Combined Madrid: I risultati con il dettaglio del Day 11. Successo di Khachanov-Rublev nel doppio

A volte i favoriti, sulla carta, non vincono sempre. La coppia russa composta da Andrey Rublev e Karen Khachanov ha alzato il trofeo nel torneo di doppio del Mutua Madrid Open 2023, sconfiggendo la coppia formata da Matthew Ebden e Rohan Bopanna. Il punteggio finale è stato 6-3, 3-6 e 10-3, in un’ora e 11 minuti di gioco.

Questa vittoria rappresenta il primo titolo di doppio in un torneo Masters 1000 per entrambi i tennisti russi e il primo trofeo di questa categoria per Khachanov. Con questo risultato, Rublev e Khachanov mettono il sigillo su una settimana di grande tennis, dimostrando di essere una coppia di doppio di alto livello.

ATP Madrid Rohan Bopanna / Matthew Ebden [7] Rohan Bopanna / Matthew Ebden [7] 3 6 3 Karen Khachanov / Andrey Rublev Karen Khachanov / Andrey Rublev 6 3 10 Vincitore: Khachanov / Rublev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-10 K. Khachanov / Rublev 1-0 2-0 3-0 4-0 5-0 6-0 6-1 7-1 7-2 df 7-3 8-3 9-3 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 R. Bopanna / Ebden 30-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 K. Khachanov / Rublev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 R. Bopanna / Ebden 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 K. Khachanov / Rublev 30-0 40-0 4-1 → 4-2 R. Bopanna / Ebden 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-1 → 4-1 K. Khachanov / Rublev 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 R. Bopanna / Ebden 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 K. Khachanov / Rublev 15-0 15-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 R. Bopanna / Ebden 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 K. Khachanov / Rublev 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 3-5 → 3-6 R. Bopanna / Ebden 0-15 df 15-15 15-30 15-40 df 3-4 → 3-5 K. Khachanov / Rublev 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 R. Bopanna / Ebden 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 K. Khachanov / Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 R. Bopanna / Ebden 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 K. Khachanov / Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 R. Bopanna / Ebden 0-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 K. Khachanov / Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

