Roland Garros aumenta il montepremi del 12,3%

2,3 milioni di euro per i vincitori del singolare

Sarà il Roland Garros più ricco di sempre quello che scatterà tra a fine maggio sui campi del Bois de Boulogne di Parigi. La direzione del torneo ha comunicato i prize money dello Slam “rosso”, che rispetto all’edizione 2022 sono stati aumentati del 12,3%, con un totale di 49,6 milioni di euro complessivi.

L’aumento sarà complessivamente del 9,1% per i tabelloni di singolare, con una crescita maggiore per i tennisti sconfitti ai primi due turni (13% e 11%), mentre l’aumento per i tabelloni del doppio è del 4%.

I vincitori dei due tornei di singolare, maschile e femminile, riceveranno un assegno di 2,3 milioni di euro.

Questa la lista del prize money completa in singolare:

Vincitore del singolare: 2,3 milioni di euro

Finalista: 1,15 milioni di euro

Semifinalisti: 630.000 euro

Quarti di finale: 400.000 euro

Ottavi di finale: 240.000 euro

Terzo turno: 142.000 euro

Secondo turno: 97.000 euro

Primo turno: 69.000 euro

I vincitori del torneo di doppio (stesso premio per uomini e donne) porteranno a casa ben 590mila euro, i finalisti 295mila. Niente male!