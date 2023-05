Masters 1000 Roma: Inizio di torneo perfetto per Jannik Sinner che accede al terzo turno

Jannik Sinner senza alcun patema è approdato al terzo turno del torneo Masters 1000 di Roma.

L’azzurro, testa di serie n.8 dopo il bye dell’esordio ha sconfitto questa mattina sul Campo Centrale del Foro Italico l’australiano Thanasi Kokkinakis classe 1994 e n.106 ATP con il risultato di 61 64 in 1 ora e 19 minuti di partita.

Al terzo turno Jannik sfiderà Shevchenko [LL] o Baez.

Sono stati ben 25 i vincenti per Jannik in questo incontro giocato dall’azzurro in maniera quasi perfetta. Percentuali mostruose al servizio per Sinner, che ha perso solamente cinque punti nell’arco del match. Esordio convincente dunque per il giovane altoatesino.

Nel primo set Jannik Sinner ha preso il controllo fin dall’inizio contro l’australiano Thanasi Kokkinakis brekkandolo nel secondo ed al sesto gioco e vincendo con un convincente 6-1 la frazione. Il gioco dell’altoatesino è stato impeccabile, mostrando la sua abilità nel servizio e il suo letale rovescio lungolinea.

Nel gioco sul 5 a 1, Sinner ha piazzato un servizio esterno vincente e un rovescio lungolinea per chiudere il set. Durante tutto il parziale, Sinner ha dimostrato il suo dominio, costringendo Kokkinakis alla difensiva con i suoi attacchi aggressivi e accurati.

Do sottolineare il 16-0 al servizio per l ‘azzurro che non ha concesso alcun punto all’australiano nel corso del parziale.

FORZA Jannik 🇮🇹 Sin-sational stuff from the Italian to beat Kokkinakis 6-1 6-4#IBI23 pic.twitter.com/XzfZKqaknD — Tennis TV (@TennisTV) May 12, 2023

Nel secondo set Sinner prendeva il controllo del match sul 3 pari quando toglieva a 30 il turno di battuta al tennista aussie che commetteva tre gratuiti nel game sotto la pressione dell’azzurro, con Jannik che sulla palla break si difendeva con un dritto profondo, e trasformava il successivo dritto in avanzamento conquistando il break.

Nel gioco successivo l’azzurro mancava un match point sul servizio dell’avversario (ace di Kokkinakis) ma nel game seguente teneva a 0 il turno di battuta piazzando anche un ace e uno schiaffo al volo vincente sulla palla match portando a casa la partita per 6 a 4.

ATP Rome Thanasi Kokkinakis Thanasi Kokkinakis 1 4 Jannik Sinner [8] Jannik Sinner [8] 6 6 Vincitore: Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Sinner 15-0 ace 30-0 40-0 4-5 → 4-6 T. Kokkinakis 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 T. Kokkinakis 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 T. Kokkinakis 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-1 → 2-2 T. Kokkinakis 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 T. Kokkinakis 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 T. Kokkinakis 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 1-4 → 1-5 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 T. Kokkinakis 15-0 30-0 40-0 ace 0-3 → 1-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 T. Kokkinakis 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3 ACES 11 DOUBLE FAULTS 029/49 (59%) FIRST SERVE 23/35 (66%)19/29 (66%) 1ST SERVE POINTS WON 22/23 (96%)8/20 (40%) 2ND SERVE POINTS WON 10/12 (83%)2/5 (40%) BREAK POINTS SAVED 0/0 (0%)8 SERVICE GAMES PLAYED 81/23 (4%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 10/29 (34%)2/12 (17%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 12/20 (60%)0/0 (0%) BREAK POINTS CONVERTED 3/5 (60%)8 RETURN GAMES PLAYED 83/5 (60%) NET POINTS WON 13/14 (93%)7 WINNERS 2519 UNFORCED ERRORS 1327/49 (55%) SERVICE POINTS WON 32/35 (91%)3/35 (9%) RETURN POINTS WON 22/49 (45%)30/84 (36%) TOTAL POINTS WON 54/84 (64%)208 km/h MAX SPEED 214 km/h200 km/h 1ST SERVE AVERAGE SPEED 229 km/h153 km/h 2ND SERVE AVERAGE SPEED 156 km/h