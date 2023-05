Masters e WTA 1000 Roma: Il programma completo di Giovedì 11 Maggio 2023. In campo 8 azzurri in singolare e 4 in doppio. Esordio facile per Sonego, i bookie vedono anche Cecchinato e Arnaldi al secondo turno

Lorenzo Sonego è tra i protagonisti più attesi nella seconda giornata agli Internazionali d’Italia. Nel primo turno dell’ATP di Roma, il numero 4 italiano affronta Jeremy Chardy da grande favorito, come testimoniano i bookmaker: il successo del torinese prevale a 1,08, mentre un’impresa del francese vale 6,25 la posta. Si va verso una rapida vittoria del classe 1995 in due set, offerto a 1,32. Altri due top 100 azzurri in campo nel day-2 al Foro Italico. Marco Cecchinato scende in campo contro Mackenzie Mcdonald e vede il successo a 1,60, mentre lo statunitense è visto a 2,25. Fresca entrata nelle prime 100 posizioni per Matteo Arnaldi dopo il terzo turno a Madrid: per lui esordio agli Internazionali contro un nobile decaduto come Diego Sebastian Schwartzman, costretto a inseguire nel pronostico anche nel match di domani: l’italiano è infatti offerto vincente a 1,57, mentre l’argentino vede il successo a 2,40.

Center Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [14] Victoria Azarenka vs Sloane Stephens

2. [WC] Luca Nardi vs David Goffin (non prima ore: 13:00)

3. Lorenzo Sonego vs [PR] Jeremy Chardy

4. Sofia Kenin vs [2] Aryna Sabalenka (non prima ore: 19:00)

5. [WC] Matteo Arnaldi vs Diego Schwartzman (non prima ore: 20:30)

Grand Stand Arena – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [13] Karolina Pliskova vs [Q] Anna Bondar

2. [6] Coco Gauff vs Y. Putintseva or V. Tomova (non prima ore: 13:00)

3. Albert Ramos-Vinolas vs [WC] Francesco Passaro

4. [Q] Taylor Townsend vs [3] Jessica Pegula

5. [Q] Stefano Napolitano vs Alex Molcan (non prima ore: 19:00)

Pietrangeli – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Giulio Zeppieri vs [Q] Daniel Altmaier

2. Marco Cecchinato vs Mackenzie McDonald

3. Dusan Lajovic vs Nuno Borges

4. [23] Anastasia Potapova vs Elisabetta Cocciaretto

5. [5] Caroline Garcia vs Ana Bogdan

Court 12 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Nuria Parrizas Diaz vs [11] Veronika Kudermetova

2. [17] Magda Linette vs Linda Noskova

3. [Q] Magdalena Frech vs [19] Madison Keys

4. Nicolas Jarry vs [Q] Yannick Hanfmann

5. Quentin Halys vs J.J. Wolf

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Marc-Andrea Huesler vs Jason Kubler

2. Ugo Humbert vs Emil Ruusuvuori

3. E. Ruse or L. Fruhvirtova vs [12] Beatriz Haddad Maia

4. [Q] Camila Osorio vs [29] Petra Martic

5. Kirsten Flipkens / Alicja Rosolska vs [4] Storm Hunter / Elise Mertens

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [PR] Hugo Dellien vs Roberto Carballes Baena

2. Adrian Mannarino vs Thiago Monteiro

3. [PR] Guido Pella vs Maxime Cressy

4. Corentin Moutet vs [Q] Fabian Marozsan

5. Ulrikke Eikeri / Miyu Kato vs [8] Yifan Xu / Zhaoxuan Yang

Court 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [31] Irina-Camelia Begu vs Xiyu Wang

2. Caty McNally vs [27] Marie Bouzkova

3. [30] Anhelina Kalinina vs Anna Blinkova

4. T. Martincova or A. Cornet vs [22] Qinwen Zheng

5. Alexa Guarachi / Erin Routliffe vs [6] Shuko Aoyama / Ena Shibahara

Court 4 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Juan Sebastian Cabal / Robert Farah vs Karen Khachanov / Andrey Rublev

2. Nicole Melichar-Martinez / Alexandra Panova vs [WC] Jasmine Paolini / Martina Trevisan

3. Sebastian Baez / Bernabe Zapata Miralles vs Alex de Minaur / Jason Kubler

4. Daniel Evans / Ben Shelton vs [WC] Lorenzo Musetti / Giulio Zeppieri

5. Taylor Fritz / Tommy Paul vs Mackenzie McDonald / Frances Tiafoe