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [5] Nikola Mektic / Mate Pavic vs Marcel Granollers / Horacio Zeballos

2. [OSE] Ekaterina Alexandrova / Anastasia Potapova vs Miriam Kolodziejova / Vera Zvonareva

3. [ALT] Daria Kasatkina / Yulia Putintseva vs Monica Niculescu / Makoto Ninomiya (non prima ore: After Suitable Rest)

4. [OSE] Marie Bouzkova / Bethanie Mattek-Sands vs Nadiia Kichenok / Kimberley Zimmermann (non prima ore: After Suitable Rest)

5. Timea Babos / Anna Danilina vs [OSE] Victoria Azarenka / Beatriz Haddad Maia (non prima ore: After Suitable Rest)