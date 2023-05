Challenger 175 Torino e Bordeaux: Il Tabellone di Qualificazione. A Torino ben 8 azzurri nelle quali

Challenger Torino – Tabellone Qualificazione – terra

(1/Alt) Mager, Gianluca vs Bye

(Alt) Golubev, Andrey vs (7/Alt) Napolitano, Stefano

(2/Alt) Caruso, Salvatore vs Bye

(WC) Maccari, Federico vs (5/WC) Piraino, Gabriele

(3/Alt) Gaio, Federico vs Bye

(WC) Gola, Andrea vs (6/Alt) Pichler, David

(4/Alt) Lavagno, Edoardo vs Bye

(Alt) Braynin, Aleksandr vs (8/Alt) Tamm, Kristjan

1. [WC] Andrea Golavs [6/Alt] David Pichler2. [Alt] Andrey Golubevvs [7/Alt] Stefano Napolitano(non prima ore: 13:30)

Campo 5 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [Alt] Aleksandr Braynin vs [8/Alt] Kristjan Tamm

2. [WC] Federico Maccari vs [5/WC] Gabriele Piraino (non prima ore: 13:30)

Challenger Bordeaux – Tabellone Qualificazione – terra

(1) Mayot, Harold vs (WC) Benchetrit, Elliot

(WC) Reymond, Arthur vs (7) Wessels, Louis

(2) Escoffier, Antoine vs (Alt) Martineau, Matteo

(Alt) Blanchet, Ugo vs (6) Diez, Steven

(3) Onclin, Gauthier vs (Alt) Duran, Guillermo

(Alt) Andreozzi, Guido vs (8) Verdasco, Fernando

(4) Geerts, Michael vs (Alt) Briand, Jurgen

(WC) Jacquet, Kyrian vs (5) Sweeny, Dane

1. [WC] Kyrian Jacquetvs [5] Dane Sweeny2. [Alt] Guido Andreozzivs [8] Fernando Verdasco3. [1] Harold Mayotvs [WC] Elliot Benchetrit

COURT 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Antoine Escoffier vs [Alt] Matteo Martineau

2. [4] Michael Geerts vs [Alt] Jurgen Briand (non prima ore: 12:30)

3. [WC] Arthur Reymond vs [7] Louis Wessels

COURT 11 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Alt] Ugo Blanchet vs [6] Steven Diez

2. [3] Gauthier Onclin vs [Alt] Guillermo Duran