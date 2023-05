Musetti, Sonego, Kostjuk e Kalinina per i Tennis Foundation

– Una conclusione davvero speciale per i borsisti di Intesa Sanpaolo Assicura Little Tennis Champions 2022-23. Nello splendido scenario del Circolo del Ministero degli Esteri di Roma, I Tennis Foundation ha organizzato la serata conclusiva del progetto dedicato ai 12 talenti italiani e ha presentato il programma benefico I Tennis Foundation for Ukrainian Kids, volto a ospitare un anno a Torino quattro ragazzine ucraine e le loro madri sostenendole sia nella formazione tennista che scolastica, nonché nella partecipazione ai tornei Tennis Europe.

Presenti alla serata alcuni dei migliori tennisti e coach di oggi e di ieri: i Davisman Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, i loro coach Simone Tartarini e Gipo Arbino, il direttore tecnico del programma Emilio Sanchez, Marta Kostjuk e Anhelina Kalinina in qualità di testimonial del progetto dedicato alle tenniste ucraine e in collegamento Ivan Ljubicic, membro del comitato tecnico di Intesa Sanpaolo Assicura Little Tennis Champions 2022-23.

Il percorso dei 12 giovani tennisti italiani è stato raccontato durante la serata attraverso la proiezione di un docufilm realizzato da Gabriele Bertotti, che ha osservato la loro evoluzione nei 10 mesi in cui i sei ragazzi (Mattia Bille, Mattia Cappellari, Alessio Citton, Alex Romano, Lorenzo Rocco e Carlo Paci) e le sei ragazze (Francesca Galli, Martina Cerbo, Alessandra Fiorillo, Sabrina Baranovschi, Alessia Sbrana e Giulia Di Concetto) hanno giocato tra Italia, Spagna, Francia, Croazia e Montenegro. Un percorso che li ha portati a competere in alcune delle migliori accademie del mondo (Emilio Sanchez Academy, Ljubicic Tennis Academy e Rafa Nadal Academy) con un bilancio complessivo davvero straordinario: 8 tornei vinti, 7 finali disputate e 12 semifinali raggiunte.

“Siamo molto felici del percorso dei 12 borsisti – ha spiegato Simone Bongiovanni, presidente e founder di I Tennis Foundation – Accompagnati dal nostro comitato tecnico e dai nostri maestri hanno dato tutti il meglio di sé e fatto progressi notevoli sia a livello tecnico che sotto l’aspetto mentale. L’obiettivo era quello di farli crescere, i risultati sono stati una logica conseguenza di questo percorso. Con il buon auspicio di completare la raccolta fondi necessaria, vorremmo ripartire da luglio con gli stessi 12 giovani tennisti e da settembre avviare il programma I Tennis Foundation for Ukrainian Kids per aiutare quattro ragazzini ucraine e le loro madri”

Durante la Charity Dinner sono stati consegnati i riconoscimenti di membri onorari ad Alessandro Scarfò, amministratore delegato di Intesa Sanpaolo Assicura, title sponsor del programma, e a Lorenzo Musetti, esempio perfetto in campo e fuori di un giocatore che ha già raggiunto molto e lavora con passione e umiltà per traguardi sempre più ambiziosi: “Questo è davvero un percorso lungimirante – ha detto lo stesso Musetti in merito al progetto Intesa Sanpaolo Assicura Little Tennis Champions -, che porta dei ragazzi che hanno la passione per il tennis, ma non le possibilità economiche per farlo al meglio, ad allenarsi con grandi coach e grandi esperti. Sono molto contento di ricevere questo premio: oggi ho dato il mio contributo con la mia presenza, ma spero in futuro di dare ancora di più, anche qualche consiglio, perché mi rivedo molto in questi ragazzi, nelle loro facce pure e nella loro passione per questo sport”.

“È stato bellissimo partecipare a questo evento. È un progetto molto importante e siamo felici di sostenerlo e di essere da esempio per tutti i bambini e le bambine che hanno il sogno di diventare tennisti”, hanno detto quasi all’unisono Marta Kostjuk e Anhelina Kalinina, oggi rispettivamente 40 e 47 WTA, e testimonial del programma benefico I Tennis Foundation for Ukrainian Kids, realizzato con la collaborazione di Laureus Italia.

Programma Intesa Sanpaolo Assicura Little Tennis Champions 2022-23

BILANCIO TORNEI TENNIS EUROPE

8 tornei vinti

Singolare maschile: Podgorica, Zadar, Porec

Singolare femminile: Podgorica

Doppio maschile: Podgorica, Barcellona

Doppio femminile: Zadar, Lussino

7 Finali disputate

Singolare maschile: Campionati Italiani, Podgorica, Alicante

Singolare femminile: Zadar

Doppio maschile: Podgorica, Zadar

Doppio femminile: Vic

12 semifinali raggiunte (5 in singolo, 7 nei tabelloni di doppio).

IL PROGETTO

Il piano di borse di studio Intesa Sanpaolo Assicura Little Tennis Champions ha lo scopo di fornire un percorso annuale comprensivo di sessioni di formazione tennistica, partecipazione ai tornei internazionali Tennis Europe e importanti attività come il mental coaching, corsi di lingua inglese, educazione civica, learning by the champions, giornalismo e comunicazione sportiva.

Nel dettaglio il programma prevede: 5 settimane di formazione tennistica, 8 settimane di tornei Tennis Europe, 4 sessioni formative di tre giorni e 6 corsi di formazione complementare. I soggiorni di formazione si svolgeranno presso alcune delle migliori strutture tennistiche internazionali come la Emilio Sanchez Academy di Barcellona e la Ljubicic Tennis Academy che sorge a Lošinj in Croazia.

I Tennis Foundation for Ukrainian Kids

I Tennis ha ideato I Tennis Foundation for Ukrainian Kids, il programma in collaborazione con Laureus Italia che attribuirà una borsa di studio annuale a 4 talenti di 14 anni provenienti dall’Ucraina.

Per 4 giovani la borsa di studio consisterà nella formazione tennistica, scolastica e la programmazione internazionale coordinata dal comitato tecnico di I Tennis Foundation composto da Gipo Arbino, Emilio Sanchez, Ivan Ljubicic e Stefano Massari.

Il programma annuale prevede l’inizio attività nel mese di settembre 2023 e comprende:

4 borse di studio per tennis, scuola, full hospitality e programmazione internazionale

4 genitori ospitati in Italia

10 mesi di formazione tennistica e atletica

2 tutor dedicati a tempo pieno

5 settimane di tornei Tennis Europe / ITF